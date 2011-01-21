Рекомендации по созданию форм бюджетов в Excel

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Без планирования и контроля оплат не может существовать ни одно предприятие: ежедневно руководителю компании необходимо принимать решение, как распределить денежные средства, расставлять приоритеты по оплатам. Помочь ему в этом может Бюджет движения денежных средств (БДДС) — документ, в котором собраны все поступившие заявки на оплату и информация об имеющихся в компании свободных денежных средствах. В статье приведены формы понедельного планирования БДДС, рассмотрены механизмы прогнозирования поступления выручки от продаж в оптовом и розничном направлениях, даны рекомендации по созданию форм бюджетов, рассылаемых распорядителям статей затрат.

Контроль бюджета

Существенная составляющая системы контроля — контроль казначейского исполнения бюджета, то есть контроль поступления и расходования денежных средств, которые запланированы в БДДС. Оперативный контроль бюджета движения денежных средств, как правило, осуществляет бюджетный контролер. Руководствуясь утвержденными лимитами денежных средств, он определяет статьи бюджета для финансирования сверхплановых расходов. Финансовый контролер оценивает каждую поступающую заявку на осуществление расчетов и выясняет, не превышает ли она лимит по соответствующей статье бюджета.

Превышение лимитов в бюджетном периоде возможно только по специальному распоряжению уполномоченного должностного лица (финансового или генерального директора). Когда речь идет о перераспределении расходов между различными бюджетными статьями, эти полномочия закрепляют за финансовыми контролерами.

План движения денежных средств на месяц

Планирование денежных потоков на текущий месяц нужно начинать с общего плана бюджета движения денежных средств, пример которого представлен в табл. 1.

В общем виде БДДС состоит из следующих блоков:

План остатков денежных средств на начало месяца. План поступления денежных средств от основной деятельности (выручка от продаж, бонусы от поставщиков, доходы от субаренды помещений и др.). План операционных расходов, который состоит из двух частей:

план оплат поставщикам за товар;

план оплат по прочим расходам по операционной деятельности.

План потока по финансовой деятельности: сальдо между кредитами к получению и гашению минус проценты по кредитам к уплате. План потока по инвестиционной деятельности: разница между доходами от продажи основных средств и платежами по приобретению и ремонту основных средств.

В результате мы получаем плановый чистый поток за рассматриваемый период и выводим прогноз остатка денежных средств на конец периода.

Таблица 1. Бюджет движения денежных средств, руб. Код Статья Контрагент Задолженность на 1-е число Начисления/

Продажи/

Поставки Бюджет Задолженность на 31-е число 001 Остаток на начало периода 65 000 На расчетном счете 50 000 В кассе 15 000 100 Поступления от продаж 185 000 1 210 000 1 105 000 290 000 101 Розничные продажи 25 000 1 000 000 925 000 100 000 102 Оптовые продажи 150 000 200 000 170 000 180 000 103 Прочие поступления 10 000 10 000 10 000 10 000 200 Расходы от операционной деятельности 505 200 965 500 1 117 700 353 000 200.1 Оплата поставщикам 450 000 650 000 800 000 300 000 Оплата поставщикам ООО «Альфа» 300 000 450 000 550 000 200 000 Оплата поставщикам ООО «Омега» 150 000 200 000 250 000 100 000 200.2 Операционные затраты 55 200 315 500 317 700 53 000 201 Выплата зарплаты 50 000 125 000 125 000 50 000 201.1 Окладная часть Сотрудники 50 000 100 000 100 000 50 000 201.2 Премии Сотрудники 25 000 25 000 — 202 Затраты на персонал 2200 5000 7200 — 202.1 Такси ООО «Такси» 1500 3000 4500 — 202.1 Такси ООО «Экспресс» 2000 2000 — 202.2 Медицинский осмотр Поликлиника № 1 700 700 — 203 Затраты на содержание здания 3000 73 000 73 000 3000 203.1 Аренда помещений ООО «Терем» 25 000 25 000 — 203.1 Аренда помещений ООО «Теремок» 30 000 30 000 — 203.2 Коммунальные расходы Горводоканал 15 000 15 000 — 203.2 Коммунальные расходы ТеплоЭлектроСтанция — 203.3 Охрана ЧОП «Добрыня» 3000 3000 3000 3000 218 Налоги в бюджет — 112 500 112 500 — 218.1 НДС к оплате 45 000 45 000 — 218.2 Налог на прибыль 15 000 15 000 — 218.3 Налог на имущество — 218.4 НДФЛ 15 000 15 000 — 218.5 Налоги с зарплаты 37 500 37 500 — 300 Итого поток от операционной деятельности 244 500 –12 700 400 Поток от финансовой деятельности 1 500 000 –25 000 1 500 000 Привлечение кредитов Банк № 2 500 000 Гашение кредитов Банк № 1 500 000 Оплата процентов по кредитам Банк № 1 25 000 500 Поток от инвестиционной деятельности –15 000 –5000 –10 000 –10 000 Доход от продажи ОС — Покупка ОС — Ремонт ОС ИП Иванов П. А. 15 000 5000 10 000 10 000 600 Чистый поток от деятельности –47 700 002 Остаток на конец периода 17 300

