Подводим итоги работы организации. Годовое собрание акционеров

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Если компания зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью (ООО), то не реже одного раза в год в сроки, установленные уставом, и не ранее 1 февраля и не позднее 30 апреля необходимо провести годовое собрание для утверждения годовой бухгалтерской отчетности и рассмотрения иных вопросов, включенных в повестку дня.

В случае, когда компания является акционерным обществом (АО), то не ранее 1 февраля и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года следует провести годовое собрание и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Руководители многих организаций заблуждаются в том, что проведение годового собрания является их правом, а не обязанностью. Особенно это относится к ООО и АО с единственным или небольшим количеством акционеров. Существует мнение, что «молодые» или не достигшие высоких финансовых результатов компании также могут «обойти» это правило, поскольку созданы недавно, распределять прибыть не нужно, и соответственно проводить годовое собрание нет необходимости. Такая позиция — заблуждение, которое может привести к негативным последствиям, а некоторые из них могут быть фатальными для компании.

Согласно нормам действующего законодательства на годовом собрании должны быть утверждены следующие документы и вопросы (см. таблицу).

Документы и вопросы, которые должны быть утверждены на годовом собрании Акционерное общество (АО) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Бухгалтерская отчетность по итогам года Годовой отчет исполнительного органа Аудитор (с 2014 г. проведение аудиторской проверки для АО является обязательным) Иные вопросы согласно уставу (распределение прибыли, состав совета директоров, исполнительный орган, ревизионная комиссия и др.) Бухгалтерская отчетность по итогам года Годовой отчет исполнительного органа Иные вопросы согласно уставу (распределение прибыли, исполнительный орган, ревизионная комиссия, аудитор и др.)

Решения, принятые на годовом собрании, оформляются протоколом (решением) общего собрания акционеров или участников. Именно этот документ является доказательством того, что акционеры (учредители) утвердили годовую бухгалтерскую отчетность и были осведомлены о ее содержании.

Нередко генеральный директор компании принимает управленческие решения по своему усмотрению, не считая нужным поинтересоваться мнением учредителей, а когда его попросят обосновать свои решения, может приобрести статус недобросовестного управленца. Во избежание негативных последствий общество должно систематизировать свою работу, для чего в первую очередь следует разработать согласно своим учредительным документам индивидуальный корпоративный календарь, не прибегая к отговоркам «это необязательно», «еще рано для нашей компании» и др. Деятельность компании в грамотном правовом поле должна начинаться с момента принятия решения о ее создании, что положительно отразится на работе компании по следующим основным причинам:

создавая компанию, учредители изначально подразумевают ее развитие путем использования различных ресурсов, привлекая как собственные и заемные средства, так и средства инвесторов. Понимание инвестором того, что в компании к документам и корпоративным процедурам применяется системный подход (а это свидетельствует о грамотном видении бизнеса), а также прозрачность деятельности компании для собственников или сторонних лиц могут являться решающими факторами для инвестирования в данную организацию;

приведенные корпоративные процедуры основываются на положениях действующего законодательства для АО и ООО, и несоблюдение соответствующих требований является их прямым нарушением (стоит также помнить, что за нарушение требований законодательства к подготовке и проведению годового собрания компанию и ее должностных лиц могут оштрафовать);

при проведении аудита компании или Due Diligence (с англ. «должная осмотрительность», т. е. процедура составления объективного представления об объекте инвестирования) все документы, необходимые для подготовки и проведения годового собрания, а также документы, в которых отражено принятие решений на этом собрании, подлежат обязательному представлению. Отсутствие указанных документов свидетельствует о том, что установленные процедуры не были осуществлены, а это является нарушением порядка деятельности компании и законодательства. Следует отметить, что восстановление документов с текущими датами (или оформление «задним числом») невозможно, поскольку не будут соблюдены обязательные процедуры по подготовке и проведению годового собрания (обязательные заблаговременные уведомления о созыве, оформление итогов и раскрытие данной информации, если у компании имеется такая обязанность). Все документы и решения, оформленные подобным образом, будут нелегитимными.

Кроме того, не стоит забывать о том, что согласно нормам ГК РФ генеральный директор обязан возместить по требованию компании, ее учредителей (участников), выступающих за интересы компании, убытки, причиненные по его вине.

