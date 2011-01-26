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Максим Нахабо, директор по маркетингу компании СКБ Контур

Объем электронных документов ежегодно растет в разы

25.01.17 10:39
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Максим Нахабо, директор по маркетингу компании СКБ Контур рассказал Клерку о последних тенденциях рынка сервисов для бухгалтеров, изменениях потребительского спроса в 2017 году и возможном росте конкуренции с западными поставщиками.

— Как вы оцените состояние рынка, на котором вы работаете (объем, рост или падение, изменение потребительского спроса), в конце 2016 года?

Сервисы для бухгалтерии и бизнеса охватывают сразу несколько рынков, и каждый из них проходит свой цикл развития, который, впрочем, напрямую не связан с динамикой потребительского спроса.

Так, рынок электронной отчетности уже сложился. Сейчас прирост возможен за счет миграции клиентов от одного оператора к другому и за счет новых компаний. В 2016 году существенного всплеска подключений не было, но не было и «проседания»: компании, которые уже пользуются интернет-отчетностью, не готовы снова возвращаться к бумажному документообороту, к тому же многие из них обязаны отчитываться через интернет по законодательству.

Другой пример — рынок ЭДО. Он активно растет. Невзирая на кризис, компании активно переходят на электронный документооборот. Объем электронных юридически значимых документов, переданных только через нашу систему Контур. Диадок, вырос в 2015 году в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом, а за I полугодие 2016 года — еще в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

И это экономически оправданно. Сравните: на производственном предприятии подготовка одного бумажного документа, включая его доставку и печать, обходится в среднем в 80 рублей. Обработка одного электронного документа стоит всего 10 рублей. Годовая экономия крупных компаний, которые перешли на ЭДО, составляет десятки миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году благодаря инициативам государства появилось сразу несколько новых ниш.

Например, рынок ЕГАИС.

С 1 января 2016 года оптовых и розничных продавцов алкоголя обязали передавать в ЕГАИС данные о поступлении продукции на склад, а с 1 июля — данные о продаже алкоголя потребителям. Нововведения создали ажиотаж среди продавцов алкоголя, которые начали искать наименее затратный способ выполнить требование регулятора.

Другой пример — рынок операторов фискальных данных, который формируется прямо сейчас. С 1 февраля 2017 года все регистрируемые и перерегистрируемые кассы должны передавать фискальные данные в ФНС через оператора фискальных данных, а с 1 июля все расчеты с населением в РФ должны производиться через онлайн-кассы (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Операторами фискальных данных могут стать компании, которые выполнят требования ФНС и получат лицензии Роскомнадзора и ФСТЭК. Направление перспективное: оператор может не только отправлять и хранить электронные чеки, как требует ФНС, но и готовить на основе этих данных аналитику для клиентов. В целом документооборот B2G активно развивается, и у IT-компаний, которые работают в этом сегменте, есть все возможности для роста.

— Ваш прогноз развития отрасли в 2017 году?

Сегмент сервисов для бизнеса будет расти. Непростая рыночная ситуация вскрыла проблемы, на которые компании не обращали внимания в «урожайные» годы, заставил задуматься о сокращении затрат и повышении управляемости. Сервисы для бизнеса позволяют решать эти задачи. При этом текущая динамика цен на нефть позволяет многим организациям чувствовать себя увереннее и инвестировать в собственное развитие.

— Какие угрозы развития отрасли вы видите в 2017 году?

Если динамика курса доллара сохранится, то обострится конкуренция с западными производителями ПО. Вместе с тем, вероятно, это не помешает разработчикам заниматься отечественными проектами, спрос на которые будет особенно высок (ЭДО в сфере B2G и B2B, проекты, связанные с Big Data и открытыми данными).

— Как вы планируете стимулировать спрос на свои товары в условиях в условиях общего падения потребительского спроса?

Компании важно видеть свою выгоду от использования наших сервисов: сокращение затрат, снижение рисков и пр.

Так, ЭДО позволяет существенно уменьшить непроизводственные издержки. «Группа Газ», например, перейдя на ЭДО, экономит на печати и доставке документов 5 млн рублей в год. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» ежегодно экономит на печати и доставке документов 7,6 млн руб.

Другой пример — решения, связанные с безопасностью и проверкой контрагентов. Компании банкротятся, в том числе преднамеренно, оказываются не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Стал выше риск столкнуться с мошенниками. Чтобы обезопасить себя, предприниматели тщательнее проверяют потенциальных контрагентов и регулярно мониторят постоянных партнеров. Наши сервисы решают эту задачу, при этом позволяя автоматизировать процесс и экономить время сотрудников.

— Как вы сейчас выстраиваете свою маркетинговую политику, чтобы сохранить интерес потребителей в условиях роста конкуренции и падения спроса?

Падения рынка в 2015—2016 гг. мы не почувствовали. Выручка СКБ Контур в 2015 году выросла по отношению к 2014 году более чем на 25%. Показатели 2016 года будут сходными. Этот темп прироста мы намерены сохранить и в 2017 году.

Кризис сказывается в падении платежеспособного спроса, но на сегодняшний день это не ведет к оттоку клиентов. IT-решения на нашем рынке (отчетность, ЭДО, онлайн-бухгалтерия и пр.) очень тесно встроены в бизнес-процессы компаний. Ценность, которую они несут, сопоставима с затратами на них. При этом компаниям сложно не только отказаться от специализированных сервисов (например, вернуться к отчётности на бумаге), но и перейти на ПО другого разработчика. Ведь в этом случае компания неизбежно несёт так называемые «издержки переключения» (switch cost), и это служит дополнительным сдерживающими фактором.

Ася Пинкер

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Аноним
, Уфа
Так, рынок электронной отчетности уже сложился. Сейчас прирост возможен
за счет миграции клиентов от одного оператора к другому и за счет новых
компаний. В 2016 году существенного всплеска подключений не было

Я наблюдаю за этим рынком по заполнению/сдаче отчётностей с самого начала его появления года 3 тому назад. И пришёл к следующему выводу. Все они совершенно не ориентированны на микробизнес/микропредприятия в регионах. За бортом остаются миллионы ИП с работниками и без. Из собственного опыта: ЕНВД, три работника, город с населением 70 тыс. человек на западе Башкирии (отнюдь не бедный регион). За 2016 я заплатил наёмному бухгалтеру 10000 т.р., т.е. 2500 за квартал, в 2015 - 2400. Я этого бухгалтера вижу 4-5 раза в год, когда заезжаю за платёжками и пару-тройку раз созваниваемся по телефону. Всё. Ничего не заполняю. Никакой траты времени и нервов.

Что мне предлагает в данном случае Контур? 15 т.р. в год (при чём эта цифра общая по рынку +-1 т.р.). Ну вот какой смысл мне к ним идти за 15 т.р.? Правильно, никакого.

Таких как я миллионы по стране. Без гибкого ценообразования с учётом того, что это не Москва и цены на подобного рода услуги сильно ниже они так и будут видеть, что "рынок уже сложился... и прирост возможен
за счет миграции клиентов от одного оператора к другому". Ребят, за МКАДом тоже жизнь есть, честно-честно :) И, первый из вас, у кого отдел маркетинга не просто так ест свой хлеб, поднимет свою задницу из кресел, доедет до Камчатки и Владивостока для изучения вопроса на местах, может хорошо заработать значительно увеличив свою базу клиентов из регионов, при условии адекватного ценообразония за сервис, которое ну никак не возможно сидя в первопрестольной и изучая вопрос на основе данных из интернета и звонков к знакомым.

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