Если в результате планирования на конец периода прогнозируются отрицательные денежные остатки, бюджет подвергается корректировке за счет сокращения плана оплат. Поэтому для понимания ситуации лучше сразу добавить в БДДС информацию о текущей задолженности перед поставщиками, плановых затратах на предстоящий месяц и прогнозной задолженности на конец месяца с учетом заложенных в бюджет сумм оплат.

В нашем примере чистый поток по месяцу прогнозируется отрицательным (–47,7 тыс. руб.), но за счет начальных остатков в 65 тыс. руб. мы в состоянии выполнить заявленный бюджет на данный месяц. При этом мы наращиваем дебиторскую задолженность от наших покупателей со 185 тыс. руб. до 290 тыс. руб. и уменьшаем кредиторскую задолженность перед поставщиками товара с 450 тыс. руб. до 300 тыс. руб. В целом по месяцу картина оптимистичная.

Однако стоит обратить внимание, что в этом месяце планируется перекредитовка в 500 тыс. руб.: у нас заканчивается срок кредита в Банке № 1, мы рассчитываем получить кредит на такую же сумму в Банке № 2. И если получить кредит в Банке № 2 мы сможем чуть позже, чем истекает срок гашения в Банке № 1, то в течение месяца нам нужно накопить на счетах 500 тыс. руб. (примерно половина нашей месячной выручки). То есть почти полмесяца мы не сможем тратить большие суммы на операционные расходы: все платежи по ним начнутся только после получения кредита в Банке № 2.

Конечно, есть обязательные платежи, которые никак нельзя отложить на вторую половину месяца (оплата аренды, коммунальных платежей, выплата заработной платы согласно графику). Следовательно, нам нужен подневной или понедельный план движения денежных средств, которого в дальнейшем мы должны четко придерживаться, чтобы не испортить себе кредитную историю в Банке № 1.

Составим понедельный план движения денежных средств на следующий месяц, где спланируем поступление выручки и обязательные к оплате расходы, после чего выведем суммы, которые мы можем выделять на прочие платежи.

План поступления выручки по неделям

План поступления выручки от розничного и оптового направления формируется по разным принципам. Поступления от оптовых клиентов легко спрогнозировать через отсрочку платежа. Для этого воспользуемся штатным отчетом «Валовая прибыль», который находится в блоке «Продажи» закладки «Отчеты» на панели инструментов Excel (рис. 1).

Настроим отчет «Валовая прибыль» под наши требования:

Заходим в настройки отчета, нажимаем галочку «Расширенная настройка». На закладке «Общие»:

задаем период продаж, за который ожидаем поступления денежных средств от клиентов (обычно он равен максимальной отсрочке, предоставляемой нашим покупателям);

в блоке « Параметры » нажимаем галочки «Выводить общие итоги» и «Выводить детальные записи»;

» нажимаем галочки «Выводить общие итоги» и «Выводить детальные записи»; в блоке «Показатели» оставляем только «Стоимость продажи, руб.» и «с НДС», на остальных показателях убираем галочки (рис. 2).

На закладке «Группировки» удаляем все группировки, которые предусмотрены отчетом по умолчанию (рис. 3).

На закладке «Отборы» устанавливаем отбор: нас интересуют продажи только оптового подразделения (рис. 4).

