Как выбрать логистическую компанию?

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В каких случаях выгоднее привлекать аутсорсинговую логистическую компанию, а когда — иметь свое подразделение?

Любую аутсорсинговую компанию, не только логистическую, выгодно привлекать, когда это позволяет достичь двух целей. Во-первых, снижения затрат, во-вторых — улучшения качества этого сервиса. Как минимум, необходимо снизить затраты без ущерба для качества услуги.

В случае с логистическими компаниями при принятии решения о передаче услуги на аутсорсинг нужно тщательно взвешивать риски. Прежде всего, необходимо проводить достаточно серьезный отбор претендентов, чтобы быть абсолютно уверенными, что поставщик справится с задачей лучше, чем внутреннее подразделение.

Кроме этого, нужно не забывать о том, что процессы, которые формируют уникальность фирмы или обеспечивают ей конкурентное преимущество, должны контролироваться самой компанией. На данный момент существует глобальный тренд передавать на аутсорсинг все неключевые функции и оставлять себе только то, что компания делает лучше других.

Выбирая логистическую компанию, нужно руководствоваться не только снижением издержек, но и думать о том, как привлечение стороннего поставщика отразится на ключевых процессах бизнеса. Например, если ваша компания превосходит конкурентов именно за счет качества доставки, и вы это делаете самостоятельно, нужно тщательно обдумать вопрос передачи этой функции на аутсорсинг. Потому что, сделав это, вы можете лишиться ключевого конкурентного преимущества. Однако в случае, если аутсорсинг позволяет оказывать качественный сервис и экономить средства, то смело можно принимать положительное решение, так как это позволит компании концентрироваться на своей основной деятельности и ключевых процессах.

Если переход на аутсорсинг является масштабным и речь идёт о крупном бюджете, то целесообразно организовать рабочую группу, чтобы учесть интересы всех сторон. При переходе на аутсорсинг все внутренние потребители услуги должны быть удовлетворены больше, чем это было в период, когда эти функции выполняло внутреннее подразделение компании.

На какие параметры необходимо ориентироваться при выборе аутсорсинговой компании

Существуют определённые этапы перехода на аутсорсинг. Во-первых, нужно определиться с целью: будет это сокращение затрат, повышение качества или и то и другое одновременно? Хотим ли мы перенести на поставщика услуг эксплуатационные расходы и затраты на обновление транспортной службы? Хотим ли мы снизить целый спектр затрат или только их часть, например, стоимость аренды и закупки комплектующих?

Компания должна четко представлять себе чего она хочет достичь, а затем зафиксировать эти цели в техническом задании для тендера, в проекте SLA (соглашение об уровне сервиса). SLA нужно для того, чтобы потенциальный поставщик компании ясно представлял состав и набор услуги. Это позволит исключить какие-либо конфликтные ситуации в дальнейшем. Затем проводится тендер: для начала необходимо отсеять те компании, которые заведомо не смогут справиться с вашей задачей. Многие компании предлагают нереалистично низкую стоимость только для того, чтобы заполучить контракт, а затем пытаются надавить на заказчика и поднять стоимость. После заключения контракта с подобной компанией вы можете столкнуться с тем, что не только не сэкономите, но и получите сбои в работе и, как следствие, отток клиентов в результате того, что пострадали основные бизнес-процессы.

Для исключения подобных ситуаций нужна предварительная оценка квалификации поставщиков: оценка их опыта на рынке, репутации, наличия у них финансовых ресурсов, квалифицированного персонала и так далее. После того как вы убедились, что определенный набор поставщиков удовлетворяет первоначальным требованиям, они переходят в следующий этап тендера.

Одним из актуальных подходов сейчас является взгляд на поставщиков, как на долгосрочных партнёров, которые с годами будут всё больше интегрироваться в ваш бизнес. Поэтому затраты необходимо оценивать именно в долгосрочной перспективе, с учётом предполагаемых инвестиций со стороны поставщика в оборудование и так далее. Все эти факторы следует отразить в тендерном задании. Затем происходит выбор поставщика и составление плана перехода на аутсорсинг. Каждый случай уникален, и каких-то однозначных рецептов в этом вопросе быть не может.

