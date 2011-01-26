Объем электронных документов ежегодно растет в разы

Просмотров:

Максим Нахабо, директор по маркетингу компании СКБ Контур рассказал Клерку о последних тенденциях рынка сервисов для бухгалтеров, изменениях потребительского спроса в 2017 году и возможном росте конкуренции с западными поставщиками.

— Как вы оцените состояние рынка, на котором вы работаете (объем, рост или падение, изменение потребительского спроса), в конце 2016 года?

Сервисы для бухгалтерии и бизнеса охватывают сразу несколько рынков, и каждый из них проходит свой цикл развития, который, впрочем, напрямую не связан с динамикой потребительского спроса.

Так, рынок электронной отчетности уже сложился. Сейчас прирост возможен за счет миграции клиентов от одного оператора к другому и за счет новых компаний. В 2016 году существенного всплеска подключений не было, но не было и «проседания»: компании, которые уже пользуются интернет-отчетностью , не готовы снова возвращаться к бумажному документообороту, к тому же многие из них обязаны отчитываться через интернет по законодательству.

Другой пример — рынок ЭДО. Он активно растет. Невзирая на кризис, компании активно переходят на электронный документооборот. Объем электронных юридически значимых документов, переданных только через нашу систему Контур. Диадок, вырос в 2015 году в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом, а за I полугодие 2016 года — еще в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

И это экономически оправданно. Сравните: на производственном предприятии подготовка одного бумажного документа, включая его доставку и печать, обходится в среднем в 80 рублей. Обработка одного электронного документа стоит всего 10 рублей. Годовая экономия крупных компаний, которые перешли на ЭДО, составляет десятки миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году благодаря инициативам государства появилось сразу несколько новых ниш.

Например, рынок ЕГАИС.

С 1 января 2016 года оптовых и розничных продавцов алкоголя обязали передавать в ЕГАИС данные о поступлении продукции на склад, а с 1 июля — данные о продаже алкоголя потребителям. Нововведения создали ажиотаж среди продавцов алкоголя, которые начали искать наименее затратный способ выполнить требование регулятора.

Другой пример — рынок операторов фискальных данных, который формируется прямо сейчас. С 1 февраля 2017 года все регистрируемые и перерегистрируемые кассы должны передавать фискальные данные в ФНС через оператора фискальных данных, а с 1 июля все расчеты с населением в РФ должны производиться через онлайн-кассы (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ ). Операторами фискальных данных могут стать компании, которые выполнят требования ФНС и получат лицензии Роскомнадзора и ФСТЭК. Направление перспективное: оператор может не только отправлять и хранить электронные чеки, как требует ФНС, но и готовить на основе этих данных аналитику для клиентов. В целом документооборот B2G активно развивается, и у IT-компаний , которые работают в этом сегменте, есть все возможности для роста.

— Ваш прогноз развития отрасли в 2017 году?

Сегмент сервисов для бизнеса будет расти. Непростая рыночная ситуация вскрыла проблемы, на которые компании не обращали внимания в «урожайные» годы, заставил задуматься о сокращении затрат и повышении управляемости. Сервисы для бизнеса позволяют решать эти задачи. При этом текущая динамика цен на нефть позволяет многим организациям чувствовать себя увереннее и инвестировать в собственное развитие.

— Какие угрозы развития отрасли вы видите в 2017 году?

Если динамика курса доллара сохранится, то обострится конкуренция с западными производителями ПО. Вместе с тем, вероятно, это не помешает разработчикам заниматься отечественными проектами, спрос на которые будет особенно высок (ЭДО в сфере B2G и B2B, проекты, связанные с Big Data и открытыми данными).

— Как вы планируете стимулировать спрос на свои товары в условиях в условиях общего падения потребительского спроса?

Компании важно видеть свою выгоду от использования наших сервисов: сокращение затрат, снижение рисков и пр.

Так, ЭДО позволяет существенно уменьшить непроизводственные издержки. «Группа Газ», например, перейдя на ЭДО, экономит на печати и доставке документов 5 млн рублей в год. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» ежегодно экономит на печати и доставке документов 7,6 млн руб.

Другой пример — решения, связанные с безопасностью и проверкой контрагентов. Компании банкротятся, в том числе преднамеренно, оказываются не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Стал выше риск столкнуться с мошенниками. Чтобы обезопасить себя, предприниматели тщательнее проверяют потенциальных контрагентов и регулярно мониторят постоянных партнеров. Наши сервисы решают эту задачу, при этом позволяя автоматизировать процесс и экономить время сотрудников.

— Как вы сейчас выстраиваете свою маркетинговую политику, чтобы сохранить интерес потребителей в условиях роста конкуренции и падения спроса?

Падения рынка в 2015—2016 гг. мы не почувствовали. Выручка СКБ Контур в 2015 году выросла по отношению к 2014 году более чем на 25%. Показатели 2016 года будут сходными. Этот темп прироста мы намерены сохранить и в 2017 году.