На закладке «Дополнительные поля» выводим поля «Покупатель» и «По датам», для всех полей в столбце «Размещение» задаем тип «В отдельных колонках», в столбце «Положение» — «Вместо группировки» (рис. 5).

Нажимаем на кнопку «Сформировать» и получаем отчет, который представлен в табл. 2.

Таблица 2. Отчет «Валовая прибыль» на основе представленных настроек Покупатель По дням Стоимость продажи, руб. ООО «Горизонт» 01.06.2016 50 000 ООО «Домовой» 02.06.2016 5000 ИП Борисов А. Г. 03.06.2016 10 000 ИП Осинцев А. Н. 04.06.2016 15 000 ИП Осипов А. Ю. 05.06.2016 25 000 ИП Пинюга И. Г. 06.06.2016 40 000 ИП Полуэктов Д. А. 07.06.2016 100 000 ИП Ловцова Н. В. 08.06.2016 15 000 ИП Хоменко А. В. 09.06.2016 20 000

Скопируем полученный отчет в Excel и дополним необходимыми нам данными: добавим отсрочку оплат и рассчитаем срок оплаты как сумму двух столбцов: Дата продажи + Отсрочка платежа (табл. 3).

Таблица 3. Расчет даты оплаты от даты продажи и предоставленной отсрочки платежа Покупатель Дата продажи Стоимость продажи, руб. Отсрочка платежа, дн. Дата оплаты ООО «Горизонт» 01.06.2016 50 000 30 01.07.2016 ООО «Домовой» 02.06.2016 5000 15 17.06.2016 ИП Борисов А. Г. 03.06.2016 10 000 21 24.06.2016 ИП Осинцев А. Н. 04.06.2016 15 000 30 04.07.2016 ИП Осипов А. Ю. 05.06.2016 25 000 21 26.06.2016 ИП Пинюга И. Г. 06.06.2016 40 000 35 11.07.2016 ИП Полуэктов Д. А. 07.06.2016 100 000 50 27.07.2016 ИП Ловцова Н. В. 08.06.2016 15 000 45 23.07.2016 ИП Хоменко А. В. 09.06.2016 20 000 7 16.06.2016

Теперь сгруппируем даты оплат по неделям с помощью сводной таблицы:

Выделяем табл. 3 вместе с шапкой и на вкладке «Вставка» нажимаем на иконку «Сводная таблица» (рис. 6 (а)). В открывшемся диалоговом окне указываем, куда хотим поместить сводную таблицу: на новый лист или на существующий (надо указать ячейку, в которую нужно вставить сводную таблицу). Для создания новой сводной таблицы лучше сначала разместить ее на новом листе, привести к удобному для нас виду, а затем перенести на тот лист, где будем работать с ней в дальнейшем (рис. 6 (б)).

В появившемся окне «Список полей сводной таблицы» зададим ее вид (рис. 7):

в блок «Названия строк» перетащим мышкой поле «Дата оплаты»;

в блок «Значения» перетащим поле «Стоимость продажи, руб.».

Получаем отчет, представленный в табл. 4.

Таблица 4. Первоначальный вид сводной таблицы Дата оплаты Оплаты, руб. 16.06.2016 20 000 17.06.2016 5000 24.06.2016 10 000 26.06.2016 25 000 01.07.2016 50 000 04.07.2016 15 000 11.07.2016 40 000 23.07.2016 15 000 27.07.2016 100 000 Общий итог 280 000

Видно, что в таблицу попали даты оплат за предыдущий месяц. Уберем их с помощью фильтра сводной таблицы. Встаем на любую ячейку с датой и вызываем контекстное меню правой кнопкой, в нем выбираем «Фильтр» > «Фильтр по дате», задаем фильтр «После» > «01.07.2016» (рис. 8).

Теперь таблица содержит только продажи со сроком оплаты в июле. Снова вызываем контекстное меню и выбираем «Группировать». В появившемся диалоговом окне задаем диапазон: с 04.07.2016 по 31.07.2016 с шагом «Дни», количество дней — 7 (рис. 9).

Мы получили прогноз поступления денежных средств от оптовых продаж по неделям (табл. 5).

