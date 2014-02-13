Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога

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Как и где найти доступные источники финансирования на развитие своего бизнеса? В условиях неопределенности необходимо искать льготное банковское финансирование с помощью государственных фондов развития, а также не бояться пользоваться государственными субсидиями.

Одна из главных проблем в привлечении государственного финансирования, которая мешает развиваться российскому бизнесу, — образ государства. Бизнесу стоит перестать видеть врага в лице государства. Чтобы подружиться с государством, прежде всего нужно быть профессионалом в своей отрасли; понять точки соприкосновения интересов, совпадающие с задачами государственных фондов развития РФ; проявлять инициативу и уметь договариваться.

На сегодняшний день это очень острая тема как для действующего бизнеса, так и для новых стартап-проектов. У них нет залогового обеспечения либо оно заложено в действующих кредитных сделках. А залог — обязательное условие для всех кредитных учреждений. Многие скажут: тупик, получить финансирование без твердого залога невозможно. На самом деле возможно все. Главное — поверить в это самому и сделать все правильно.

В самом общем виде привлечение доступного финансирования без твердого залога можно разделить на пять шагов.

Шаг первый. Разработайте подробный бизнес-план и стратегию развития компании-заемщика на 3—5 лет. Многие российские компании, загнав себя до изнеможения операционной работой, живут здесь и сейчас. Они совершенно не думают о своей стратегии развития. И, как результат, не живут в логике долгосрочной финансовой модели. А это, пожалуй, единственный способ выжить в условиях неопределенности. Задача бизнес-плана и стратегии — минимизация рисков. Чем меньше рисков, тем больше вероятность одобрения вашей заявки на финансирование.

Действительно ли важно иметь готовый бизнес-план? Да, это очень важно. От того, насколько хорошо он написан, зависит, одобрят вашу кредитную заявку или нет.

Как вы думаете, сколько кредитных заявок рассматривает кредитный инспектор банка единовременно? В среднем — пять-шесть. Он анализирует поданный пакет документов заемщика, записывает возникающие вопросы, затем отправляет дополнительный запрос клиенту и берет кредитную заявку другого клиента банка. То есть к вашей заявке он вернется после того, как просмотрит остальные пять. Поэтому чем более подробно и понятно для любого обывателя будет расписан ваш бизнес и его цели, тем меньше у кредитного инспектора будет вопросов. Как результат — меньшие сроки рассмотрения кредитной заявки.

Важно ли иметь долгосрочную финансовую модель развития компании? Да, и она должна состоять из множества максимально детализированных финансовых отчетов. Таких как «Стартовый баланс», «Отчет по продажам», «Инвестиции проекта» и т. д. Чем подробнее уровень детализации, тем это легче проверить. Следовательно, уровень лояльности к вашему проекту будет выше. Что, несомненно, положительно скажется на вашей заявке.

Не забывайте самое главное: «человеческий фактор» никто не отменял. Если ваша кредитная заявка плохо структурирована и непонятна, кредитный инспектор не будет в ней разбираться, и она отправится прямиком в корзину.

Шаг второй. Выберите программу финансирования с государственной поддержкой. Причем такую, которая подходит именно вашему бизнесу. Очень важно понимать и уметь анализировать все возможные программы финансирования, в том числе их взаимодействие друг с другом. Один из ярких примеров — компании торгового сектора. Все, что нас окружает, — это бизнес «купи-продай». На рынке очень много торговых компаний, и все они нуждаются в финансировании своего бизнеса, так как потребительский спрос упал, стали появляться большие кассовые разрывы, кредиторская задолженность растет перед поставщиками продукции.

Часто можно услышать от самих банкиров, что получить независимую гарантию поддержки вашей кредитной заявки от Корпорации малого и среднего предпринимательства невозможно (см. программу «Прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью пополнения оборотных средств»). Это не соответствует действительности.

В нашей стране более 80 региональных гарантийных организаций (РГО), которые помогают бизнесу получить банковское финансирование при отсутствии твердого залога или нехватки залогового обеспечения по кредитной сделке, включая компании из торгового сектора, выступая в качестве поручителя.

Если ваш бизнес получил одобрение РГО, но максимальной суммы поручительства данного фонда все равно не хватает, есть возможность получить дополнительную поддержку от Корпорации МСП по программе прямой гарантии, выдаваемой совместно с поручительством РГО (согарантия).

Шаг третий. Подать полный комплект документов в банк-партнер. Важно быть уверенным, что ваш банк-партнер аккредитован данными фондами поддержки. Подробную информацию можно найти на официальном интернет-сайте Корпорации МСП или РГО в разделе «Банки-партнеры». Во время анализа вашей заявки постарайтесь быстро и полно отвечать на все вопросы кредитного инспектора. Помните: чем дольше вы отвечаете, тем меньше у вас шансов получить положительное заключение.

Шаг четвертый. Получить одобрение банка-партнера вашей кредитной заявки.

Шаг пятый. Подписать кредитный договор и поручительство со всеми фондами развития, участвующими в сделке. После чего получить, наконец, долгожданные деньги и развивать свой бизнес.