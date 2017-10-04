Вам звонят из банка с предложением кредита? Проверьте, не мошенники ли это

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Выманивание мошенниками средств у граждан, которые хотят получить кредит, является одним из самых распространенных видов мошенничества, пишет РБК.

«Это прямые звонки потребителям финансовых услуг. Как правило, жертвы мошенников — люди, которые оставляют заявки на кредиты в множестве банков, и где-то утекает информация об их личных данных. Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям (наверное, это люди за 45 лет, нуждающиеся в не очень больших кредитах, в районе до 100 тыс. руб.), предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует», — сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе онлайн-конференции 3 октября.

Мошенники, представляющиеся работниками несуществующих банков со сложными названиями, говорят, что для получения кредита необходимо сделать первоначальный взнос, перечислив средства на карту, банковский счет или на телефонный номер



Также в арсенале мошенников есть схемы, которые направлены на молодежь (в результате у молодых людей удается выманить суммы от 1 тыс. до 10 тыс. руб.), и даже схемы, направленные на школьников, сказал глава департамента ЦБ, не уточнив суть этих схем. «Мошенники не гнушаются ничем, чтобы заработать деньги. Они понимают, что, может быть, молодежь обмануть проще, чем взрослых состоявшихся людей, хотя также они думают и о пожилых людях», — сказал он.



Ранее заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев рассказывал, что самым популярным у кибермошенников способом обмана является социальная инженерия (манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических навыков)