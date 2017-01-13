На фото Денис Корнилов, генеральный директор ООО «Корн-Аудит»
Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?
В настоящее время многие работники обращаются в трудовую инспекцию, если только у них возникла мысль о том, что их права нарушены. Причин для обращения может быть достаточно много: это и отношение непосредственного руководства, и невыплата премии по итогам работы, и проведение аттестации рабочих мест, и незаконное увольнение. Но что делать работодателю?
Провести переговоры с работником
Многие работодатели занимают принципиальную позицию и не вступают в переговоры с работниками. В результате, дело доходит до суда, возникают принципиальные споры с работниками, к негативным последствиям могут относиться также проверки. Поэтому важно понять, каковы претензии работника, какие могут быть последствия для компании и для самого работника.
Рассмотреть обращение работника в комиссии по трудовым спорам
Комиссии по трудовым спорам на предприятиях (учреждениях, организациях) создаются по инициативе работников и (или) работодателя. Как правило, на практике инициатором создания такой комиссии выступает выборный профсоюзный орган, а при его отсутствии — совет трудового коллектива.
Создаются комиссии из равного числа представителей работников и работодателя.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников организации.
Членами комиссии могут быть избраны любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы. Порядок избрания комиссии определяется самим собранием (конференцией) работников. Голосование по решению общего собрания (конференции) может быть открытым или тайным. Собранием (конференцией) устанавливается и число голосов, необходимых для избрания комиссии (простое или квалифицированное большинство).
По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений организаций могут рассматриваться индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений.
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. Такая комиссия может урегулировать спор внутри компании без обращения на сайт трудовой инспекции.
Взаимодействие с трудовой инспекцией в рамках проверки
Получив через сервис обращение работника, трудовая инспекция в зависимости от изложенных в нем фактов и сведений организует проведение документарной или выездной проверки. Если нарушения подтвердились, она выдает работодателю предписание их исправить и накладывает на него штраф. В этой связи необходимо подготовиться к проверке: подготовить и скомпоновать необходимые документы, разработать локальные акты, если возможно урегулировать конфликт с работником. Это позволит избежать как проверки, так и штрафных санкций. По результатам проверки составляется акт. При подтверждении фактов нарушения трудовых прав руководителю
Но соответственно, наличие подобного акта не говорит о 100% привлечении к ответственности. Любой ненормативный акт возможно обжаловать в судебном порядке.
Обжалование решения трудовой инспекции в вышестоящем органе
Работодатель, не согласный с выданным предписанием, вправе в течение пятнадцати дней со дня его получения представить руководителю Роструда или его территориального органа свои возражения в письменной форме, приложив к ним документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо их заверенные копии (ч. 12 ст. 16 Федерального закона от
Обжалование решения трудовой инспекции в суде
Работодатель, не согласный с результатами проверки, проведенной трудовой инспекцией, всегда вправе обратиться в суд за защитой своих прав. Однако в этих случаях согласно ст. 231 ТК РФ подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда.Однако справедливо возникает вопрос:
В какой суд необходимо обратиться за защитой?
При обжаловании решения административного органа о привлечении юридического лица к административной ответственности за нарушение норм трудового права следует учитывать Определение Конституционного Суда от
В заключение необходимо отметить, что, к сожалению, многие компании выбирают позицию конфронтации. Однако подобная позиция не является конструктивной, не может решить проблемы, возникающие при взаимодействии работника и работодателя.