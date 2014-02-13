Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?

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Что случилось? Могучая сила интернета может привести простого бухгалтера на соблазнительный сайт онлайн-казино. И он может оказаться вовсе не исчадием ада, а доступным способом отвлечься от суетности повседневных дел и даже источником выигрыша. Только, чур, не увлекаться, игромания – это болезнь.

Что же нужно знать про онлайн-казино? Если вы собрались играть в онлайн казино, то вам нужно учитывать несколько важных вещей. Во-первых, их деятельность в России запрещена, но это вовсе не обозначает, что запрещено играть в онлайн казино, зарегистрированных в других государствах. Ну и, во-вторых, если речь идет об игре на настоящие деньги, необходимо убедиться, что казино имеет все необходимые лицензии. Об этом всегда написано видном месте игрового сайта. Только тогда, можно «заводить» в казино деньги, делать ставки и в случае выигрыша «вывести» его к себе на карту или на онлайн кошелек.

А почему онлайн-казино в России запрещены? Потому что, государство видит угрозу в азартных играх для своих граждан. А национальная ассоциация США по проблемам азартных игр отмечает, что любой житель планеты может стать игроголиком с вероятностью 48%. Для сравнения: вероятность стать алкоголиком оценивается в 34%, а уголовным преступником — в 6%. Ну, мы помним, эти истории про Пушкина, Достоевского и прочих великих писателей, которые были страстными игроками. После смерти даже создали специальный опекунский совет для уплаты карточных долгов Александра Сергеевича, а Достоевский по легендам мог писать, только проигравшись «до нитки». В России сейчас существует только два места, где можно официально играть в азартные игры – игорные зоны Азов-Сити, и в Сочи. Остальные зоны Сибирская Монета, Приморье, Янтарная и Крымская пока находятся в стадии создания.

А реально ли вообще выиграть в онлайн-казино? Ну, ясное дело, что «обыграть» казино до его разорения не получится никогда. Это только в кино возможно. И большая часть игроков все же проигрывает. Ведь иначе заниматься гемблиногом (термин, который в данном случае обозначает заработок на организации онлайн казино) никто бы не стал. Однако, все крупные виртуальные игровые клубы заявляют, что на выплату выигрышей идет 70 - 85% получаемого дохода, что намного выше чем в «наземных игровых заведениях». Так что выиграть вполне можно, главное не терять голову и не увлекаться. Игромания – опасная вещь.

А я точно получу выигрыш? Ведь получается, что казино где-то далеко за границей, и никто ничего не гарантирует? Если так рассуждать, то нельзя верить ни одному интернет-магазину. Конечно, в нормальном онлайн казино вы получите свой выигрыш.

А есть ли какие-то ограничения по выигрышу? В определенных случаях, при крупных выводах, финансовый отдел казино может запросить фото главной страницы вашего паспорта с вложенным в него логином клуба, а также фото кредитных карт, с которых производились транзакции. Срок перевода денег зависит от суммы, обычно выигрыш до $300 вам переведут в течение пары рабочих дней, до $1,5 тыс в течение 5-6 рабочих дней, выигрыш свыше 1,5 тыс выплатят в течение 10 рабочих дней.

В какие игры играют в онлайн-казино? Вариантов очень много, счет идет на сотни. Это и баккара, блекджек, различные версии рулетки, кости, покер. В общем, весь набор азартных игр, которые вообще могут существовать в мире. И при этом важно помнить, что чаще всего проигрывают в игры, где командует случай, а точнее алгоритмы генерации случайных чисел (рулетка, однорукие бандиты и прочее), а выигрывают, где есть расчет и мастерство – покер и другие похожие игры.

А как обстоят дела с новыми технологиями в азартных играх? Действительно, сейчас некоторые крупные онлайн казино активно внедряют виртуальные технологии, когда игрок, сидя дома, может получить эффект присутствия в полноценном офлайн казино Лас-Вегаса или Сингапура. Для этого лишь достаточно надеть очки виртуальной реальности. И вы мгновенно окажетесь в волшебстве красок и атмосфере азарта крупного игрового заведения. Технологии виртуальной реальности скоро будут использовать в каждом онлайн казино. Так что, если через 2-3 года зайдя на сайт онлайн казино, вы не увидите возможность виртуальной реальности, то это плохое казино, где думают только о сиюминутной наживе, а не о клиенте.

Виртуальная жизнь никогда не сравнится с настоящей. И в казино тоже. Это не совсем так. Наоборот. В случае с онлайн казино вовлеченность игрока в процесс азарта не очень высока, много отвлекающих факторов, находящихся за пределами монитора. Но и в наземном казино вы всегда имеете ограничения – территорией здания, его планировкой, существующими правилами, охранниками, игорным оборудованием и т д. А вот в случае с VR казино единственное ограничение – это фантазия игрока. Так что через несколько лет скоро, все ведущие онлайн площадки обязательно обзаведутся VR-технологиями.

А можно ли поиграть без денег? Просто провести время и помечтать о возможностях выигрыша? В интернете существует много сайтов с так называемыми «социальными казино». То есть, люди там играют на некие «фантики», которые никак нельзя превратить в реальные деньги и вывести в наличные. Можно их только тратить – покупая за деньги всякие бонусы, аксессуары для игр и тому подобное. При этом вероятность выигрыша фантиков в таких «социальных казино», намного выше, чем в обычных. Порой игрокам за активность даже дарят некие вещественные подарки, но не за выигрыш, а как бонус и поощрение. Такие игры есть в любой социальной сети и по закону в России не запрещены. Но никакого отношения к азартным играм на деньги они не имеют.

А как это все влияет на жизнь обычных казино? Которые в офлайне? Благодаря тотальному внедрению технологий и проникновению интернета жизнь стремительно меняется и в игровой сфере. По данным компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC), доход наземных казино к 2017 году достигнет $182,5 млрд. Он увеличится на 9,3% в год. Прогресс ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где прибыль от игорного бизнеса растет со скоростью 18,3% в год. Прибыль онлайн-казино также ежегодно увеличивается. По данным исследователей H2 Gambling Capital, доходность игорных онлайн-площадок в 2010 году составляла $6,24 млрд, а в 2014 году – уже $8,7 млрд. Однако, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на внушительные темпы роста, онлайн-казино пока не смогут догнать офлайновые игорные заведения. Причины в разности аудиторий, а также стремительному развитию «наземного» игорного бизнеса в новых регионах (Макао, Сингапур, Филиппины и др). За последние 10 лет прибыль азиатских игорных заведений выросла с $7,7 млрд до $56,6 млрд – практически в 7,5 раз. После незначительного спада в 2014-2015 годах эксперты вновь прогнозируют рост доходности. В офлайн казино ходят, как правило, успешные люди 45-60 лет, аудитория онлайн игроков больше, обширней, разнообразней и значительно моложе: в возрасте от 18 лет, разного уровня достатка и положения в обществе.