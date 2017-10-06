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ЦБ РФ предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций

06.10.17 12:30
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ЦБ РФ предлагает создать национальную систему регистрации финансовых транзакций, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме Finopolis-2017 в Сочи.

«Мы предлагаем создать национальную систему регистрации финансовых транзакций. Это важный элемент, который, безусловно, должен быть дополнен системой удаленной идентификации, государственными услугами, (сервисами — прим. ИФ) Федеральной налоговой службы. Это система, которая, безусловно, будет взаимодействовать с платежными системами. Основная суть этой инициативы заключается в том, что все транзакции на финансовом рынке, которые приобретаются нашим населением, отражаются в одном репозитарии», — передает слова Швецова Интерфакс.

Он пояснил, что в отличие от нынешних репозитариев, которые учитывают внебиржевые сделки репо и транзакции с деривативами, в едином репозитарии будет запись о приобретении какой-то услуги потребителем. Эта запись, по словам первого зампреда, будет юридически достаточной для отстаивания своих интересов потребителем и контрагентом в суде, при омбудсмене и при обращении в ЦБ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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