К сведению! Нарушение права на управление выражается в самом факте непроведения годового собрания. Согласно ст. 15.23.1 КоАП РФ незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания акционеров, а равно незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и (или) предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию акционерного общества либо кандидата на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Таким образом, при ответе на вопрос, нужно ли проводить годовое собрание, имеется единственный правильный ответ, поскольку все процедуры, связанные с его подготовкой и проведением, не могут быть соизмеримы с теми негативными последствиями, которые возможны в случае его непроведения.

Изменение порядка проведения годового собрания АО

С 2016 г. порядок проведения годового собрания акционеров претерпел некоторые изменения, в основном это коснулось непосредственно процедуры проведения собрания. Изменилось следующее:

для проведения собрания акционеров (внеочередного) по вопросу избрания членов совета директоров по инициативе самого совета срок проведения собрания сокращен на 20 дней и составляет 70 дней со дня принятия решения o созыве такого собрания, однако в уставе может быть предусмотрен более короткий срок для проведения такого собрания (если устав не приведен в соответствие с действующими нормами закона, и в уставе установлен срок, превышающий 70 дней, то следует применять положения устава);

перечень сведений, подлежащих определению советом директоров при подготовке к собранию, дополнен такими: при наличии в повестке дня вопроса об избрании членов совета директоров должна быть указана точная дата закрытия приема кандидатур, выдвигаемых в совет директоров; формулировки решений по всем вопросам повестки дня, направляемые акционерами в адрес AO, в случае голосования бюллетенями.

Согласно внесенным в закон изменениям сокращены сроки, предусмотренные для установления акционеров, наделенных правом участия в собрании по определенным вопросам (о формировании совета директоров, реорганизации АО).

Вместе с тем акционерное общество освобождено от обязанности по предоставлению всем заинтересованным лицам выписок из составленного списка потенциально возможных акционеров — участников собрания и справок об отсутствующих в данном списке акционерах. Такая обязанность в соответствии с законом o рынке ценных бумаг принадлежит исключительно регистратору.

Напоминаем! На основании Федерального закона от 2.07.13 г. № 142-ФЗ все акционерные общества, которые осуществляют самостоятельное ведение реестра акционеров, обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, т. е. профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который осуществляет деятельность по ведению реестра (регистратору). Установленный срок для исполнения данного требования истек 1 октября 2014 г.

В отношении некоторых вопросов повестки дня общего собрания (переизбрание членов совета директоров, назначение/увольнение исполнительного органа АО) сокращен срок, предусмотренный для уведомления акционеров о проведении собрания, до 50 календарных дней.

Один из положительных результатов принятых изменений — утверждение правовых норм, значительно повышающих информативность сообщения o проведении собраний. Добавлены сведения о категориях (типах) акций, чьи владельцы смогут проголосовать по всем вопросам повестки дня либо их части. Помимо того в случаях, определенных уставом, в сообщении необходимо указать адрес официального сайта АО, на котором акционер может «оставить» свой голос по вопросам повестки дня, в том числе указать адрес электронной почты с целью направления голосующими акционерами своих бюллетеней для голосования.

Теперь все акционерные общества могут предусмотреть в уставе два возможных способа уведомления акционеров o проведении общего собрания:

на личный адрес электронной почты акционеров обществом может быть направлено сообщение o проведении заседания;

на личный адрес электронной почты или личный номер телефона акционеров обществом может быть разослано короткое текстовое сообщение с указанием информации о том, где акционер может ознакомиться с полным содержанием сообщения o проведении заседания.

Однако не следует забывать о том, что и другие возможные способы уведомления законом не отменены, например посредством печатных изданий или официального сайта акционерного общества.

После внесения в закон изменений акционерные общества обязаны в течение 5 лет с момента состоявшегося общего собрания сохранять информацию о способе уведомления акционеров о проведенном собрании. Иными словами, генеральный директор должен обеспечить хранение уведомлений, направленных акционерам.

В соответствии с одним из изменений акционерным обществам разрешено проводить очное собрание, подразумевающее совместное присутствие акционеров, дистанционно c помощью информационных и телекоммуникационных технологий. Например, таким средством может послужить видеозвонок, использование которого даст акционеру возможность присутствовать на собрании, физически на нем не находясь, и голосовать по вопросам повестки дня.

