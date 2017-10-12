Новые купюры 200 и 2000 рублей уже в обращении

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Новые банкноты представили сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в ходе телемоста.

Набиуллина заверила, что первые купюры поступили в обращение уже сегодня, а массовый ввод банкнот запланирован на декабрь.

В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна, говорится в официальном пресс-релизе Банка России.

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. В эти регионы и направлены первые купюры.