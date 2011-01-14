Выбираем упаковку: плюсы и минусы различных форм для бизнеса с несколькими партнерами

Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество (непубличное) Хозяйственное партнерство Простое товарищество Инвестиционное товарищество

Что это?

Юридическое лицо Юридическое лицо Юридическое лицо Договор Договор

Регулирование

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» гл. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»

Определение

Созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Комментарий taxCOACH: в условиях расширения возможностей привлечения участников обществ к субсидиарной ответственности по долгам компании, с «ответственностью в пределах стоимости долей» мы бы поспорили — бремя доказывания отсутствия вины участника в доведении компании до банкротства возлагается на самого участника. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. По договору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для извлечения прибыли.

«Самый главный документ»

Устав.

В заявлении о создании ООО подписи всех участников должны быть удостоверены нотариусом.

При этом участники имеют возможность заключить «непубличный» (в отличие от устава) корпоративный договор (=договор об осуществлении прав участников общества), фиксирующий правила игры между ними. Устав.

В заявлении о создании АО подписи всех учредителей должны быть удостоверены нотариусом

Акционеры также могут заключить «непубличный» (в отличие от устава) корпоративный договор (=акционерное соглашение), фиксирующий правила игры между ними. Соглашение об управлении партнерством. В нем фиксируются все «правила игры», в том числе структура органов управления. При этом учредительным документом является Устав.

В заявлении о создании хозяйственного партнерства подписи всех участников должны быть удостоверены нотариусом. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).

Заключается в простой письменной форме. Договор инвестиционного товарищества.

Договор подлежит нотариальному удостоверению. У договора должно быть название (например, «Договор инвестиционного товарищества «Современные технологи»).

Участники. Скрытое/Прикрытое владение

Любые юридические и физические лица.

Сведения об участниках находятся в открытом доступе в ЕГРЮЛ.

Комментарий taxCOACH:

В ООО может быть создан Совет директоров, члены которого (в отличие от участников Общества и его исполнительного органа) в ЕНГРЮЛ не отражается.

Законом предусмотрена возможность исключить участника из общества, в случае его грубого нарушения обязанностей. Хотя на практике такое встречается крайне редко. Любые юридические и физические лица.

Сведения об акционерах отражаются только в реестре акционеров, который ведет специализированная компания. В ЕГРЮЛ указываются данные только об учредителях АО.

Комментарий taxCOACH:

Учитывая отсутствие сведений о текущем составе акционеров в открытых источниках, АО позволяет обеспечить «прикрытое» владение. Информация, конечно, может быть запрошена, то строго определенными лицами и в установленный срок.

Исключить акционера из Общества невозможно. Любые юридические и физические лица. Число участников партнерства не может быть менее 2. При этом стороной Соглашения об управлении партнерством могут быть и иные лица — не значащиеся в качестве партнеров: сотрудники, кредиторы и т.п.

Сведения об участниках партнерства находятся в открытом доступе. Однако в ЕГРЮЛ не указывается размер доли каждого из участников. Сведения об иных участниках соглашения в ЕГРЮЛ не отражаются. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Стороны могут по своему усмотрению раскрывать информацию о наличии и участии в договоре простого товарищества. Есть возможность установить негласный характер договора, в этом случае товарищи не вправе раскрывать информацию о совместной деятельности третьим лицам.

Тем не менее ФНС точно будет знать о Простом товариществе в силу особенностей налогового и бухгалтерского учета совместной деятельности, что не скрыть от налогового органа Только юридические лица. ИП не могут быть участниками договора инвестиционного товарищества.

Информация о членах договора отражается только в Договоре. В случае участия Инвестиционного товарищества в уставном капитале, например ООО, в качестве участника будет указан только Управляющий товарищ. Это касается и регистрации прав на недвижимое имущество: указывается только Управляющий товарищ и реквизиты договора.

Комментарий taxCOACH:

Фактически скрытое владение, предусмотренное договором... Однако обратной стороной в таком случае является то, что третьи лица, приобретающие, например, долю в компании, могут вовсе не знать о необходимости получения каких-либо согласий на сделку у «спрятанных» товарищей. Пока еще много открытых вопросов в работе инструмента.