Вместе с тем в результате внесения в закон изменений установлена обязанность голосования на очном собрании c помощью бюллетеней во всех публичных и непубличных AO с количеством акционеров, имеющих голосующие акции, более 50 лиц.

Важно, что состоялась законодательная конкретизация обозначения присутствия акционера на очном собрании. Итак, присутствовавшим на собрании акционер считается в случае:

если акционер зарегистрировался (лично или на сайте в сети Интернет) для участия в собрании;

если за два дня до собрания акционер передал заполненный бюллетень для голосования обществу либо заполнил электронную форму бюллетеня на сайте, указанном обществом для голосования.

К сведению! В преддверии периода проведения годовых собраний акционеров по итогам года компаниям следует предпринять следующие действия.

Во-первых, привести устав и наименование общества в соответствие с ГК РФ.

Несмотря на то что внесенные в ГК РФ изменения, согласно которым акционерные общества были разделены на публичные и непубличные, вступили в силу еще в 2014 г., далеко не все АО привели свои наименования и содержание уставов в соответствие с новыми правилами. Однако при этом необходимо оговориться, что сроки для осуществления таких действий в законодательстве не указаны (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 5.05.14 г. № 99-ФЗ), и необходимость их совершения продиктована, скорее, целесообразностью или индивидуальными потребностями общества по изменению устава, которые в таком случае должны сопровождаться полным приведением устава в соответствие с ГК РФ. Тем обществам, которые планируют включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об утверждении новой редакции устава (либо изменений к нему), необходимо учесть особенности голосования по данному вопросу и формы АО.

Во-вторых, в повестку дня годового собрания нужно включить вопрос об утверждении аудитора. Такая необходимость продиктована требованиями ст. 67.1 ГК РФ, согласно которой бухгалтерская отчетность любого акционерного общества независимо от его статуса должна быть подтверждена аудитором. При этом уместно обратить внимание на вопрос о сроках подготовки аудиторского заключения. Общие правила о сроке проведения ежегодного аудита содержатся в указанной ст. 67.1 ГК РФ, ст. 5 Федерального закона от 30.12.08 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и в ст. 18 Федерального закона от 6.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», первое из которых обязывает любое АО проводить обязательный аудит ежегодно, а второе — представлять экземпляр аудиторского заключения в органы статистики в указанные в данном правиле сроки, но не позднее 31 декабря следующего за отчетным финансового года. Однако для АО, на которых распространяется обязанность раскрытия информации, в том числе раскрытия годовой бухгалтерской отчетности (предложение не закончено автором).

В-третьих, необходимо принять решение об увеличении уставного капитала. В соответствии с положениями ст. 26 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ) относительно размера уставного капитала акционерного общества (действуют с 1 июля 2015 г.) уставный капитал публичного АО должен составлять не менее 100 000 руб., непубличного АО — не менее 10 000 руб.

Теперь о том, что также целесообразно сделать при подготовке к проведению годовых собраний акционеров по итогам года:

внести в устав общества изменения в отношении способа уведомления акционеров о предстоящем собрании — используемый способ должен быть указан в уставе. Обращаем также внимание на то, что действующие нормы закона позволяют обществу применять в качестве способа уведомления о проведении собрания направление бумажного сообщения иным, кроме заказного, почтовым отправлением. Положения устава компаний, предусматривающие именно такой способ уведомления о собрании, станут ничтожными, и такие общества вынуждены будут руководствоваться общими правилами уведомления (заказное письмо или вручение под подпись); внести в устав компании изменения о способе направления акционерам бюллетеней для голосования. В действующей редакции закона к ранее установленным способам направления бюллетеня добавлен также и способ направления его в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Однако применение такого способа возможно только после внесения соответствующих изменений в устав компании; возможно внести в устав компании изменения, позволяющие использовать дистанционные способы участия в собрании. В качестве таковых в законе названы следующие: регистрация акционера для участия в собрании на сайте в Интернете; направление заполненного бюллетеня для голосования обществу по электронной почте или заполнение формы бюллетеня на сайте в Интернете.

