Зарубежный опыт. Обзор налогового законодательства

Просмотров:

В Китае обсуждают налоговую нагрузку на юридических лиц

Минфин Китая отреагировал на сообщения средств массовой информации о предстоящей налоговой реформе. Представители финансового ведомства подчеркнули, что цель налоговой реформы — снижение налоговой нагрузки на предприятия, оказание поддержки высо­ко­техно­логичным компаниям, а также предприятиям, размещенным в менее развитых западных регионах страны.

Реформу налогообложения юридических лиц Китай начал в 2008 г., снизив с 33 до 25% размер ставки налога с корпораций. Были устранены различия в налогообложении иностранных и национальных компаний, установлены пониженные ставки для высокотехнологичных предприятий, определенных категорий малых и микропредприятий, а также предприятий в западных регионах.

В прошлом году завершилась реформа НДС, благодаря которой суммарный размер налоговой нагрузки на бизнес снизился на 500 млрд юаней (примерно на 72,2 млрд долл.). Размер стандартной ставки НДС в Китае составляет 17%, что соответствует средней величине по всем странам мира.

Что касается самовольных сборов местных властей, на которые жаловались предприятия, то минфин Китая заявил, что проведет жесткие проверки и «серьезно разберется со всеми нарушениями закона на местах». Ведомство планирует опубликовать на официальном сайте полный список налогов и сборов и ожидает от общественности сигналы о всех незаконных самовольно установленных сборах.

Налоговые льготы для норвежских морских судов

В Норвегии введена налоговая льгота, призванная сократить масштабы загрязнения окружающей среды. Льгота установлена на подачу электричества на суда (за исключением личных прогулочных судов) при их нахождении в портах и при зарядке аккумуляторов.

Срок действия налоговой льготы — 10 лет. Ожидается, что эта мера будет способствовать сокращению загрязнения воздуха в портах, фьордах и в целом на побережье страны.

Саудовская Аравия объявила о планах реформы налогообложения

Во II квартале 2017 г. Саудовская Аравия введет акциз на «вредные товары»: размер ставки налога на безалкогольные напитки составит 50%; на энергетические напитки и табачные изделия — 100%.

В I квартале 2018 г. в Саудовской Аравии будет установлен единый для стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива НДС со ставкой в размере 5%.

Саудовская Аравия с октября 2016 г. стоимость въездных виз и муниципальные налоги, в планах — пересмотр в III квартале 2017 г. системы сборов с компаний, использующих труд иностранцев. Предполагается, что для компаний, в которых численность граждан страны превышает численность иностранцев, скидки будут сокращены. В 2020 г. компании, в которых иностранцев окажется больше, чем граждан страны, будут платить сбор в размере 800 риалов в месяц. В настоящее время ни работники-граждане, ни иностранные работники не платят подоходный налог. Правительство подтвердило, что данный режим останется прежним и в будущем.

Ожидается, что меры по корректировке налоговой системы Саудовской Аравии позволят в 2017 г. мобилизовать дополнительно 42 млрд риалов (около 11,1 млрд долл.), к 2020 г. цифра дополнительных поступлений в бюджет вырастет до 152 млрд риалов.

Снижение ставки НДС в Перу

В Перу принят закон о сокращении на 1% размера ставки НДС. С 1 июля 2017 г. он станет равным 17%. Однако снижение ставки состоится только в случае, если сбор НДС составит не менее 7,2% ВВП по состоянию на 31 мая 2017 г.

Кроме того, малые и микропредприятия смогут отложить уплату НДС на три месяца. В 2018 и 2019 гг. ожидается при выполнении определенных условий дальнейшее сокращение ставки НДС на 1% в год.

Во второй фазе налоговой амнистии в Индонезии приняли участие более 5 тыс. налогоплательщиков

Среди 204 125 налогоплательщиков, приглашенных поучаствовать во второй фазе программы налоговой амнистии в Индонезии, приняли участие всего 5373. Общая сумма задекларированных активов этих налогоплательщиков составила 16 трлн рупий (1,2 млрд долл.). Приглашения налогоплательщикам рассылались по электронной почте.

Последние данные показывают, что налогоплательщики с неохотой репатриировали свои активы, даже если и обещали это сделать в ходе первой и второй фаз.

Налоговая служба Индонезии в третьей фазе программы налоговой амнистии, которая началась в январе и завершится 31 марта 2017 г., рассчитывает на участие крупных налогоплательщиков, а также микро-, малых и средних предприятий (ММСП), численность которых в стране составляет больше 50 млн.

До сих пор в программе налоговой амнистии приняли участие более 600 тыс. налогоплательщиков, что составляет всего 3% от общего числа 2 млн зарегистрированных налогоплательщиков.

До сентября 2016 г. участники программы должны были уплатить штраф в размере 2–4% стоимости задекларированных активов. Размер штрафа в период октябрь—декабрь 2016 г. составлял 3–6%. Сумма штрафа для периода январь—март 2017 г. составляет уже 5–10%. Для ММСП размер штрафа составляет от 0,5 до 2% в зависимости от суммы активов.

Южная Африка снижает налоги на авиапассажиров

С 1 апреля 2017 г. в Южно-Африканской Республике снижается сбор с пассажиров при покупке авиабилетов, а также сбор с авиакомпаний за посадку и обслуживание воздушного судна в аэропорту, за парковку воздушного судна.

Сбор при покупке авиабилета (включая НДС) снизится с 127 рандов до 82 рандов для внутренних рейсов, с 263 рандов до 169 рандов для рейсов в Ботсвану, Лесото, Намибию и Свазиленд, и с 346 рандов до 223 рандов для рейсов в другие страны. Величина сбора за посадку и обслуживание воздушного судна в аэропорту, а также сбора за парковку воздушного судна будет зависеть от взлетной массы воздушного судна, продолжительности стоянки, страны назначения рейса.

Ожидается, что в результате этой меры в 2017–2018 финансовом году аэропортовые сборы сократятся на 35,5%. На 2018–2019 финансовый год запланирован их рост на 5,8%, на 2019–2020 финансовый год — еще на 7,4%.