Клерк.Ру
 

Новый метод получения финансирования и инвестирования

26.12.16 19:12
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В настоящее время в нашей стране сформировался огромный спрос на услуги по финансовой поддержке компаний-кредиторов, которые подают в суд с целью вернуть свои средства или активы у должников. Даже понимая, что иск потенциально выгодный и прибыльный, истец зачастую попросту не может профинансировать судебные издержки и расходы собственными средствами компании.

Как можно на этом заработать? И как можно решить свои проблемы за счет стороннего инвестора? В силу сложностей с финансированием, вызванных непростой экономической ситуацией как в мире, так и в нашей стране, у компаний часто возникает потребность в стороннем финансировании судебных расходов третьей стороной. Чем выгодно такое «финансовое объединение» для каждой категории  давно ответил успешный западный опыт. Как показывает практика, выигрывают от этого все. Сторонний инвестор делит прибыль с истцом; адвокат выбирает для себя интересные дела; истец получает возможность довести до победы потенциально выигрышное дело, средств на финансирование которое не было.

Мировой опыт

Необходимость в поиске способов финансирования судебных процессов очень актуальна в США, Великобритании, Германии и других странах. Работают краудфандинговые платформы (сервисы, куда обращаются истцы в поисках финансирования и сами инвесторы, и адвокаты) следующим образом. Истцы, которые проходят судебный процесс, могут оставить материалы своего дела на сайте сервиса. Если их дело пройдет проверку и будет оценено как достаточно обоснованное, оно выставляется в открытый доступ, после чего аккредитованные инвесторы могут с ним ознакомиться для возможного финансирования. Так, например, работает одна из самых успешных платформ – LexShares. Технологически в сервисе учтены все нюансы: соблюдается конфиденциальность инвестора, он может в онлайн режиме отслеживать процесс судебного разбирательства, есть возможность воспользоваться услугами оперативной проверки конкретного дела экспертами сервиса до принятия решения о вхождении в процесс. Кроме того, за счет такой экспертной проверки, судебный краудфандинг существенно сокращает необоснованные иски. Это важно знать инвестору-новичку, который самостоятельно может не разобраться во всех подводных камнях дела и оценить его потенциал. Команда сервиса даст объективную оценку и назовет уровень прибыли, на который можно будет рассчитывать.

По практике, инвестор конечно рискует, принимая на себя риски, связанные с возможным проигрышем процесса, однако при грамотной оценке может рассчитывать на получить от 20% до 50% суммы удовлетворенных исковых требований.

В странах Европы и в США инвесткомпании, финансирующие судебные иски, за последние 20 лет продемонстрировали действительно колоссальный рост. Для примера: основанная в 2009 году английская компания Burford capital, один из лидеров отрасли, сегодня имеет капитализацию более $1 млрд. Десятки других фирм, акции которых не котируются на бирже, успешно собирают деньги у частных и корпоративных инвесторов, демонстрируя доходность 20–30% годовых, весьма существенную для неизбалованных европейских инвесторов. Такие результаты связаны с тщательным отбором исков, которые принимаются к финансированию. Впечатляет и динамика развития платформы по финансированию судебных исков LexShares, о которой говорилось выше. Сервис стартовал в 2014 году и уже имеет десятки успешно-реализованных  проектов.

Российские реалии

В России был создан и начал работать единственный в настоящее время аналогичный западным платформам сервис, который делает возможность финансирования судебных исков реальной. Это онлайн сервис Platforma (www.platforma-online.ru) - серьезная инвестиционная площадка для компаний, ИП и физических лиц по крупным коммерческим спорам.

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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