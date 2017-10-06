А так ли уж необходимы деньги?

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Российскому финансовому сектору в связи с развитием технологий предстоит создать новые бизнес-модели и пересмотреть свое место в мировом устройстве, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллинав ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» в Сочи.

«Абсолютно очевидно, что финансовому сектору предстоит создать новые бизнес-модели, пересмотреть свое место в мировом устройстве», - сказала она.

Набиуллина добавила, что также, возможно, придется кардинально переосмыслить необходимость «многих привычных нам вещей, таких как деньги, например».

Кроме того, говоря о развитии технологий, глава ЦБ РФ отметила, что те преимущества, которые несут новые технологии, перевешивают возможные риски, передает ТАСС. «Удобство, комфорт, дешевизна, совершенно другой образ жизни, который мы уже сейчас видим, возникает из применения новых технологий. Но я являюсь представителем регулятора и всегда говорю, что мы обязаны думать о рисках для того, чтобы купировать их и для того, чтобы давать возможность развиваться этим технологий. Без того, чтобы люди, бизнес боялись их применять», - пояснила она.