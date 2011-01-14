Как получить налоговый вычет, открыв индивидуальный инвестиционный счет?

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А в чем выгода от открытия такого счета в плане налогов?

Владелец ИИС получает налоговый вычет от государства. Вам предоставляется один из двух вариантов налогового вычета, которые в разной форме могут компенсировать подоходный налог в 13% (НДФЛ). То есть за три года при инвестировании каждый год максимальной суммы 400 тысяч рублей можно получить 156 тысяч рублей — и это только за счет налоговых льгот, без учета результата от самих инвестиций.

Другой вариант — когда инвестор не пользуется льготой на взнос, но весь доход, полученный по операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет действия счета.

Под занавес 2016 года наблюдается усиление притока средств на ИИС — в частности, это те премии, бонусы и 13-е зарплаты, которые в прошлые годы люди без лишних колебаний переводили в депозиты. Стоит учитывать и желание инвесторов получить более солидную сумму налогового вычета в будущем году, ведь для этого необходимо успеть приобрести активы до истечения текущего года.

Как лучше распорядится средствами индивидуального инвестиционного счета?

Владельцы ИИС выбирают для себя стратегии в зависимости от своего уровня опыта и знаний. Тем, кто только знакомится с финансовым рынком, обычно рекомендуется использовать консервативные решения. К примеру, облигации надежных компаний. Часть новых клиентов покупает доллары и евро по выгодному биржевому курсу. Часть выбирает более рискованные стратегии. Те, кто уже имеет успешный опыт инвестирования на рынке, в большинстве своем выбирают агрессивные стратегии, активно торгуют акциями и на срочном рынке.

Можно ли вернуть НДФЛ без лишних хлопот и хождений по налоговым?

Формальных препятствий на пути к открытию ИИС все меньше. Есть сервисы, в том числе и у инвестиционных компаний, позволяющие владельцу счета без хлопот получить заполненную форму 3 НДФЛ для подачи в налоговый орган.

ИИС постепенно становится одним из драйверов развития отечественного фондового рынка. Нововведение повышает интерес людей к инвестициям, потому что благодаря налоговым стимулам есть возможность попробовать свои силы на фондовом рынке. Поддержка со стороны государства уже говорит о том, что этот рынок — важная часть экономики и личного финансового планирования. Росту популярности ИИС сопутствуют такие факторы как снижение ставок по банковским вкладам и увеличение финансовой грамотности населения.

А если пошагово? Какова инструкция по открытию инвестиционного счета и возврату НДФЛ?

Куда прийти?

В лицензированную брокерскую или управляющую компанию.

В лицензированную брокерскую или управляющую компанию. Какие документы при себе иметь?

Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ.

Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ. Какие бумаги нужно заполнить?

Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит наш сотрудник.

Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит наш сотрудник. Сколько времени занимает открытие счета?

Не более 20 минут.

Не более 20 минут. Нужно ли перед приходом в офис уже принять решение о варианте инвестирования?

Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, какая стратегия будет использоваться, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.

А можно подробно описать варианты возврата НДФЛ в случае открытия индивидуального инвестиционного счета?

1 вариант — ежегодная 13% льгота на взнос. Открываете ИИС и вносите на него до 400 000 рублей. Этот взнос уменьшает налогооблагаемую базу: инвестор может рассчитывать на возврат НДФЛ из бюджета в размере до 13% от внесенной на ИИС суммы. То есть, открыв счет на максимальные 400 000 рублей, вы можете рассчитывать на возврат НДФЛ в размере до 52 000 рублей. Для этого необходимо обратиться в налоговую службу со справкой от брокера, в которой указана сумма внесенных на ИИС средств.

По окончании налогового периода причитающиеся к возврату средства будут перечислены на ваш банковский счет. Если инвестор каждый год будет довносить средства, то операцию можно повторять ежегодно — вносить средства на ИИС и уменьшать налогооблагаемую базу на 13%. Важный момент: такой налоговый возврат может получить только тот инвестор, который уже платил НДФЛ (например, с зарплаты) в течение года, когда был сделан взнос. Поэтому инвестор может рассчитывать на возврат не более суммы налога, уже уплаченного в казну. При закрытии инвестиционного счета придется заплатить 13%-ый налог на доход, полученный по операциям на счете.

Этот вариант может подойти консервативным инвесторам: 52 тысячи при взносе 400 тысяч в год практически «в кармане», а увеличивать эту доходность можно с помощью консервативных инвестиций.

2 вариант — Доход без налога. Этот тип индивидуальных инвестиционных счетов предполагает, что инвестор не получает льготу на взнос, но весь доход, полученный по операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет при закрытии ИИС.

Этот вариант может быть интересен активным трейдерам, которые готовы принять более высокие риски в расчете на потенциально более высокую доходность.

При выборе типа индивидуального инвестиционного счета стоит помнить, что хотя изменить тип ИИС нельзя, выбор вы делаете не на всю жизнь. По прошествии трех лет вы можете закрыть счет и открыть новый — уже с другим типом налогообложения.