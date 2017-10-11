Государство планирует взять под контроль криптовалюты уже в этом году

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Минфин и ЦБ до конца года планируют определиться с основными регуляторными позициями в отношении криптовалют и подготовить рамочный законопроект.

Решение об этом было принято на совещании у Президента РФ Владимира Путина 10 октября, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Мы будем вместе с Центробанком готовить. Я думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы сможем определить, соответственно рамочный закон сделать. Но потом, безусловно, он должен будет дорабатываться и уточняться», — цитирует слова министра РИА Новости.

Комментируя вопрос, кто будет заниматься регулированием криптовалют — ЦБ, Минфин или Росфинмониторинг, Силуанов отметил, что «там как раз несколько тем — там темы и для ЦБ, и для Минфина, и для Росфинмониторинга».