Таблица 5. Итоговый вид сводной таблицы Дата оплаты Оплаты, руб. 04.07.2016–10.07.2016 15 000 11.07.2016–17.07.2016 40 000 18.07.2016–24.07.2016 15 000 25.07.2016–31.07.2016 100 000 Общий итог 170 000

Теперь сделаем прогноз поступления денежных средств в розничном направлении. Здесь есть два важных момента, которые нужно учесть при планировании денежного потока:

розничные продажи имеют ярко выраженную сезонность по дням недели: покупатели чаще посещают магазины по выходным дням (на них и приходится пик продаж); воспользоваться выручкой от розничных продаж для оплат по расчетному счету мы можем только после ее инкассации в банк, которая осуществляется в рабочие дни с задержкой в один-два дня. То есть выручка от продаж в понедельник поступает на расчетный счет во вторник-среду (в зависимости от условий инкассации), выручка за пятницу-воскресенье будет зачислена на расчетный счет в понедельник или вторник. Таким образом, выручкой за 29–31 июля мы сможем воспользоваться только в августе. Зато 1 июля к нам поступит инкассация выручки за 30 июня.

Составим подневной план продаж в розничных магазинах, на основе которого сформируем план инкассации на расчетный счет. Разбить месячный план по дням недели можно в пропорции прошлого месяца или аналогичного месяца прошлого года, что более желательно, так как в этом случае мы сможем учесть и месячную сезонность продаж.

При использовании данных за прошлый год нужно делать сопоставление не по датам, а по дням недели. Так, 01.07.2016 приходится на пятницу, в 2015 г. первая пятница июля была 3 июля. Следовательно, для выведения пропорций сезонности нам нужно взять продажи с 3 июля по 02.08.2015. То есть чтобы получить дату прошлого года, аналогичную дню недели этого года, нужно отнять 364 дня (ровно 52 недели).

В таблице 6 представлена разбивка плана продаж по дням и план инкассации по дням недели и с группировкой по неделям. В итоге видим следующее: так как последние дни июля приходятся на выходные, план поступления денежных средств отличается от плана продаж на 75 тыс. руб. Прочие поступления в нашем бюджете — это доход от субаренды, которая должна быть оплачена до 10-го числа каждого месяца согласно договору аренды. Поэтому ставим эти поступления на вторую неделю.

Таблица 6. План поступления выручки от розничных продаж на расчетный счет, руб.

День недели Дата прошлого года Выручка прошлого года Дата текущего года Выручка текущего года Инкассация Итого за неделю Четверг 30.06.2016 25 000 25 000 Пятница 03.07.2015 28 446 01.07.2016 29 771 25 000 Суббота 04.07.2015 32 520 02.07.2016 34 035 Воскресенье 05.07.2015 31 247 03.07.2016 32 703 Понедельник 06.07.2015 28 599 04.07.2016 29 932 96 510 224 031 Вторник 07.07.2015 32 266 05.07.2016 33 770 29 932 Среда 08.07.2015 29 375 06.07.2016 30 744 33 770 Четверг 09.07.1205 31 603 07.07.2016 33 076 30 744 Пятница 10.07.2015 32 315 08.07.2016 33 820 33 076 Суббота 11.07.2015 32 286 09.07.2016 33 791 Воскресенье 12.07.2015 32 107 10.07.2016 33 604 Понедельник 13.07.2015 29 238 11.07.2016 30 600 101 215 231 621 Вторник 14.07.2015 31 986 12.07.2016 33 476 30 600 Среда 15.07.2015 31 800 13.07.2016 33 282 33 476 Четверг 16.07.2015 31 577 14.07.2016 33 048 33 282 Пятница 17.07.2015 31 572 15.07.2016 33 044 33 048 Суббота 18.07.2015 27 867 16.07.2016 29 165 Воскресенье 19.07.2015 26 924 17.07.2016 28 178 Понедельник 20.07.2015 31 220 18.07.2016 32 675 90 387 222 007 Вторник 21.07.2015 33 039 19.07.2016 34 579 32 675 Среда 22.07.1205 32 395 20.07.2016 33 905 34 579 Четверг 23.07.2015 29 105 21.07.2016 30 462 33 905 Пятница 24.07.2015 30 815 22.07.2016 32 251 30 462 Суббота 25.07.2015 30 564 23.07.2016 31 988 Воскресенье 26.07.2015 31 045 24.07.2016 32 491 Понедельник 27.07.2015 28 194 25.07.2016 29 507 96 730 222 340 Вторник 28.07.2015 31 594 26.07.2016 33 066 29 507 Среда 29.07.2015 30 564 27.07.2016 31 988 33 066 Четверг 30.07.2015 29 666 28.07.2016 31 048 31 988 Пятница 31.07.2015 31 041 29.07.2016 32 487 31 048 Суббота 01.08.2015 34 454 30.07.2016 36 060 Воскресенье 02.08.2015 30 052 31.07.2016 31 453 Итого 955 475 1 000 000 925 000 925 000

