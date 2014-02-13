Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?
Что случилось?
Могучая сила интернета может привести простого бухгалтера на соблазнительный сайт онлайн-казино. И он может оказаться вовсе не исчадием ада, а доступным способом отвлечься от суетности повседневных дел и даже источником выигрыша. Только, чур, не увлекаться, игромания – это болезнь.
Что же нужно знать про онлайн-казино?
Если вы собрались играть в онлайн казино, то вам нужно учитывать несколько важных вещей. Во-первых, их деятельность в России запрещена, но это вовсе не обозначает, что запрещено играть в онлайн казино, зарегистрированных в других государствах. Ну и, во-вторых, если речь идет об игре на настоящие деньги, необходимо убедиться, что казино имеет все необходимые лицензии. Об этом всегда написано видном месте игрового сайта. Только тогда, можно «заводить» в казино деньги, делать ставки и в случае выигрыша «вывести» его к себе на карту или на онлайн кошелек.
А почему онлайн-казино в России запрещены?
Потому что, государство видит угрозу в азартных играх для своих граждан. А национальная ассоциация США по проблемам азартных игр отмечает, что любой житель планеты может стать игроголиком с вероятностью 48%. Для сравнения: вероятность стать алкоголиком оценивается в 34%, а уголовным преступником — в 6%.
Ну, мы помним, эти истории про Пушкина, Достоевского и прочих великих писателей, которые были страстными игроками. После смерти даже создали специальный опекунский совет для уплаты карточных долгов Александра Сергеевича, а Достоевский по легендам мог писать, только проигравшись «до нитки».
В России сейчас существует только два места, где можно официально играть в азартные игры – игорные зоны Азов-Сити, и в Сочи. Остальные зоны Сибирская Монета, Приморье, Янтарная и Крымская пока находятся в стадии создания.
А реально ли вообще выиграть в онлайн-казино?
Ну, ясное дело, что «обыграть» казино до его разорения не получится никогда. Это только в кино возможно. И большая часть игроков все же проигрывает. Ведь иначе заниматься гемблиногом (термин, который в данном случае обозначает заработок на организации онлайн казино) никто бы не стал. Однако, все крупные виртуальные игровые клубы заявляют, что на выплату выигрышей идет 70 - 85% получаемого дохода, что намного выше чем в «наземных игровых заведениях».
Так что выиграть вполне можно, главное не терять голову и не увлекаться. Игромания – опасная вещь.
А я точно получу выигрыш? Ведь получается, что казино где-то далеко за границей, и никто ничего не гарантирует?
Если так рассуждать, то нельзя верить ни одному интернет-магазину. Конечно, в нормальном онлайн казино вы получите свой выигрыш.
А есть ли какие-то ограничения по выигрышу?
В определенных случаях, при крупных выводах, финансовый отдел казино может запросить фото главной страницы вашего паспорта с вложенным в него логином клуба, а также фото кредитных карт, с которых производились транзакции. Срок перевода денег зависит от суммы, обычно выигрыш до $300 вам переведут в течение пары рабочих дней, до $1,5 тыс в течение 5-6 рабочих дней, выигрыш свыше 1,5 тыс выплатят в течение 10 рабочих дней.
В какие игры играют в онлайн-казино?
Вариантов очень много, счет идет на сотни. Это и баккара, блекджек, различные версии рулетки, кости, покер. В общем, весь набор азартных игр, которые вообще могут существовать в мире. И при этом важно помнить, что чаще всего проигрывают в игры, где командует случай, а точнее алгоритмы генерации случайных чисел (рулетка, однорукие бандиты и прочее), а выигрывают, где есть расчет и мастерство – покер и другие похожие игры.
А как обстоят дела с новыми технологиями в азартных играх?
Действительно, сейчас некоторые крупные онлайн казино активно внедряют виртуальные технологии, когда игрок, сидя дома, может получить эффект присутствия в полноценном офлайн казино Лас-Вегаса или Сингапура. Для этого лишь достаточно надеть очки виртуальной реальности. И вы мгновенно окажетесь в волшебстве красок и атмосфере азарта крупного игрового заведения. Технологии виртуальной реальности скоро будут использовать в каждом онлайн казино. Так что, если через 2-3 года зайдя на сайт онлайн казино, вы не увидите возможность виртуальной реальности, то это плохое казино, где думают только о сиюминутной наживе, а не о клиенте.
