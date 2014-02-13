Финансовое оздоровление предприятия. Способы реструктуризации задолженности

Просмотров:

Последние годы собственники бизнеса уделяют особое внимание проблеме реструктуризации задолженности своих предприятий. Анализируя реальное состояние нынешней экономики, становится очевидным, что без разрешения проблем с накопившейся задолженностью для многих предприятий затруднительно выполнять свои обязательства по текущим заимствованиям. В такой ситуации вопросы развития и производственного роста уходят на второй план, так как собственник бизнеса вынужден решать вопрос о сохранении своего дела в целом.

Реструктуризация задолженности предприятия предполагает активные действия по досудебному урегулированию споров с целью достижения оптимально выгодных для партнеров соглашений по урегулированию долга, а также не исключает такую форму решения проблемы с задолженностью, как проведение процедуры банкротства должника.

В процессе реструктуризации заключается несколько последовательных сделок между предприятием, его кредиторами и должниками, предметом которых может являться:

предоставление отсрочки и рассрочки платежей, перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные; предоставление отступного; продажа долговых обязательств; проведение зачета взаимных платежных требований; замена одного обязательства другим (новация).

Если возникает долговое обязательство перед бюджетом, то урегулирование задолженности налогоплательщика по налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам осуществляется исключительно с соблюдением требований, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных пунктов.

Отсрочка и рассрочка платежей

В процессе реструктуризации в случае предоставления отсрочки или рассрочки платежей изменению подлежит не само обязательство, а лишь сроки оплаты долга. При этом основания для взыскания продолжают действовать, если только стороны не договорятся об ином.

Чтобы начать процесс реструктуризации задолженности, необходимо вступить в переговоры со своим кредитором, используя досудебную (мирную) процедуру разрешения кризисной ситуации. Но что делать, если кредитор — налоговый орган, а задолженность образовалась из недоимки по уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам?

Согласно п. 2 ст. 61 НК РФ изменение срока уплаты налога и сбора допускается в порядке, установленном главой 9 НК РФ. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита (п. 3 ст. 61 НК РФ).

В случае если у налогоплательщика есть обязанность по уплате налога, но в настоящее время он не может его уплатить, то согласно главе 9 НК РФ возможно обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по его уплате.

Отсрочка предполагает уплату налога по истечении срока ее действия, а рассрочка — возможность постепенной уплаты суммы задолженности в соответствии с графиком. Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена налоговым органом на срок до одного года.

Пункт 2 ст. 64 НК РФ предусматривает следующие основания предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога:

причинение заинтересованному лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до заинтересованного лица — получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд; угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога; имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога; производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер; при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Приведенный перечень оснований является закрытым и позволяет получить отсрочку либо рассрочку по уплате одного или нескольким налогам.

Предоставление отступного

Предоставление отступного для должника, по сути, является своеобразной платой за прекращение своих обязательств. Отступное может быть предоставлено в денежной форме, имуществом, услугами, выполнением работ (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.05 г. № 102 «Обзор практики применения ст. 409 Гражданского кодекса РФ»). В качестве примера можно привести ситуацию, когда покупатель, получив товар, не может рассчитаться в денежной форме, как это предусмотрено договором, а оказывает продавцу какие-либо услуги, и, наоборот, исполнитель не смог выполнить обязательства по договору и взамен передает заказчику денежные средства.

Необходимо четко разделять договор новации и отступного. При отступном обязательства полностью прекращаются, а по договору новации — возникают новые. Так нельзя назвать отступным передачу собственного векселя взамен исполнения договорных обязательств, поскольку вексель — это не что иное, как обязательство расплатиться. Таким образом, вместо задолженности по договору возникает задолженность по векселю. Следовательно, это договор новации долга. Если же переданный вексель не собственный, а, например, банковский, то обязательство будет прекращено, что указывает на договор отступного.

В настоящее время законодательство не содержит определенных требований к форме соглашения об отступном и возникнуть может только по соглашению двух сторон. Таким образом, соглашение об отступном является разновидностью сделки, при заключении которой необходимо руководствоваться положениями ГК РФ, применимыми к сделкам.

