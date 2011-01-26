Максим Нахабо, директор по маркетингу компании СКБ Контур
Объем электронных документов ежегодно растет в разы
Максим Нахабо, директор по маркетингу компании СКБ Контур рассказал Клерку о последних тенденциях рынка сервисов для бухгалтеров, изменениях потребительского спроса в 2017 году и возможном росте конкуренции с западными поставщиками.
— Как вы оцените состояние рынка, на котором вы работаете (объем, рост или падение, изменение потребительского спроса), в конце 2016 года?
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса охватывают сразу несколько рынков, и каждый из них проходит свой цикл развития, который, впрочем, напрямую не связан с динамикой потребительского спроса.
Так, рынок электронной отчетности уже сложился. Сейчас прирост возможен за счет миграции клиентов от одного оператора к другому и за счет новых компаний. В 2016 году существенного всплеска подключений не было, но не было и «проседания»: компании, которые уже пользуются
Другой пример — рынок ЭДО. Он активно растет. Невзирая на кризис, компании активно переходят на электронный документооборот. Объем электронных юридически значимых документов, переданных только через нашу систему Контур. Диадок, вырос в 2015 году в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом, а за I полугодие 2016 года — еще в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
И это экономически оправданно. Сравните: на производственном предприятии подготовка одного бумажного документа, включая его доставку и печать, обходится в среднем в 80 рублей. Обработка одного электронного документа стоит всего 10 рублей. Годовая экономия крупных компаний, которые перешли на ЭДО, составляет десятки миллионов рублей.
Кроме того, в 2016 году благодаря инициативам государства появилось сразу несколько новых ниш.
Например, рынок ЕГАИС.
С 1 января 2016 года оптовых и розничных продавцов алкоголя обязали передавать в ЕГАИС данные о поступлении продукции на склад, а с 1 июля — данные о продаже алкоголя потребителям. Нововведения создали ажиотаж среди продавцов алкоголя, которые начали искать наименее затратный способ выполнить требование регулятора.
Другой пример — рынок операторов фискальных данных, который формируется прямо сейчас. С 1 февраля 2017 года все регистрируемые и перерегистрируемые кассы должны передавать фискальные данные в ФНС через оператора фискальных данных, а с 1 июля все расчеты с населением в РФ должны производиться через
— Ваш прогноз развития отрасли в 2017 году?
Сегмент сервисов для бизнеса будет расти. Непростая рыночная ситуация вскрыла проблемы, на которые компании не обращали внимания в «урожайные» годы, заставил задуматься о сокращении затрат и повышении управляемости. Сервисы для бизнеса позволяют решать эти задачи. При этом текущая динамика цен на нефть позволяет многим организациям чувствовать себя увереннее и инвестировать в собственное развитие.
— Какие угрозы развития отрасли вы видите в 2017 году?
Если динамика курса доллара сохранится, то обострится конкуренция с западными производителями ПО. Вместе с тем, вероятно, это не помешает разработчикам заниматься отечественными проектами, спрос на которые будет особенно высок (ЭДО в сфере B2G и B2B, проекты, связанные с Big Data и открытыми данными).
— Как вы планируете стимулировать спрос на свои товары в условиях в условиях общего падения потребительского спроса?
Компании важно видеть свою выгоду от использования наших сервисов: сокращение затрат, снижение рисков и пр.
Так, ЭДО позволяет существенно уменьшить непроизводственные издержки. «Группа Газ», например, перейдя на ЭДО, экономит на печати и доставке документов 5 млн рублей в год. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» ежегодно экономит на печати и доставке документов 7,6 млн руб.
Другой пример — решения, связанные с безопасностью и проверкой контрагентов. Компании банкротятся, в том числе преднамеренно, оказываются не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Стал выше риск столкнуться с мошенниками. Чтобы обезопасить себя, предприниматели тщательнее проверяют потенциальных контрагентов и регулярно мониторят постоянных партнеров. Наши сервисы решают эту задачу, при этом позволяя автоматизировать процесс и экономить время сотрудников.
— Как вы сейчас выстраиваете свою маркетинговую политику, чтобы сохранить интерес потребителей в условиях роста конкуренции и падения спроса?
Падения рынка в
Кризис сказывается в падении платежеспособного спроса, но на сегодняшний день это не ведет к оттоку клиентов.
Я наблюдаю за этим рынком по заполнению/сдаче отчётностей с самого начала его появления года 3 тому назад. И пришёл к следующему выводу. Все они совершенно не ориентированны на микробизнес/микропредприятия в регионах. За бортом остаются миллионы ИП с работниками и без. Из собственного опыта: ЕНВД, три работника, город с населением 70 тыс. человек на западе Башкирии (отнюдь не бедный регион). За 2016 я заплатил наёмному бухгалтеру 10000 т.р., т.е. 2500 за квартал, в 2015 - 2400. Я этого бухгалтера вижу 4-5 раза в год, когда заезжаю за платёжками и пару-тройку раз созваниваемся по телефону. Всё. Ничего не заполняю. Никакой траты времени и нервов.
Что мне предлагает в данном случае Контур? 15 т.р. в год (при чём эта цифра общая по рынку +-1 т.р.). Ну вот какой смысл мне к ним идти за 15 т.р.? Правильно, никакого.
Таких как я миллионы по стране. Без гибкого ценообразования с учётом того, что это не Москва и цены на подобного рода услуги сильно ниже они так и будут видеть, что "рынок уже сложился... и прирост возможен
за счет миграции клиентов от одного оператора к другому". Ребят, за МКАДом тоже жизнь есть, честно-честно И, первый из вас, у кого отдел маркетинга не просто так ест свой хлеб, поднимет свою задницу из кресел, доедет до Камчатки и Владивостока для изучения вопроса на местах, может хорошо заработать значительно увеличив свою базу клиентов из регионов, при условии адекватного ценообразония за сервис, которое ну никак не возможно сидя в первопрестольной и изучая вопрос на основе данных из интернета и звонков к знакомым.