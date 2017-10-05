Бинбанк и «Открытие» могут объединить

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала объединение Бинбанка и банка «Открытие» возможным рабочим вариантом.

«Объединение банка «Открытие» и Бинбанка - это возможный рабочий вариант. Мы только сейчас приступаем к обсуждению будущих стратегий, бизнес-планов, потому что для нас первая задача - это оценка активов. Вместе уже с избранными органами управления этих банков будем обсуждать стратегию и бизнес-планы. В рамках обсуждения этих стратегий возможно и объединение этих банков. Мы нацелены как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок», - сказала она в кулуарах форума Finopolis-2017.

Напомним, оба банка санируются по новой схеме через созданный регулятором Фонд консолидации банковского сектора, который должен будет докапитализировать их, «вылечить» бизнес-модель и впоследствии подготовить банки к продаже. ЦБ не исключал вариант проведения IPO оздоровленных банков.

«На наш взгляд, спрос на эти банки будет в том случае, если будет прозрачная, вызывающая доверие инвесторов бизнес-модель. Еще раз повторю, мы не ориентируемся на то, что обязательно должен прийти один крупный инвестор, который будет выкупать контрольный пакет акций этих банков, здесь возможна и распыленная собственность, большое количество инвесторов, продажа пакетов акций на открытом рынке», - цитирует «Интерфакс» слова Набиуллиной.

Представители ЦБ называли предварительные суммы, которые могут понадобиться на спасение банков: 250-400 млрд рублей для группы «Открытия» и 250-350 млрд рублей - для создания дополнительных резервов группы Бинбанка.