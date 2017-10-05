Физлица смогут совершать денежные переводы без комиссии

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14 банков, входящих в Ассоциацию ФинТех, намерены создать платформу бесплатных мгновенных платежей, которая пока будет функционировать для физлиц.

Цель платформы - развитие рынка платежных услуг за счёт снятия межбанковских барьеров при переводах физлиц и создания условий для внедрения высокотехнологичных финансовых сервисов, а также повышение привлекательности безналичных расчётов за счёт повышения их качества, доступности и надёжности, сообщает пресс-служба ФинТех.

Если все получится, то комиссий за переводы больше не будет. По крайней мере, при расчетах между этими 14 банками. Сначала система начнет работать для физлиц. А потом к ней смогут подключиться и организации, пишет «Комсомольская правда».

Такие переводы можно будет совершать всегда и везде, достаточно иметь при себе мобильный телефон. Любой перевод будет осуществляться по простым и понятным нативным идентификаторам - номер телефона, адрес электронной почты, аккаунт в социальной сети и так далее. Статус перевода будет прозрачным: переводы мгновенные, безотзывные и окончательные, то есть через секунды после инициации платежа отправителем получатель сможет воспользоваться полученными денежными средствами, а отправитель узнает, что деньги дошли по назначению, пояснили в ФинТехе.



Почему банки хотят отказаться от комиссии, которая составляет десятую часть дохода? Как пояснили в ФинТехе, технологии не стоят на месте. Если сейчас мы не внедрить такую систему, ее придумают другие, ведь технические возможности для этого есть у многих. А если бесплатными переводами займутся другие структуры, то банки просто потеряют часть клиентуры – из-за сокращения объема предоставления услуг.

Добавим, членами ФинТеха являются 14 финансовых организаций, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Тинькофф и другие.