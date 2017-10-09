В работе «Тинькофф банка» произошел сбой

Аноним

не про сч-ф речь. Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков

Над.К а если учесть с 2018г. в суде по Гражданским делам должны быть представители только с юрид образо... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

Аноним, Вы писали:добрый день.а какой максимальный срок был до вступления в силу нового закона?&n... Ужесточены сроки оплаты контрактов заказчиками

Аноним

Если нет убытков за предыдущие периоды и компания на 100% уверена что их не будет, то все равно н... Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков

natalisa51 Листопад5, Вы писали:а не подумали наши защитники животных о том, что некоторые не захотят платит... В России введут «налог» на домашних животных

Листопад5 а не подумали наши защитники животных о том, что некоторые не захотят платить налог и просто выки... В России введут «налог» на домашних животных

natalisa51 В ход пойдут опять. коньяк , кофе ,конфеты и весь ширпотреб... От чего ушли-к тому и придём... А так ли уж необходимы деньги?

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А мышей и тараканов надо тоже регистрировать.Сколько денег соберёте?!Бог в помощь благодетели. В России введут «налог» на домашних животных

Glawbuch Готовится законопроект, определяющий порядок платной регистрации домашних животных. Как заявил з... В России введут «налог» на домашних животных

natalisa51 Листопад5, Вы писали:непонятно, как будут выявлять домашних животных? Ходить по квартирам и с ище... В России введут «налог» на домашних животных

Листопад5 непонятно, как будут выявлять домашних животных? Ходить по квартирам и с ищейками искать кошек и ... В России введут «налог» на домашних животных

natalisa51 Будет натуральный обмен... Бартер. при СССР все так жили. Огород вскопать -0,5. Крышу перек... А так ли уж необходимы деньги?

mityai Господи, толстая тетка, едва помещающаяся в кресло, сортирные вставки, заявления в стиле "в... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

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Бред! А с бездомными животными как быть? Кто их будет чиповать? Уже не знают с чего законы высасы... В России введут «налог» на домашних животных

natalisa51 Никто это выявлять не будет, даже при регистрации. Создавайте тогда приюты. Потому что если детей... В России введут «налог» на домашних животных

sv777 Вислоухая, Вы писали:sv777, я не то имела в виду. Безопасная доля это вроде как средняя доля выче... Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

Аноним

Была бы независимая судебная система, чиновники вели бы себя по другому. Когда был ВАС - ФНС выиг... Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»

Вислоухая sv777, я не то имела в виду. Безопасная доля это вроде как средняя доля вычетов по сданным ранее ... Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

frolova lena А что Вы хотите, если ФНС это требует, а на местах это обязаны исполнить, потому что - кто не вып... Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»

Аноним

если у фирмы не было движения по счетам и выручки, следовательно она может отправить упрощённую д... Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»

Аноним

когда же насытяться власть имущие а о пенсионерах у них не болит голова спасибо путин... ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера

Аноним

Аноним, Вы писали:На сколько наш народ терпелив..."нас бьют, мы летаем..."...но, до одной поры...... ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера

Glawbuch Если этот закон поможет выявлять уродов, которые выбрасывают своих старых животных, больных... В России введут «налог» на домашних животных