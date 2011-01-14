План для открытия ресторана

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Процесс открытия ресторана является очень трудоемким и требующим больших материальных и временных затрат. Этот процесс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых необходимо будет провести определенный комплекс работ, и получить необходимые документы.

Выделим следующие этапы открытия ресторана, каждый из которых будет описан ниже:

Создание юридического лица. Выбор помещения. Получение разрешительной документации. Получение лицензий. Уведомление о начале осуществления деятельности.

Создание юридического лица

Как правило, ресторанный бизнес подразумевает под собой продажу алкогольной продукции, следовательно, работать в этой сфере нужно в форме юридического лица, так как индивидуальный предприниматель не может получить лицензию, дающую право на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Наиболее простым и удобным вариантом будет создание юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО).

1.1. Регистрация.

Для государственной регистрации юридического лица при создании в налоговый орган по месту нахождения необходимо представить следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации юридического лица;

2. Решение единственного учредителя или протокол общего собрания учредителей юридического лица;

3. Устав юридического лица (2 экз.);

4. Квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию.

Регистрация юридического лица в налоговом органе занимает 5 рабочих дней.

1.2. Выбор кодов ОКВЭД.

Важным моментом при регистрации юридического лица является правильный подбор кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – каждый вид деятельности, которым планирует заниматься создаваемое юридическое лицо, имеет свое значение, отраженное в Общероссийском классификаторе.

Наиболее подходящими видами деятельности для ресторанного бизнеса являются:

55.30 – деятельность ресторанов и кафе;

55.40 – деятельность баров;

55.52 – поставка продукции общепита;

52.25 – розничная торговля алкогольными и другими напитками;

52.25.1 – розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;

52.25.11 - розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива;

52.25.12 – розничная торговля пивом;

52.25.2. – розничная торговля безалкогольными напитками.

Указанные при регистрации коды ОКВЭД можно будет дополнить в последующем. Для этого в налоговый орган необходимо подать заявление, заполненное по соответствующей форме (Р14001).

1.3. Режим налогообложения.

После регистрации юридического лица необходимо выбрать режим налогообложения доходов от осуществления предпринимательской деятельности.

Доходы от ресторанного бизнеса могут облагаться налогами в соответствии со следующими режимами налогообложения:

Общий режим налогообложения. Данный режим определяется автоматически, если при регистрации юридического лица не подавалось заявление о применении иного режима налогообложения. Упрощенная система налогообложения. Для того, чтобы платить налоги в соответствии с данным режимом, юридическому лицу необходимо в течение 30 дней с даты регистрации подать в налоговый орган по месту осуществления деятельности уведомление о применении упрощенной системы налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Перейти на ЕНВД можно в течение 5 дней с момента начала осуществления деятельности. Не стоит забывать, что ЕНВД не применяется при оказании услуг общественного питания, если площадь зала обслуживания менее 150 кв.м. по каждому объекту организации общественного питания (пп. 8 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации).

Выбор помещения

Наверное, главным моментом во всем мероприятии по открытию ресторана является выбор помещения, в котором будет осуществляться деятельность.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 г. № 31) организации могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных объектов для обслуживания работающего персонала. При этом не должны ухудшаться условия проживания, отдыха, лечения, труда людей.

В каждом конкретном случае могут возникать дополнительные трудности, связанные с такими факторами, как:

нахождение помещения в жилом доме;

перевод помещения из жилого в нежилое;

необходимость перепланировки или переустройства помещения;

Для любого помещения, предназначенного для организации общественного питания, где бы оно ни находилось, устанавливаются общие правила, предусмотренные указанным выше Постановлением Главного санитарного врача. Основная их часть выделена в разделе 5 (устройство и содержание помещений). Соблюдение данных требований контролируется Роспотребнадзором, и в случае выявления нарушений организация может быть подвергнута штрафу.

Возможен вариант, когда помещение будет нуждаться в переустройстве. В этом случае необходимо подготовить проект переустройства. Этим занимаются организации, имеющие соответствующие лицензии.

Перед началом выполнения работ необходимо получить разрешение Роспотребнадзора на размещение объекта общественного питания.

Если для ресторана выбрано жилое помещение, то его нужно будет перевести в разряд нежилых. Для этого необходимо получить согласие всех жильцов дома.

Получение разрешительной документации

Для того чтобы получить разрешение на осуществление деятельности по оказанию услуг общественного питания, организации необходимо иметь следующие документы:

1. Договор на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов и крупногабаритного мусора.

2. Договор на выполнение дезинсекционных и дератизационных работ.

3. Заключение МЧС о том, что помещение соответствует противопожарным нормам. При этом необходимо установить систему пожарной сигнализации.

4. Программа производственно-технического контроля, согласованная с СЭС.

5. Заключение СЭС, которое подтверждает, что у организации имеется необходимое помещение и оборудование.

6. Заключение СЭС о соответствии помещения всем необходимым санитарным нормам и правилам.

7. Санитарный паспорт объекта.

Получение лицензий

Чтобы иметь возможность осуществлять продажу крепкого алкоголя, необходимо получить соответствующую лицензию (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Органом, осуществляющим лицензирование в данной области, является орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (п. 10 ст. 18 ФЗ О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). Выдача лицензии осуществляется на основании заявления, которое подается непосредственно в лицензирующий орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель должен представить в лицензирующий орган:

- заявление;

- копии учредительных документов;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию документа о постановке на налоговый учет;

- копию документа об уплате государственной пошлины;

- документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала;

- документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более.

Лицензирующий орган рассматривает поступившее заявление и в течение 30 дней выносит решение о предоставлении лицензии либо об отказе в выдаче лицензии.

Юридические лица, осуществляющие продажу алкогольной продукции без получения лицензии, подвергаются административному наказанию в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции либо без таковой.

Уведомление о начале осуществления деятельности

О начале деятельности по предоставлению услуг общественного питания организациями общественного питания должно направляться уведомление в орган государственного контроля (надзора) (пп. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

В данном случае таким органом является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – ее территориальные управления.

Такое уведомление подается в контролирующий орган непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг после государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. Указанное уведомление может быть представлено в форме электронного документа (п. 5 ст. 8 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Уведомлять Роспотребнадзор необходимо также при изменении места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления деятельности, реорганизации юридического лица.

Важно знать, что юридические лица, осуществляющие деятельность по организации общественного питания, в случае непредоставления уведомлений о начале осуществления деятельности или представления таких уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- штраф от 10 до 20 тысяч рублей за непредоставление сведений;

- штраф от 20 до 30 тысяч рублей за предоставление недостоверных сведений (ст. 19.7.5-1 КоАП РФ).

Уведомление контролирующего органа является не разовой акцией. Роспотребнадзор уполномочен проводить как плановые, так и внеплановые проверки, которые могут быть выездными либо документарными.

P.S. Рекомендуем также обратить внимание на соблюдение налогового законодательства. Иначе может получиться как в деле № А40-249895/15-115-2027 по сети ресторанов Корчма Тарас Бульба.