Расскажите о вашем опыте удачного/ неудачного выбора аутсорсинговой компании

Компания «КорпусГрупп» не владеет собственной транспортной или складской инфраструктурой, задействованной в операционной деятельности. Мы арендуем склады и работаем с внешними транспортными компаниями. Перекладывая логистические вопросы на плечи поставщиков, мы существенно экономим и получаем то качество сервиса, которое нас устраивает. Это позволило нам сосредоточиться на ключевых компетенциях, которые создают наши конкурентные преимущества.

В качестве примера такого успешного взаимодействия можно назвать наш филиал в городе Мурманск, где морским путем мы осуществляем отгрузки всего необходимого для организации услуги питания и клининга на морской ледостойкой нефтяной платформе «Приразломная».

На берегу у нас нет ни собственных складов, ни транспорта. При этом из-за сложных погодных условий мы никогда не знаем точную дату прибытия и ухода судна, хотя осуществляем регулярные отгрузки по принципу Just-in-Тime. Хранение и транспортировка грузов, а также погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами поставщиков. Если бы транспорт и помещения у нас были собственными, то после окончания контракта возник бы вопрос, что делать с этими ресурсами, в данном случае это неэффективное вложение средств.

Наша главная компетенция — организация корпоративного питания, а не управление автотранспортным парком. В настоящий момент оптовые компании всё чаще предлагают для HoReCa услуги 3PL и 4PL, которые позволяют сэкономить на фонде оплаты труда отдела закупок и передать большую часть функций в компанию-агрегатор. Крупная компания-агрегатор имеет возможность хранить и перевозить грузы дешевле средних и мелких компаний.

Когда выгодно передавать логистику на аутсорсинг?

Для сегмента HoReCa, если это сетевой общепит, где более десяти заведений, стоит задуматься об отказе от содержания собственной транспортной службы. Необходимо рассмотреть логистических операторов, которые уже имеют налаженную логистику или филиалы в городах присутствия вашей компании на предмет снижения затрат на доставку и хранения товаров. В этом случае ресурсы вашей компании не отвлекаются на управление логистикой, закупками, и есть возможность полностью сконцентрироваться на общепите, занимаясь основным бизнесом. Существуют предпосылки, что в дальнейшем эта тенденция будет только развиваться, что позволит упростить задачу начинающим бизнесменам, так как понадобится меньше начальных инвестиций.

С каким количеством компаний вы работаете?

У нас есть поставщики в каждом регионе. Вследствие широкой географии присутствия нашей компании, ни один логистический провайдер на рынке не способен охватить весь объем.

Как вы контролируете работу поставщиков в разных городах?

Контроль работы поставщиков осуществляют сотрудники филиалов, которые отвечают за приемку, хранение и доставку товаров на предприятия питания или объекты клининга.

Если в компании высокие требования к хранению, то на первом этапе, когда осуществляется квалификационный отбор поставщиков, проводится аудит транспортной и складской инфраструктуры поставщика. На данном этапе у вас должна сложиться полная картина о реальных возможностях претендентов. Кроме этого, следует собрать данные о репутации поставщика на рынке и отзывы клиентов о его работе. Этот этап имеет очень важное значение. Ошибки в выборе логистического оператора по такому критерию как цена могут иметь тяжелые последствия для бизнеса. Для вашего клиента не имеет значения, что вас подвел поставщик. Штрафные санкции в адрес поставщика не компенсируют потерь, в том числе нематериальных, если пострадал ключевой бизнес-процесс и клиенты остались недовольны. Необходимо помнить о репутации вашей компании.

Отличаются ли параметры выбора аутсорсинговой компании от бизнеса, которым занимается компания?

Нет, требования к логистической компании всегда одни и те же: доставка товара должна быть осуществлена «в нужное время, в нужное место, в нужном количестве и качестве», независимо от того, событийный это кейтеринг, клиниг или индустриальное питание. Разница может заключаться в объемах, требованиях к перевозке, хранению.