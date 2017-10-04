МФБанк лишился лицензии
04.10.17 10:59
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Приказом ЦБ с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «МФБанк» ООО (г. Москва).
Проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.
При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов, сообщает пресс-служба ЦБ.