График платежей

Мы сформировали план поступления денежных средств по неделям. Теперь разнесем в БДДС обязательные платежи (в табл. 7 выделены цветом):

выплата заработной платы : остатки зарплаты за прошлый месяц нужно выплатить до 10-го числа, премия платится до 15-го числа, аванс за текущий месяц — до 25-го числа. Ставим 50 % зарплаты к выплате на вторую неделю, 100 % премии — на четвертую и 50 % зарплаты — на последнюю неделю месяца;

: остатки зарплаты за прошлый месяц нужно выплатить до 10-го числа, премия платится до 15-го числа, аванс за текущий месяц — до 25-го числа. Ставим 50 % зарплаты к выплате на вторую неделю, 100 % премии — на четвертую и 50 % зарплаты — на последнюю неделю месяца; оплата аренды : согласно договорам крайний срок оплаты аренды за текущий месяц — 10-е число. Ставим к оплате на вторую неделю;

: согласно договорам крайний срок оплаты аренды за текущий месяц — 10-е число. Ставим к оплате на вторую неделю; коммунальные платежи нужно осуществить до 25-го числа, ставим их к оплате 25-го числа, то есть на последнюю неделю;

нужно осуществить до 25-го числа, ставим их к оплате 25-го числа, то есть на последнюю неделю; охрана по заключенному с ЧОП договору оплачивается до 20-го числа, ставим на оплату на четвертую неделю;

по заключенному с ЧОП договору оплачивается до 20-го числа, ставим на оплату на четвертую неделю; налоги с заработной платы нужно оплатить до 15-го числа, значит, деньги на них нам потребуются на третьей неделе;

нужно оплатить до 15-го числа, значит, деньги на них нам потребуются на третьей неделе; налог на доходы физических лиц платится одновременно с выплатой заработной платы, поэтому разносим его по неделям в той пропорции, что и выплату зарплаты, премий;

платится одновременно с выплатой заработной платы, поэтому разносим его по неделям в той пропорции, что и выплату зарплаты, премий; по остальным налогам срок оплаты с 25-го по 31-е число (последняя неделя июля);

срок оплаты с 25-го по 31-е число (последняя неделя июля); погашение кредитов и оплата процентов — до 22-го числа (привлечение кредитов — после 25-го числа).

Все прочие платежи в предстоящем месяце сразу относим на последнюю неделю (когда сможем пополнить оборотные активы за счет нового кредита, получение которого намечено на 25 июля).

В итоге видим, что на оплату товара на первых трех неделях мы можем потратить только 120 тыс. руб., остальную сумму задолженности сможем закрыть перед поставщиками на двух последних неделях июля.

Если нам важно мнение поставщиков, нужно заранее уведомить их о сложившейся ситуации. Можно предоставить им четкий график платежей на этот месяц, чтобы они тоже могли спланировать свои финансовые возможности за предстоящий месяц.

