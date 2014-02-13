Как новый закон о торговле помогает отстаивать интересы предпринимателей и сдерживает аппетит торговых сетей

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Изобилие продуктов питания в магазинах — заслуга предпринимателей. Они, как родная бабуля, радеют и заботятся о нашей потребности быть сытыми. А крупные торговые сети нередко используют их для своих корыстных целей.

Только поставщикам известно, насколько часто приходится сталкиваться с договорами, которые содержат странные условия: длительные отсрочки по оплате, непонятные бонусы за продвижение товаров, дополнительные премии для сети за большие объемы продаж.

Чтобы защитить предпринимателей, которые поставляют продукты питания, Госдума приняла специальный закон. Он помогает отстаивать интересы и сдерживает аппетит торговых сетей.

Сам закон о торговле вступил в действие еще в 2009 году — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». А 15 июля текущего года добавили правки, о которых мы расскажем.

Что изменилось?

Определили понятие торговой сети — это совокупность двух или нескольких торговых объектов, которые принадлежат одной группе лиц или существуют под единым названием. Теперь легко разобраться и доказать, является ли магазин или другой торговый объект частью крупной торговой сети.

Дополнили пункт о вознаграждениях. Раньше закон ограничивал только размер премий, которые поставщики платили торговым сетям за покупку большого объема товара — не больше 10% от стоимости поставки. А на все остальные услуги сети устанавливали цены на свой вкус.

Теперь за все услуги торговые сети не могут брать больше 5%.

Торговым сетям нельзя:

брать плату за саму поставку продуктов в сеть;

штрафовать за изменение ассортимента поставляемых товаров;

включать в договор поставки услуги по продвижению, подготовке, упаковке, доставке товаров и другие премии, вознаграждения;

заставлять подписывать множество договоров на дополнительные услуги.

А чтобы торговые сети не придумывали хитрые схемы под предлогом продвижения товаров, в законе указали точное определение: услуги по продвижению товаров — это услуги, которые торговые сети оказывают поставщикам товаров. Цель таких услуг: реклама и специальная расстановка товаров, исследование потребительского спроса, подготовка отчетов о продажах или другое действие, которое направлено на продвижение.

Еще закон уменьшил отсрочки по оплате товаров. Зависит от срока годности:

для товаров со сроком годности до 10 дней — отсрочка не более 8 дней;

от 10 до 30 дней — не более 25 дней;

если выше 30 дней или вы поставляете алкогольную продукцию российского производства — отсрочка на 40 дней максимум.

Правки уже вступили в силу. Рекомендуем поставщикам продуктов и торговым сетям до конца года подписать новые договоры, чтобы в начале 2017 года избежать бумажной суматохи. За нарушение закона торговые сети рискуют получить штрафы на существенные суммы — от 2 миллионов рублей. Если вы клиент Кнопки — пишите, мы все организуем. А если еще не клиент — подключайтесь.

Всем честных партнеров и вкусных продуктов питания :)