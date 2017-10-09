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В работе «Тинькофф банка» произошел сбой

09.10.17 16:02
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У «Тинькофф банка» произошел сбой в работе интернет-банка и мобильного приложения, об этом сообщает «Медуза».

Мобильное приложение банка выдает сообщение о том, что сервис недоступен по техническим причинам.

Банк признал «некоторые технические неполадки» и принес извинения клиентам. В комментарии ТАСС представитель банка пообещал восстановить работу всех сервисов в кратчайший срок.

В 15:45 в банке рассказали, что работа сервисов восстановлена и платежи проходят в нормальном режиме.

  • В предыдущий раз сбой в работе сервисов «Тинькофф банка» произошел 5 октября. Клиенты жаловались, что у них нет доступа к мобильному приложению и что они не могут перевести деньги.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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