Виды деятельности

Любая форма предпринимательской деятельности. Любая форма предпринимательской деятельности. Любая форма предпринимательской деятельности.

Ограничения:

1. Не может рекламировать свою деятельность.

2. Не может быть участником других юридических лиц. Любая совместная деятельность по извлечению прибыли или достижения иной цели.

При этом на практике нередко устанавливаются ограничения в рамках совместной деятельности тендерах. Cовместная инвестиционная деятельность — осуществляемая товарищами совместно на основании договора инвестиционного товарищества деятельность по инвестированию общего имущества товарищей объекты инвестирования в целях реализации инвестиционных, в том числе

ценные бумаги;

недвижимость;

инновационных, проектов;

и т.д.

Формы финансирования учредителями (участниками, акционерами, товарищами)

1. Вклады участников в уставный капитал.

2. Кредиты (займы).

3. Вклады участников в имущество организации (11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

4. Вклады участников в чистые активы организации (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ).

5. Дивиденды от дочерних организаций. 1. Оплата акционерами акций при их размещении (при учреждении или увеличении уставного капитала).

2. Кредиты (займы).

3. Вклады акционеров в имущество организации (11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

4. Вклады акционеров в чистые активы организации (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ).

5. Дивиденды от дочерних организаций. 1. Вклады участников в складочный капитал.

2. Кредиты (займы).

3. Вклады участников в имущество организации (11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Комментарий taxCOACH:

так как не может быть участником других юридических лиц — дивиденды от дочерних компаний невозможны. Вклады товарищей в совместную деятельность. Возможны сторонние кредиты и займы. Вклады товарищей в совместную деятельность. Возможны сторонние кредиты и займы.

Дополнительные вклады

Возможны. При этом освобождаются от налогообложения вклады в чистые активы любого участника независимо от размера его доли (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ) и вклады в имущество, если у участника доля более 50% (11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Возможны. При этом освобождаются от налогообложения вклады в чистые активы любого акционера независимо от размера его доли (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ) и вклады в имущество, если акционер владеет более 50% обыкновенных акций (11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Возможны. При этом от налогообложения освобождаются вклады участников, владеющих долей в складочном капитале в размере более 50% (11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Возможны. Данный вопрос регулируется соглашением сторон. Вклад участника не учитывается в его затратах (пп. 3 ст. 270 НК РФ) и не является доходом при «получении обратно» (пп. 5 п. 1 ст. 251 НК РФ). Возможны. Данный вопрос регулируется соглашением сторон. Вклад участника не учитывается в его затратах (пп. 3 ст. 270 НК РФ) и не является доходом при «получении обратно» (п. 12 ст. 278.2 НК РФ).

Особенности налогообложения

Может применять любой режим налогообложения. Может применять любой режим налогообложения. Может применять любой режим налогообложения. Не является юридическим лицом. Участники могут применять только ОСН либо УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

При осуществлении операций в рамках совместной деятельности товарищи обязаны начислять и уплачивать НДС (ст. 174.1 НК РФ). При этом товарищ, ведущий общие дела, имеет право на налоговый вычет по НДС.

Также положительной особенностью является то, что при определении финансового результата совместной деятельности расходы учитываются в порядке, предусмотренном для налога на прибыль организаций, перечень которых больше чем состав расходов по УСН. Не является юридическим лицом. Участники могут применять только ОСН либо УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

При осуществлении операции в рамках совместной деятельности товарищи обязаны начислять и уплачивать НДС. При этом товарищ, ведущий общие дела, имеет право на налоговый вычет по НДС.

Также положительной особенностью является то, что при определении финансового результата совместной деятельности расходы учитывается в порядке, предусмотренном для налога на прибыль организаций, перечень которых больше чем состав расходов по УСН.

Комментарий taxCOACH:

Преимущественно инвестиционное товарищество владеет долями и акциями, реализация которых НДС не облагается.

Частота распределения прибыли. Особенности ее определения.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

Уставом можно изменить периодичность. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Частота распределения прибыли законом не урегулирована.

Порядок распределения прибыли устанавливается в уставе или в соглашении об управлении партнерством. Товарищи вправе самостоятельно определить сроки фактического перечисления прибыли.

Но налогооблагаемый финансовый результат должны определять 1 раз в квартал. Товарищи вправе самостоятельно определить сроки фактического перечисления прибыли.