Действие первоначального обязательства прекратится только после фактической передачи имущества. Для подтверждения факта прекращения обязательства необходимо составить акт, отражающий прием-передачу имущества (в случае, если отступное представляет из себя выполнение работ или оказание услуг, первоначальное обязательство будет прекращено после подписания документов, закрывающих выполненные работы или оказанные услуги). До этого момента кредитор обязуется не требовать первоначального долга.

Продажа долговых обязательств

Существуют два способа продажи долговых обязательств — цессия (уступка прав требования) и соглашение о переводе долга (замена должника).

Суть договора цессии состоит в следующем. Кредитор, имеющий право требования к должнику, может это право продать третьему лицу, в данном случае дебиторская задолженность является активом кредитора. Соответственно в случае необходимости срочного высвобождения денежных средств можно реструктуризировать свои активы, частично продав их.

Договор цессии имеет множество подводных камней. Рассмотрим некоторые неблагоприятные для сторон совершаемой сделки последствия:

если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим не благоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу (ст. 382 главы 24 ГК РФ). Возникает риск для нового кредитора и состоит в возможной недобросовестности прежнего кредитора; должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания для таких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору (после получения уведомления должник не вправе выдвигать возражения) (ст. 386 главы 24 ГК РФ); если кредитор переуступает будущие проценты, необходимо четко это прописать в договоре; не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (ст. 388 ГК РФ). Риск — признание сделки недействительной.

Кроме того, важно помнить, что, если сделка по уступке права (требования) является крупной для общества (более 25% от валюты баланса на последнюю отчетную дату), она должна заключаться с соблюдением требований, установленных Федеральными законами от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 8.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Соответственно договор будет ничтожным, если не будет подтверждения одобрения крупной сделки в установленном порядке.

Соглашение о переводе долга содержит условия, согласно которым новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника перед кредитором. В случае если организация-должник в силу каких-либо обстоятельств не может самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность, то дебитор данной организации берет на себя ее обязательства и тем самым гасит свою задолженность перед ней. Для таких ситуаций законодательством и предусмотрена возможность заключения соглашения о переводе долга.

Поскольку личность должника имеет для кредитора важное значение, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, т. е. не имеющим юридической силы. Это правило действует, если основанием перевода долга является соглашение сторон, и не применяется, если замена должника происходит на основании наследования.

Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником (ст. 392 ГК РФ). Должник, выбывая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответственности за неисполнение обязательства новым должником, его ответственность ограничена выбором лица, его заменяющего. Кредитор, соглашаясь на замену должника, должен самостоятельно решать вопрос об исполнении новым должником обязательства.

Поскольку в соответствии с п.2 ст.391 ГК РФ к форме соглашения о переводе долга применяются те же правила, что и к форме договора об уступке права, значит, соглашение о переводе долга должно быть совершено в той же форме, что и основной договор. Следовательно, если основной договор заключен в простой письменной или нотариальной форме, то и перевод должен быть совершен в соответствующей письменной форме (п. 1 ст. 389 ГК РФ).

В случае перевода по соглашению части долга, возникшего из длящегося обязательства (например, аренды), помимо основания его возникновения необходимо указать конкретный период, за который он переводится. Если этого не сделать, соглашение может быть признано незаключенным (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.07 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Проведение зачета взаимных платежных требований

В Гражданском кодексе РФ зачет обозначен как способ прекращения обязательств. На первый взгляд, довольно простая конструкция сделки в реальности оказывается довольно сложной к осуществлению. Помимо оговоренных в ГК РФ требований, при которых возможно осуществить зачет, существуют еще и негласные, сложившиеся в результате формирования судебной практики по вопросам зачета требования. Рассмотрим основные требования, регламентированные ГК РФ:

обязательства сторон должны быть встречными. То есть «трехсторонние зачеты», когда три стороны учитывают взаимные обязательства, не являющиеся встречными, не являются способом прекращения обязательств, предусмотренным ст. 410–412 ГК РФ; обязательства должны быть однородными. Согласно законодательству определен только один критерий однородности, а именно однородность обязательств по предмету, однако зарубежные гражданские кодексы и сложившаяся судебная практика выделяют еще один критерий — требования должны быть однородными по основаниям возникновения (например, недопустим зачет требования по возмещению убытков против требования по погашению займа, только договорные обязательства — против договорных обязательств); срок исполнения обязательств должен быть наступившим.

