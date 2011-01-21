Что делать директору ИТ-сервиса сейчас, чтобы быть на высоте через год

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В ближайшем будущем российское правительство создаст специальный координационно-совещательный орган для поддержки экспорта отечественных технологий, а именно для продвижения комплексных решений, лоббирования их на государственном уровне и определения структуры финансирования с привлечением крупнейших банков. Что касается российских ИТ-сервисов, то здесь дело обстоит сложнее.

ИТ-сервисы можно рассматривать в нескольких проекциях

Первый вариант ИТ-сервисов — это продукт, созданный российскими разработчиками за счет уникального ноу-хау — это может быть социальная сеть или мессенджер, антивирусное ПО или бизнес-приложение, например, для логистических компаний или банков. Второй вариант — это многокомпонентное техническое решение, построенное на базе зарубежных или российских технологий. Примером могут служить облака или вычислительная инфраструктура. Сегодня около 90-95% всех сервисов, которые делают российские ИТ-компании для своих конечных заказчиков, создаются с использованием оборудования и программного обеспечения крупнейших международных вендоров и разработчиков, а на экспорт идёт непосредственно сервис под российским брендом, как конечный продукт.

В целом для российского и зарубежного заказчика не имеет принципиального значения, на каком оборудовании базируется тот или иной сервис, он хочет, прежде всего, чтобы сервис был удобный и целевой, или, например, высоконадёжный, если говорить об облачных вычислительных мощностях и средствах хранения данных.

Господдержка

Важная роль государства в поддержке экспорта ИТ-сервисов заключается в их популяризации: необходимо представить российских поставщиков сервисов как полноправных игроков международного рынка, чтобы зарубежные заказчики были готовы потребить ИТ-сервис под российским брендом — некое стирание границ, то есть продвижение идеи о том, что развитие российских ИТ-технологий ничем не отличается от международных.

Также можно говорить о каких-то совместных государственных проектах и предприятиях с иностранными компаниями, ведущих свою деятельность на территории РФ. Таким компаниям государство могло бы предложить российские ИТ-сервисы для использования не только на территории РФ, но в других регионах присутствия этих компаний.

Экспорт инфраструктуры как сервиса (IaaS)

Сегодня экспорт «российских облаков» выглядит, как вынос инфраструктуры за пределы России для предоставления российскому заказчику в других странах, чтобы он мог иметь «шаговую доступность» к этим сервисам, то есть построение решения за рубежом по аналогии с тем, которое использует этот заказчик в России. В настоящий момент российские облачные сервисы базируются преимущественно на зарубежных технологиях и ПО, а часть — это собственные доработки ПО и высокопрофессиональное обслуживание инфраструктуры с первой линией поддержки из России для географически распределённых российских компаний-заказчиков.

Но «российские облака» вполне могут быть конкурентоспособными на Западе и для иностранных заказчиков, с одной стороны базируясь на той же технологической базе, что и зарубежные облака, а с другой — благодаря структуре затрат, а именно себестоимости создания облака и временным преимуществам, вызванным колебаниями курсов валют.

Глобальная конкуренция

Конкуренции с глобальными игроками облачного рынка пока нет, так как отечественные облачные ИТ-сервисы являются более гибкими и направлены на сегмент крупного корпоративного российского бизнеса, а глобальные игроки преимущественно нацелены на сегмент медиум, который в западных странах достаточно серьёзно представлен. Глобальные сервисы такие, как Amazon, Google, Azure не обладают такой персонализацией предложения, которую может предложить сейчас российский сервис-провайдер. Поэтому сейчас эта конкуренция выглядит скорее, как симбиоз: например, на российском рынке достаточно популярны гибридные схемы, когда корпоративное облако заказчика сочетается с публичными облаками глобальных игроков и используется для хранения или обработки незапланированного объема данных или некритичных данных. Соответственно, идея гибридного и эластичного облака достаточно хорошо приживается в такой конъюнктуре рынка.

Защита российского рынка сервис-провайдинга

Пока преждевременно вводить законодательные ограничения для доступа глобальных игроков на российский рынок по двум основным причинам. Во-первых, количество потребностей различных слоёв заказчиков просто не могут быть удовлетворены внутрироссийскими сервис-провайдерами. Речь идёт о многочисленных сервисах: социальных сетей, обмена информацией, доступности контента, медийных компаний, рынка рекламы — то, что сейчас уходит в облака. Концепция — всё, что угодно из облака.

Другая причина заключается в том, что крупные глобальные игроки пока не готовы инвестировать в построение «облачных» дата-центров на российском рынке, так как нет достаточного объёма спроса со стороны медиум-сегмента бизнеса, в отличие от других растущих регионов мира. Конечно, этот рынок рано или поздно вырастет и будет им интересен.

Будущее ИТ-сервисов

С точки зрения владельца информации облако подразумевает принятие рисков, связанных с доверием к провайдеру и его технологиям. Сейчас мы находимся на этапе смены парадигмы: от построения ИТ внутри компании к потреблению всевозможных сервисов для удовлетворения практически любой потребности компании из облачной среды. При этом стоимость таких сервисов будет снижаться, а значит, привлекательность и очевидность потребления этой модели для пользы бизнеса будет увеличиваться.

Что касается долгосрочной перспективы, то развитие ИТ-сервисов будет идти по двум направлениям: первое — это предоставление максимальной скорости вычисления при обработке максимально большого объёма информации. Второе — это системы машинного обучения: искусственный интеллект, нейронные сети, дополненная реальность и т.д. Совмещение этих направлений даст максимально уникальный результат: ИТ превратится в некий интерфейс для доступа к информации. К примеру, уже сейчас концепция облака трансформируется в концепцию туманных вычислений, распространяющей принципы облачных вычислений от центров обработки данных к огромному количеству взаимодействующих географически распределённых устройств.