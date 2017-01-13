Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?

В настоящее время многие работники обращаются в трудовую инспекцию, если только у них возникла мысль о том, что их права нарушены. Причин для обращения может быть достаточно много: это и отношение непосредственного руководства, и невыплата премии по итогам работы, и проведение аттестации рабочих мест, и незаконное увольнение. Но что делать работодателю?

Многие работодатели занимают принципиальную позицию и не вступают в переговоры с работниками. В результате, дело доходит до суда, возникают принципиальные споры с работниками, к негативным последствиям могут относиться также проверки. Поэтому важно понять, каковы претензии работника, какие могут быть последствия для компании и для самого работника.

Рассмотреть обращение работника в комиссии по трудовым спорам

Комиссии по трудовым спорам на предприятиях (учреждениях, организациях) создаются по инициативе работников и (или) работодателя. Как правило, на практике инициатором создания такой комиссии выступает выборный профсоюзный орган, а при его отсутствии — совет трудового коллектива.

Создаются комиссии из равного числа представителей работников и работодателя.

Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников организации.

Членами комиссии могут быть избраны любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы. Порядок избрания комиссии определяется самим собранием (конференцией) работников. Голосование по решению общего собрания (конференции) может быть открытым или тайным. Собранием (конференцией) устанавливается и число голосов, необходимых для избрания комиссии (простое или квалифицированное большинство).

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений организаций могут рассматриваться индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений.

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. Такая комиссия может урегулировать спор внутри компании без обращения на сайт трудовой инспекции.