FAQ* по дивидендам

Дивиденды — это чистая прибыль компании, полученная в результате ее деятельности, право на получение которой доступно только акционерам и участникам компании. На практике возникает множество споров, связанных с порядком принятия решения о выплате дивидендов и их получения, из содержания которых возможно сделать следующие основные выводы:

принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не обязанностью общества; право акционера требовать выплаты дивидендов возникает только в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате; общее собрание акционеров не вправе принимать решение об отмене ранее принятого решения о выплате дивидендов; решение общего собрания, не содержащее прямого указания на выплату дивидендов, их размер, срок и порядок выплаты, не служит основанием возникновения у акционеров или участников права требовать выплаты дивидендов; отсутствие у общества чистой прибыли, а также утвержденного годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, которые отражают убытки общества, — это не основание для невыплаты объявленных дивидендов; тяжелое финансовое положение общества не является основанием для невыплаты ранее объявленных дивидендов; право акционеров требовать выплаты им дивидендов после улучшения финансового состояния общества возникает в тех случаях, когда дивиденды были объявлены в соответствии с требованиями закона; акционер не вправе требовать включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о размере выплачиваемых дивидендов; нарушение срока выплаты объявленных дивидендов и (или) их выплата не в полном размере являются основанием для взыскания с общества процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки; невыплата объявленных дивидендов и (или) выплата их не в полном размере в разумный срок после устранения обстоятельств, препятствующих такой выплате, служат основанием для взыскания с общества процентов за пользование чужими денежными средствами; общество освобождается от ответственности за просрочку выплаты объявленных дивидендов, если акционер не обновлял свои данные в реестре акционеров; общество освобождается от ответственности за просрочку выплаты объявленных дивидендов, если у него отсутствовала информация о банковских реквизитах акционера; акционерное общество вправе принять решение о невыплате дивидендов даже при наличии чистой прибыли; в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) общества не рекомендовал выплачивать дивиденды, общее собрание акционеров не вправе принять решение об их выплате; продажа акционером своих акций после принятия обществом решения о выплате дивидендов не освобождает общество от обязанности их выплатить такому акционеру.

В законе определены обязательные требования для выплаты дивидендов в ООО, которые основываются на содержащихся в законе ограничениях, предусматривающих:

полную оплату уставного капитала;

полную выплату выбывающему участнику его доли;

превышение величины чистых активов над суммой уставного капитала и резервного фонда, в том числе и после выдачи дивидендов;

отсутствие признаков банкротства, в том числе и после выдачи дивидендов.

Соответствие указанным ограничениям должно иметь место как на дату принятия решения о выдаче, так и на момент выплаты дохода. Если решение уже принято, а к моменту выдачи условия таковы, что не позволяют осуществить выплату, то она будет произведена после исчезновения этих условий.

Каждый акционер имеет право на получение дивидендов за счет чистой прибыли организации. Оно возникает при выполнении всех следующих условий:

по итогам отчетного периода компания получила чистую прибыль;

совет директоров или наблюдательный совет общества принял решение, содержащее рекомендации относительно размера дивидендов;

проведено общее собрание акционеров с общим числом голосующих акций — более половины;

в повестку дня общего собрания акционеров был включен вопрос о выплате дивидендов;

ранее состоялось объявление о выплате дивидендов;

кворум общего собрания акционеров проголосовал за выплату дивидендов;

соблюдение условия о том, что размер дивидендов не будет превышать рекомендованного советом директоров или наблюдательным советом общества;

оглашены решения, принятые общим собранием акционеров;

наступил срок выплаты дивидендов;

акционер находится в реестре лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Если хотя бы одно из условий не исполняется, дивиденды не выплачиваются.

К сведению! НДФЛ:

с физических лиц — граждан РФ составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), для иностранных граждан — 15% (п. 3 ст. 224 НК РФ); налог на прибыль для юридических лиц РФ — 13% (п.п. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ), для иностранных юридических лиц — 15% (п.п. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Если дивиденды выдаются юридическому лицу, не менее года владеющему более чем 50%-ной долей в уставном капитале, то в таких случаях можно применить ставку 0% (п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Из практики…

Можно ли в целях налогообложения считать дивидендами выплаты участникам из прибыли ООО?