Таблица 7. Понедельное планирование оплат, руб. Статья Контрагент Срок оплат Бюджет на месяц 1–3 июля 4–10 июля 11–17 июля 18–24 июля 25–31 июля Остаток на начало периода 65 000 65 000 50 000 148 031 92 153 3160 На расчетном счете 50 000 В кассе 15 000 Поступления от продаж 1 105 000 25 000 249 031 271 621 237 007 322 340 Розничные продажи 925 000 25 000 224 031 231 621 222 007 222 340 Оптовые продажи 170 000 15 000 40 000 15 000 100 000 Прочие поступления До 10-го числа 10 000 10 000 Расходы от операционной деятельности 1 117 700 40 000 151 000 77 500 301 000 548 200 Оплата поставщикам 800 000 40 000 40 000 40 000 270 000 410 000 Оплата поставщикам ООО «Альфа» 550 000 30 000 30 000 30 000 200 000 260 000 Оплата поставщикам ООО «Омега» 250 000 10 000 10 000 10 000 70 000 150 000 Операционные затраты 317 700 — 111 000 37 500 31 000 138 200 Выплата зарплаты 125 000 — 50 000 — 25 000 50 000 Окладная часть Сотрудники Зарплата — до 10-го числа, аванс — до 25-го числа 100 000 50 000 50 000 Премии Сотрудники До 15-го числа 25 000 25 000 Затраты на персонал 7200 — — — — 7200 Такси ООО «Такси» 4500 4500 Такси ООО «Экспресс» 2000 2000 Медицинский осмотр Поликлиника № 1 700 700 Затраты на содержание здания 73 000 — 55 000 — 3000 15 000 Аренда помещений ООО «Терем» До 10-го числа 25 000 25 000 Аренда помещений ООО «Теремок» До 10-го числа 30 000 30 000 Коммунальные расходы Горводоканал До 25-го числа 15 000 15 000 Коммунальные расходы ТеплоЭлектроСтанция До 25-го числа Охрана ЧОП «Добрыня» До 20-го числа 3000 3000 Налоги в бюджет 112 500 — 6000 37 500 3000 66 000 НДС к оплате До 25-го числа 45 000 45 000 Налог на прибыль До 28-го числа 15 000 15 000 Налог на имущество До 30-го числа — — НДФЛ Вместе с зарплатой 15 000 6000 3000 6000 Налоги с зарплаты До 15-го числа 37 500 37 500 Итого поток от операционной деятельности –12 700 –15 000 98 031 194 121 –63 993 –225 860 Поток от финансовой деятельности –25 000 — — –250 000 –25 000 250 000 Привлечение кредитов Банк № 2 После 25-го числа 500 000 250 000 250 000 Гашение кредитов Банк № 1 До 22-го числа 500 000 250 000 250 000 Оплата процентов по кредитам Банк № 1 До 22-го числа 25 000 25 000 Поток от инвестиционной деятельности –10 000 — — — — –10 000 Доход от продажи ОС Покупка ОС Ремонт ОС ИП Иванов П. А. 10 000 10 000 Чистый поток от деятельности –47 700 –15 000 98 031 –55 879 –88 993 14 140 Остаток на конец периода 17 300 50 000 148 031 92 153 3160 17 300

Создание форм бюджетов для контролера статей бюджета

Теперь рассмотрим разные способы получения месячного плана БДДС. Если компания небольшая и контрагентов мало, то экономист в состоянии самостоятельно спланировать предстоящие оплаты на месяц. Достаточно собрать текущую задолженность перед поставщиками и подрядчиками на счетах 60, 76 и проанализировать ежемесячные начисления по всем контрагентам.

В нашем примере всего два поставщика товаров и девять подрядчиков и поставщиков услуг (см. табл. 7), бoльшая их часть ежемесячно выставляет одни и те же счета (аренда, охрана, коммунальные платежи и услуги такси). Понятно, что спрогнозировать оплаты по ним достаточно легко. Сложность может возникнуть только в планировании налогов. Значит, нужно обратиться за помощью к главному бухгалтеру, так как он отвечает за своевременные оплаты налогов.

На крупных предприятиях правильно спланировать бюджет по всем статьям расходов одному экономисту тяжело, поэтому в таких компаниях обычно все статьи расходов закрепляются за ответственными сотрудниками, так называемыми распорядителями статей бюджета. Именно они занимаются планированием оплат, а затем предоставляют в финансовую службу заявки на оплату по счетам. Чтобы вам было проще собрать общий бюджет на основе бюджетов, поданных распорядителями, лучше разработать единый формат бюджета, который они должны заполнять.