Виртуальная жизнь никогда не сравнится с настоящей. И в казино тоже.
Это не совсем так. Наоборот. В случае с онлайн казино вовлеченность игрока в процесс азарта не очень высока, много отвлекающих факторов, находящихся за пределами монитора. Но и в наземном казино вы всегда имеете ограничения – территорией здания, его планировкой, существующими правилами, охранниками, игорным оборудованием и т д. А вот в случае с VR казино единственное ограничение – это фантазия игрока. Так что через несколько лет скоро, все ведущие онлайн площадки обязательно обзаведутся VR-технологиями.
А можно ли поиграть без денег? Просто провести время и помечтать о возможностях выигрыша?
В интернете существует много сайтов с так называемыми «социальными казино». То есть, люди там играют на некие «фантики», которые никак нельзя превратить в реальные деньги и вывести в наличные. Можно их только тратить – покупая за деньги всякие бонусы, аксессуары для игр и тому подобное. При этом вероятность выигрыша фантиков в таких «социальных казино», намного выше, чем в обычных. Порой игрокам за активность даже дарят некие вещественные подарки, но не за выигрыш, а как бонус и поощрение. Такие игры есть в любой социальной сети и по закону в России не запрещены. Но никакого отношения к азартным играм на деньги они не имеют.
А как это все влияет на жизнь обычных казино? Которые в офлайне?
Благодаря тотальному внедрению технологий и проникновению интернета жизнь стремительно меняется и в игровой сфере.
По данным компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC), доход наземных казино к 2017 году достигнет $182,5 млрд. Он увеличится на 9,3% в год. Прогресс ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где прибыль от игорного бизнеса растет со скоростью 18,3% в год.
Прибыль онлайн-казино также ежегодно увеличивается. По данным исследователей H2 Gambling Capital, доходность игорных онлайн-площадок в 2010 году составляла $6,24 млрд, а в 2014 году – уже $8,7 млрд. Однако, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на внушительные темпы роста, онлайн-казино пока не смогут догнать офлайновые игорные заведения.
Причины в разности аудиторий, а также стремительному развитию «наземного» игорного бизнеса в новых регионах (Макао, Сингапур, Филиппины и др).
За последние 10 лет прибыль азиатских игорных заведений выросла с $7,7 млрд до $56,6 млрд – практически в 7,5 раз. После незначительного спада в 2014-2015 годах эксперты вновь прогнозируют рост доходности. В офлайн казино ходят, как правило, успешные люди 45-60 лет, аудитория онлайн игроков больше, обширней, разнообразней и значительно моложе: в возрасте от 18 лет, разного уровня достатка и положения в обществе.
В чем конкретно все-таки заключается вред от азартных игр?
Здесь стоит поговорить о другом значении слова гемблинг (англ. gambling — азартная игра). Оно же обозначает лудоманию (от лат. ludus — игра и греч. mania — страсть, одержимость) или игроманию, а это уже психиатрический термин, означающий паталогическую страсть к азартным играм.
Считается, что игромания (часто ее стали называть гемблингом) это постоянная игра в азартные игры, которая угрожает профессиональной и социальной жизни человека. Понятие впервые появилось в 60-е годы в США, когда там везде стали устанавливать игровые автоматы. В России это произошло в середине 90-х годов. Социологи и психологи стали говорить о серьезной опасности гемблинга. Согласно исследованиям известного философа Джона Белла, если игроманией заболевают более 10% взрослых и 25% подростков, то это угрожает национальной безопасности государства.
С другой стороны, есть немало примеров, когда увлечение игрой не более чем хобби и возможность снять стресс, отвлечься от проблем. Только нужно помнить, что казино выигрывает всегда, и лишь порой дает выиграть своим клиентам. Так что главный секрет успеха игры – правильная тактика и осмотрительность. И никаких маний.