Быть генеральным директором в России становится все опаснее и опаснее

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Изучая очередное решение суда, я пришла к выводу: быть генеральным директором становится все опаснее и опаснее. И чтобы избежать нервотрепок с налоговиками и полного фиаско в своей профессиональной деятельности, генеральному директору либо нужно быть кристально-чистым и вести компанию по законному пути, либо быть нищим, чтобы в случае «экстремальной ситуации» нечего было взять… Хотя, если нечего взять в денежном эквиваленте, есть альтернативный и самый дорогой вариант – свобода…

Провал ценой в миллиард за связь с обнальными конторами

В результате выездной проверки компании доначислены пени, недоимки и штрафы на общую сумму в более 1,318 млрд рублей. Налоговики выявили, что общество умышленно уклонялось от уплаты налогов путем создания схемы ухода от налогообложения с подконтрольными организациями. Также была установлена связь с многочисленными фирмами-однодневками. Но компания, видимо, рассчитывая на наивность налоговиков, заблаговременно «позаботилась» о безопасности своих активов и вывела их до приезда гостей из налоговой. Инспекторы, конечно же, выявили реальные мотивы организации. Скрыть деятельность, увязшую в связях с обнальными конторами и притворяться «нищим», обществу не удалось. Сотрудники фискальной службы найдут, с кого взыскать, тем более, когда речь идет о миллиарде. Суд, руководствуясь нормами законодательства РФ вынес решение о привлечении генерального директора к субсидиарной ответственности по долгам общества:

В соответствии с п. 3 ст. 56 ГК РФ «если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам»;

«если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам»; В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве «если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам»;

«если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам»; В соответствии с п. 22 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ №6/8 от 01.07.1996 «при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями».

Доказательства вины генерального директора:

Задолженность по налогам у общества образовалась в период работы этого генерального директора;

В результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества и заключения договора о проведении взаимозачетов компания лишилась всех активов. Денежных средств от продажи недвижимого имущества компания не получила. Переданное имущество по сделкам было реализовано лицам, зарегистрированным с должником по одному юридическому адресу;

На момент совершения оспариваемых сделок и выхода одного из учредителей из состава, общество обладало признаками несостоятельности. Что нарушает требования абзаца 4 п. 8 ст. 23 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества»;

«общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества»; Вышеуказанные сделки были совершены генеральным директором в условиях наличия задолженности по обязательным платежам в сумме, превышающей 1 миллиард рублей, что свидетельствует о недобросовестности действий этого «горе-управленца».

На основании Постановления Десятого ААС по делу №А41-48155/14 от 1.09.2016 г. генерального директора привлекли к субсидиарной ответственности по долгам общества.

Как будут обстоять дела с судебной практикой по привлечению к субсидиарной ответственности первых лиц компаний, в силу ошеломляющих изменений в законодательства (401-ФЗ и 488-ФЗ)?

И укрепят ли «новинки» позицию налоговиков по взысканию недоимок с физических лиц?



Мария Морозова

Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

В последнее время подобные судебные решения не редкость, а после недавних изменений в законодательстве их станет еще больше. В соответствии с правками, внесенными №401-ФЗ в ст. 45 НК РФ с 1 января 2017 года налоги за юридическое или физическое лицо сможет заплатить кто угодно, будь то контрагент, покупатель, директор, жена, друг – любой человек, лишь бы эти деньги поступили в бюджетную систему РФ. Легче всего привлечь директора, ведь он контролирует деятельность компании, а вот вовлеченность учредителя в незаконные махинации доказать сложнее.



Екатерина Кувшинова

Руководитель юридического департамента «Туров и партнеры»: