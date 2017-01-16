10 правил грамотного увольнения сотрудника. Как и зачем сохранить его лояльность к компании?

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Компании увольняют сотрудников по разным причинам: из-за финансовых трудностей, за нарушение дисциплины, из-за некачественного выполнения должностных обязанностей и т. д. Психологические и правовые стратегии увольнения могут быть различными, но есть правила, которых компаниям следует придерживаться при любых увольнениях.

HR-репутация является частью репутации компании. Если у компании большие достижения, но при этом она выбрасывает сотрудников на улицу, как отработанный материал, то со временем находить персонал будет все труднее. Ведь сотрудники делятся впечатлениями о работодателях не только со знакомыми и друзьями, но и размещают отзывы в соцсетях и на специальных сайтах.

является частью репутации компании. Если у компании большие достижения, но при этом она выбрасывает сотрудников на улицу, как отработанный материал, то со временем находить персонал будет все труднее. Ведь сотрудники делятся впечатлениями о работодателях не только со знакомыми и друзьями, но и размещают отзывы в соцсетях и на специальных сайтах. Неграмотные увольнения могут иметь правовые последствия (жалобы в инспекции труда, в суд), которые повлекут финансовые расходы (штрафы, оплата вынуждено прогула, компенсация морального вреда и так далее).

Но это, на мой взгляд, не самое опасное. Самой опасное — демотивировать оставшихся сотрудников неблагополучным увольнением их сотоварища, то есть испортить внутреннюю репутацию компании. Если сотрудника уволили со скандалом, у оставшихся в компании коллег сработает механизм идентификации: он был работником, и я — работник, с ним поступили непорядочно, и со мной могут поступить также. О какой лояльности компании может идти речь…

Увольнение требует предварительной подготовки

Некоторые руководители недоумевают, зачем же церемониться с этим сотрудником, ведь решение принято — он больше в компании работать не будет, какой смысл сохранять с ним хорошие отношения? Вот некоторые причины, по которым это следует делать:

Итак, работодателям стоит задуматься о том, чтобы минимизировать правовые и репутационные риски. Приведем несколько основных правил, которым рекомендуем следовать при увольнении по любому основанию.