Да, можно. Согласно п. 1 ст. 43 НК РФ для целей налогообложения дивиденды — это любой доход, полученный от организации при распределении ее чистой прибыли, по акциям или вкладам участников пропорционально их долям. Это правило справедливо для организаций любой формы, хотя формально в гражданском праве термин «дивиденды» используют только в отношении выплат акционерам. Общества с ограниченной ответственностью распределяют между своими участниками чистую прибыль. Изложенное следует из п. 2 ст. 42 Закона № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 8.02.98 г. № 14-ФЗ (далее — Закон № 14-ФЗ), но для целей налогового учета такое расхождение в терминах значения не имеет.

Можно ли выплачивать дивиденды имуществом?

Да, можно. Гражданское законодательство позволяет выплатить дивиденды в натуральной форме, т. е. не только деньгами, но и другим имуществом. Для АО это предусмотрено в абзаце 2 п. 1 ст. 42 Закона № 208-ФЗ. В отношении ООО такая норма в законодательстве отсутствует, но нет и запрета на распределение чистой прибыли в неденежной форме. В ст. 28 Закона № 14-ФЗ не указан способ выплаты, поэтому подразумевается, что участники ООО могут получить не только деньги, но и другое имущество.

Следовательно, дивиденды можно выдать и основными средствами, и материалами, и товарами. Основное условие при этом, чтобы данный порядок был предусмотрен уставом организации.

Можно ли при налогообложении считать дивидендами выплаты участникам, акционерам сверх их первоначальных вкладов в уставный капитал в случае ликвидации организации?

Дивидендами можно признать только выплату за счет нераспределенной прибыли, оставшейся после налогообложения. Возврат взноса участника, акционера в уставный (складочный) капитал, а также распределение другого имущества дивидендами не считают. Однако в этом случае необходимо уплатить налог на прибыль компании.

Можно ли выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет?

Да, можно. Как в гражданском, так и в налоговом законодательстве установлено лишь, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль организации. Указаний на то, в какой именно период должна образоваться такая прибыль, нигде нет (ст. 43 НК РФ, п. 2 ст. 42 Закона № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона № 14-ФЗ).

Следовательно, если по итогам прошлых лет прибыль не распределена, то за ее счет можно выплатить дивиденды в текущем году. Такое может произойти, например, если чистую прибыль не использовали для выплаты дивидендов или формирования специальных фондов.

Правомерность такого вывода подтверждена в письмах Минфина России от 24.08.12 г. № 03-04-06/4–256, от 20.03.12 г. № 03-03-06/1/133, от 6.04.10 г. № 03-03-06/1/235. Аналогичные выводы содержатся и в постановлениях ФАС Северо-Кавказского округа от 23.01.07 г. № Ф08-7128/2006, от 22.03.06 г. № Ф08-1043/2006-457А, ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.08.05 г. № А33-26614/04-С3-Ф02-3800/05-С1, ФАС Поволжского округа от 10.05.05 г. № А55-9560/2004–43.

Кроме того, дивиденды можно выплатить за счет прибыли прошлых лет, если в отчетном году у организации чистой прибыли не было (письмо ФНС России от 5.10.11 г. № ЕД-4-3/16389).

Задерживая выдачу дивидендов, организация тем самым совершает административное правонарушение, за которое АО могут оштрафовать на сумму от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Штраф предусмотрен и для должностных лиц акционерного общества, просрочившего выплату, — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Если же выплата просрочена из-за ошибок конкретных людей, их тоже могут наказать, и для них размер штрафа составит от 2000 до 3000 руб.

Приведенные нормы предусмотрены ст. 15.20 КоАП РФ.

Если в течение установленного срока участник, акционер не потребовал выплатить ему дивиденды, то он теряет право на их получение окончательно. Исключение — ситуация, когда акционер, участник не заявил свои права под влиянием насилия или угрозы. Если так и было, и он смог это подтвердить, то срок истребования можно восстановить, т. е. продлить его еще на три года.

Дивиденды, объявленные (распределенные), но не востребованные акционерами, участниками, снова включают в состав нераспределенной прибыли общества (п. 9 ст. 42 Закона № 208-ФЗ, п. 4 ст. 28 Закона № 14-ФЗ). Распределение таких дивидендов возможно в сложный финансовый период.

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* Frequently Asked Questions — часто задаваемые вопросы.