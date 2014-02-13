Чистая прибыль: получить, посчитать и распределить

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Чистая прибыль представляет собой исчисленный в денежном выражении суммарный доход предприятия, оставшийся на счету после выполнения обязательных выплат (заработных плат, налоговых отчислений и т.д.).

Каждое предприятие в праве самостоятельно решить, на какие цели направить прибыль: будь то создание резервного капитала, образование фондов, стимулирование рабочего коллектива, формирование денежных накоплений. Но, как правило, прибыль может расходоваться с целью дополнения средств производства, потребляемых в течение производственного цикла, либо дополнительного вложения капитала в экономику предприятия для увеличения ранее вложенных инвестиций.

Понятие “чистая прибыль” (как остаток в балансе предприятия после уплаты обязательных платежей) не определено в законе. Такое понятие существует только в нормативных документах, которые принимаются в особом порядке и содержат норму права.

Отчетные данные о балансовой прибыли, остающейся на счету организации после выполнения обязательных платежей, крайне важны для организации, поскольку эти показатели являются итогом деятельности.

Однако несмотря на важность показателей прибыли, они не всегда характеризуют экономическую стабильность и эффективность деятельности предприятия. Чтобы выяснить эффективность того или иного бизнеса, следует соотнести полученную прибыль за отчетный период со средствами, затраченными на получение этой прибыли.

Расчет прибыли

Рассчитать прибыль организации можно по несложной формуле: Ф+В+О-Н, где Ф – это разница между доходами и расходами, связанными с финансовыми операциями; В – валовой доход, остающийся на счету после вычета обязательных расходов; О – операционная прибыль; Н – налоги. Исходя из этого, чтобы исчислить прибыль в денежном выражении, необходимо знать, какие показатели отражены в финансовом отчете за указанный период.

Как прибыль может использоваться

Законодательство РФ не устанавливает конкретных целей использования прибыли, кроме случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального Закона от 08.02.1998 №14-Ф3, а именно: в случаях объявления организации банкротом, до выплаты всего объема уставного капитала и других случаях. Исходя из этого, собрание участников имеет полное право израсходовать прибыль по своему усмотрению и на любые цели, не противоречащие законодательным актам Российской Федерации. Наиболее распространенными статьями использования чистой прибыли являются:

Распределение между держателями акций и участниками общества в соответствии с количеством и видом акций, долей. Дивиденды выплачиваются исходя из решения общего собрания акционеров и с внесением соответствующих данных в бухгалтерский учет. Создание инвестиционных, социальных и иных фондов, не противоречащих пункту 1 статьи 28, пунктам 2, 7 п. 2 статьи 33, с согласия общего собрания, либо руководствуясь ранее внесенным пунктам в Устав компании. Размещение нераспределенной прибыли в резервном капитале. Этот пункт является обязательной статьей расхода для акционерных обществ, но, несмотря на это, формировать резервный капитал имеют полное право организации с любой организационно-правовой формой собственности. Увеличение первоначально инвестированных средств собственниками для обеспечения уставной деятельности компании. Прочие выплаты, связанные с проведением спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, благотворительности, отдыха и т.д.

Оформление протоколов

Решение о распределении прибыли должно приниматься общим собранием участников. Протокол оформляется секретарем собрания. Его формирование должно осуществляться из следующих данных:

места, даты и времени проведения собрания;

высшего должностного лица, руководящего собранием и фамилии секретаря;

данные участников акционерного общества, которые участвовали в собрании и которые имеют право голоса;

перечень вопросов, подлежащих обсуждению на собрании;

решение, к которому пришло заседание акционеров (число разделившихся мнений);

размер чистой прибыли за отчетный период.

Гражданский Кодекс Российской Федерации требует, чтобы перечень участвующих в собрании акционеров и протокол заседания были освидетельствованы нотариусом, но согласно Уставу предприятия, для заверения официальных документов могут использоваться иные способы заверения. К примеру, согласно пп. 3. п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, альтернативой нотариального заверения может служить подписание протокола всеми участниками акционерного общества. Стоит отметить, что нотариус после проверки и составления протокола помечает его как официально составленный документ. Сделать это он может как в присутствии акционеров, так и в их отсутствие.

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