Но налогооблагаемый финансовый результат должны определять 1 раз в квартал.

Вхождение новых партнеров

Порядок вхождения устанавливается в уставе. Можно как полностью запретить вхождение новых членов, так и упростить процедуру вхождения новых участников. В непубличном АО отчуждение акций третьим лицам может быть ограничено необходимостью получения согласия и преимущественным правом покупки остальных акционеров. Порядок вхождения устанавливается в уставе и соглашении. Можно как полностью запретить вхождение новых членов, так и упростить процедуру вхождения новых участников. Стороны договора могут принять нового товарища по соглашению. Стороны договора могут принять нового товарища по соглашению.

При этом изменения и дополнительные соглашения к договору, связанные с вхождением нового товарища также подлежат нотариальному удостоверению.

Выход партнера. Защита «целостности» проекта

Участник может выйти из общества, если это прямо предусмотрено в уставе. В таком случае Общество обязано выплатить ему действительную стоимость его доли (по общему правилу — в течение 3 месяцев), которая рассчитывается исходя из рыночной стоимости имущества и обязательств. Выкуп акций обществом у акционера возможен только в определенных законом случаях (при несогласии с решениями общего собрания акционера по некоторым вопросам — ст. 75 ФЗ «Об АО»). При этом на такой выкуп может быть направлено не более 10% стоимости чистых активов общества.

В непубличном АО отчуждение акций третьим лицам может быть ограничено необходимостью получения согласия и преимущественным правом покупки остальных акционеров. Право участника на выход должно быть предусмотрено в уставе и соглашении об управлении партнерством. Стороны самостоятельно определяют порядок расторжения договора, «выход» из проекта. Стороны самостоятельно определяют порядок расторжения договора, «выход» из проекта. Хотя законом предусмотрены случаи, когда договор расторгается.

Ответственность. Имущественная безопасность проекта и партнеров

По общему правилу участники ООО отвечают в пределах своих долей. Однако при банкротстве возможно возложение субсидиарной ответственности на учредителей ООО. При этом вина презюмируется.

Кредиторы участника могут обратить взыскание на его долю в ООО, получив ее действительную стоимость. Ограничить размер выплаты кредитору в таком случае не получится. По общему правилу акционеры АО отвечают в пределах стоимости акций.

Однако при банкротстве возможно возложение субсидиарной ответственности на акционеров, которые контролировали принятие решений АО. При этом вина презюмируется.

Кредиторы акционера могут обратить взыскание на его акции. Уставом непубличного АО может быть предусмотрена необходимость получения согласия остальных акционеров на отчуждение акций третьим лицам. По общему правилу участники партнерства отвечают в пределах своих вкладов. Однако при банкротстве возможно возложение субсидиарной ответственности на учредителей. При этом также вина презюмируется.

Обращение взыскания на долю участника партнерства в складочном капитале партнерства по собственным долгам участника партнерства допускается только на основании решения суда при недостатке иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника партнерства не вправе потребовать от партнерства выдела части имущества партнерства, соответствующей доле должника в складочном капитале партнерства, в целях обращения взыскания на это имущество. Кредитор получит действительную стоимость от других партнеров или по итогам публичных торгов. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.

Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить требование о выделе его доли в общем имуществе По общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением товарищами совместной инвестиционной деятельности, каждый товарищ-вкладчик отвечает пропорционально и в пределах стоимости принадлежащей ему доли в праве собственности на общее имущество товарищей и не отвечает иным своим имуществом.

При недостаточности стоимости общего имущества товарищей для удовлетворения требований кредиторов управляющие товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом.

При этом ответственность товарищей-вкладчиков возникает в случае установления судом их вины в нарушении указанных общих обязательств.

Кредитор товарища вправе предъявить требование о выделе его доли в общем имуществе товарищей для обращения на нее взыскания при недостаточности у этого товарища иного имущества.

Срок

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. Партнерство создается без ограничения срока, если иное не установлено его соглашением и уставом. Договором может быть предусмотрен срок и цель, после достижения которой договор расторгается. Срок действия договора инвестиционного товарищества, в том числе заключенного с указанием цели в качестве отменительного условия, не может превышать пятнадцать лет.

Принципиальные особенности