В таблице 8 представлена форма бюджета распорядителя блока затрат по содержанию здания, из которой легко перенести данные в общую форму БДДС. Если статей в БДДС много, то лучше ввести код статьи. Тогда с помощью функции СУММЕСЛИМН() вы сможете автоматически переносить данные из бюджетов контролера в общий бюджет.

Таблица 8. Форма бюджета распорядителя статей затрат Код Статья/Контрагент Крайний срок оплаты (если есть) Задолженность на 1-е число, руб. Затраты на текущий месяц, руб. Бюджет для оплаты, руб. Задолженность на 31-е число, руб. 203.1 Аренда помещений 0 55 000 55 000 0 203.1 ООО «Терем» До 10-го числа 25 000 25 000 0 203.1 ООО «Теремок» До 10-го числа 30 000 30 000 0 203.2 Коммунальные расходы 0 15 000 15 000 0 203.2 Горводоканал До 25-го числа 15 000 15 000 0 203.2 ТеплоЭлектроСтанция До 25-го числа 0 203.3 Охрана 3000 3000 3000 3000 203.3 ЧОП «Добрыня» До 20-го числа 3000 3000 3000 3000 Итого 3000 73 000 73 000 3000

Нужно учитывать несколько моментов, касающихся разработки форм:

контролер не должен изменять количество и последовательность столбцов (иначе формулы, настроенные на его бюджет, будут работать некорректно). Если он хочет внести дополнительные пояснения по статье, пусть делает это справа от утвержденной формы;

контролер может добавлять в отчет строки, если у него увеличилось количество контрагентов по какой-либо статье затрат. При этом добавление новых строк не должно приводить к необходимости изменять результирующие строки;

все ячейки с расчетными формулами должны быть защищены от редактирования (во избежание случайного затирания или изменения формулы на неверную);

итоговые значения по бюджету распорядителя необходимо сверять с данными, которые попали в сводный БДДС, чтобы исключить возможность искажения информации.

Рассмотрим, как реализовать эти требования, используя возможности Excel.

Защита ячеек.

Для защиты ячеек от редактирования нажмите кнопку «Защитить лист» на вкладке «Рецензирование». Обратите внимание, что по умолчанию Excel защитит все ячейки листа от изменений, а нам нужно, чтобы распорядители не испортили результирующие строки. Поэтому следует снять защиту с ячеек, в которых распорядителям разрешено вносить изменения. Снять защиту с ячейки можно в меню «Формат ячейки» на вкладке «Защита» (рис. 10).

Контролеру разрешено изменять количество строк (добавлять и удалять), поэтому при установке защиты листа не забудьте отметить галочками «вставку строк» и «удаление строк» (рис. 11). Обязательно задайте пароль на снятие защиты. Иначе сотрудники, знающие, как работать с защитой листа, легко обойдут это ограничение.

Учет в формуле СУММ() новых строк, которые может добавить контролер.

Главное правило при разработке бюджета произвольной длины: всегда использовать функцию СУММ(). Применение этого правила не всегда гарантирует, что в результирующие строки попадут все данные. На рисунке 12 приведен пример, когда контролер бюджета добавил новую строку в конец блока «Аренда помещений» (вполне логично с его точки зрения), но в итоговую формулу она не попала.

Выход из данной ситуации: между всеми блоками затрат вставляем строку и включаем ее в формулу суммирования (для распознавания обязательно выделяем строку каким-либо цветом). Для пользователя эта строка станет своего рода разделителем между группами затрат, и он всегда будет добавлять новые строки именно перед ней (рис. 13).

Следующий этап управления финансами — сбор заявок на оплату и ведение ежедневного платежного календаря.

Вместо заключения

Грамотная разработка бюджетов для контролера статей затрат позволит частично автоматизировать сбор планового БДДС на месяц, что ускорит процесс его подготовки и сократит влияние человеческого фактора при консолидации данных из разных источников.

Если плановый бюджет на месяц сведен с профицитом, это не означает, что в середине месяца не будет дефицита бюджета (ситуация наиболее вероятна в месяц погашения крупной суммы кредита). Поэтому крайне важно составлять не только месячный, но и понедельный прогноз движения денежных средств, чтобы заранее знать о возможных провалах в бюджете и грамотно спланировать платежи во избежание таких проблем.

Статья опубликована в журнале «Планово-экономический отдел» № 11, 2016