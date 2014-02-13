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Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

07.02.17 17:19
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Что случилось?

У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами – в интернете. Находите где-то какое-то упоминание, возможно, сайт на одну страничку. Успокаиваетесь. А зря, открытых источников для проверки компании недостаточно. Налоговая вряд ли согласится с тем, что вы проявили должную осмотрительность. А как в таком случае проверить контрагента? Список документов и действий ниже. Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Уставные или иные правоустанавливающие документы о компании-контрагенте

Документ должен быть актуальным, то есть в действующей редакции. Как это проверить? По выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Детали: проследите, чтобы документ был представлен полностью, выписка, а также первая и последняя страница устава, не подходят.

Регистрационные документы

Запросите у контрагента свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН), все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Детали: наименование организации в учредительных документах должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

Документы из налоговой

Запросите у контрагента свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН).

Детали: наименование организации в учредительных документах должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН.

Документы о полномочиях лица, подписывающего договор

Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите решение о назначении его на должность либо протокол об избрании его на должность. Чтобы подтвердить свои полномочия директор может предъявить вам выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Детали: обратите внимание на полномочия директора, например, чтобы они не были ограничены какой-либо суммой, в противном случае – заключение сделки могут признать недействительной (в соответствии со ст. 174 ГК РФ). Обратите внимание и на срок, на который назначен/избран генеральный директор.

Если договор будет подписывать иное лицо, то запросите (помимо выше названных документов) копию доверенности о его праве на подписание договора. Обратите внимание на то, что в доверенности должна стоять дата её совершения. Если даты нет, документ могут счесть недействительным (в соответствии с п.1 ст.186 ГК РФ). Есть в доверенности и еще один важный реквизит – срок действия. Если срок не прописан, то доверенность действует в течение года со дня её совершения. Доверенность обязательно должна быть заверена: либо нотариусом, либо руководителем организации/иного уполномоченного на то сотрудника.

Если договор будет подписывать сотрудник организации, то запросите доверенность, которую ему должны выдать в порядке передоверия руководителем юридического лица/его филиала. Учтите, что налоговая признает вашу сторону договора добросовестной только, если вы проверите доверенности (первоначальную или выданную в порядке передоверия).

Выписка из ЕГРЮЛ

Запросите у контрагента выписку, дата которой как можно ближе к текущей. К примеру, вы можете установить правило: контрагент должен представить выписку не позднее 10 дней до даты подписания договора.

Детали: принимать выписку, дата которой позднее одного месяца до планируемой даты подписания договора, не надо.

Лицензия на осуществление деятельности по договору

Узнать, какие виды деятельности подлежат лицензированию, можно в статьях 1 и 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Статья 12 ФЗ содержит перечень видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с этим Законом, а статья 1 – виды деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с иными законами.

Детали: приложением к лицензии служит перечень конкретных видов деятельности, которые юридическое лицо вправе осуществлять; список может быть указан и на обратной стороне лицензии.

Обратите внимание на срок лицензии, чтобы она не была просроченной.

Подпись руководителя

Если вы заранее хотите знать, как именно будет расписываться руководитель, запросите копию банковской карты с образцом подписи (лучше, если она будет заверена нотариально).

И последняя рекомендация для тех компаний, которые планируют заключить договор с индивидуальным предпринимателем. Что запрашивать у него, ведь учредительные документы ему не нужны, так как он действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП). Это свидетельство и запросите, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Ну и паспорт, разумеется. В остальном – требования такие же, как и для юрлиц.

Что еще?

Мы рекомендуем запрашивать документы в копиях, которые заверил нотариус или должностное лицо организации с приложением печати юридического лица. Вы также можете зафиксировать факт получения документов от контрагента. Например, составить опись или оформить акт в бумажной или электронной форме.

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

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Аноним
, Москва
9. Что еще?

 

Баланс, декларации по НДС и налогу на прибыль с отметкой налоговой, справку о численности персонала и наличии имущества, договор аренды юридического и фактического адреса, справку из налоговой об отсутствии задолженности, дилерский договор (если не являешься производителем), сканы паспортов учредителей и директора и т.д. и т.п.
Как уже достал этот маразм!
Один контрагент, начитавшись подобных статей, запросил перечень документов на двух листах...

Вот это к примеру зачем?

6. Выписка из ЕГРЮЛ

Запросите у контрагента выписку, дата которой как можно ближе к текущей. К примеру, вы можете установить правило: контрагент должен представить выписку не позднее 10 дней до даты подписания договора.

Детали: принимать выписку, дата которой позднее одного месяца до планируемой даты подписания договора, не надо.

 

На сайте налог.ру можно найти по любому контрагенту эту выписку онлайн и распечатать её.
Зачем людей гонять заказывать эту выписку, платить деньги и тратить время?

Клерк
Константин_50
, Москва
он действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП). Это свидетельство и запросите...

 а те, кому нынче свидетельств не дают, они вообще безо всяких
оснований действуют, негодяи

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
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Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента
 
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