Рассмотрим условие о степени бесспорности взаимных требований, наличие которого регламентируется сложившейся судебной практикой и также является необходимым при заключении соглашения о зачете. В данном случае требования должны быть бесспорны и очевидны в равной степени. Например, подтвержденное исполнительным листом право требования может быть зачтено только против такого же требования, подтвержденного исполнительным листом. В противном случае судебная практика не признает правомерность зачета и возможность прекращения исполнительного производства.

Помимо этого Президиумом ВАС РФ в информационном письме от 29.12.01 г. № 65 установлено, что обязательство не может быть прекращено зачетом встречного однородного требования, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек (абзац 2 ст. 411 ГК РФ). При этом сторона, получившая заявление о зачете, не обязана заявлять о пропуске срока исковой давности контрагенту, так как исковая давность может быть применена только судом, который применяет ее при наличии заявления при рассмотрении соответствующего спора (п. 2 ст. 199 ГК РФ).

Если зачет требований был осуществлен без документа, то он может быть оспорен, что обусловлено отсутствием четких требований к форме совершения сделки. Из сложившейся практики можно сделать вывод: при наличии сомнений в правомерности осуществляемого зачета необходимо требовать от контрагента письменного соглашения о зачете встречных однородных требований, что будет являться прекращением обязательств на основании соглашения сторон.

Замена одного обязательства другим (новация)

Новация представляет собой замену первоначального обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК РФ). Ее особенность состоит в освобождении сторон от ранее заключенного обязательства для того, чтобы заключить новое.

Для совершения новации необходимо соблюдение следующих условий:

при заключении договора о новации стороны должны указать в условиях намерение о прекращении первоначального обязательства. В противном случае новое обязательство будет существовать параллельно с первоначальным; первичное и новое обязательства являются действительными. Поскольку если первоначальное обязательство признается недействительным, то исчезает сама возможность для заключения между сторонами новых обязательств, возникающих на основании первичных; вновь возникшее обязательство определяется на основании первичного и предусматривает другой предмет или способ исполнения. Другими словами, прекращение первичного и определение нового обязательства находятся в причинной связи: прежнее прекращается, потому что стороны сделки согласились установить другое, а новое обязательство устанавливается, потому что они решили прекратить первоначальное. При несоблюдении этого условия стороны окажутся связанными двумя разными обязательствами; состав участников нового обязательства, заключенного взамен первоначального, должен оставаться неизменным. Недопустимо не только выбытие кого-либо из них, но и появление (наряду с прежними) новых участников договорного обязательства.

Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и уплате алиментов.

Помимо перечисленного одним из способов реструктуризации обязательств может являться процедура банкротства как должника, так и дебитора. В настоящее время меры налогового контроля ужесточились, и на практике все чаще встречаются случаи, когда основную часть обязательств компании составляет задолженность перед бюджетом, которую компания не может уплатить, инициируя процедуру банкротства. В данном контексте хотелось бы рассмотреть еще одну возможность оптимизации своих долговых обязательств, но уже исключительно перед налоговым органом.

Мировое соглашение с налоговым органом в деле о банкротстве

Существует мнение, подтвержденное судебной практикой, что налоговый орган не может заключать мировые соглашения, поскольку такие полномочия не предусмотрены Налоговым кодексом РФ, а согласно ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Однако примеров заключения мирового соглашения с налоговой инспекцией в деле о банкротстве немного (гораздо больше примеров заключения мировых соглашений в арбитражном процессе), но они есть, что уже является положительной тенденцией.

Основная проблема для распространения практики института мирового соглашения заключается в том, что в НК РФ отсутствует подобный термин (в отличие от АПК РФ) и судами не разрешен однозначно вопрос о наличии необходимых полномочий у районных либо территориальных инспекций. Помимо этого налоговая инспекция не может списать часть задолженности в рамках мирового соглашения; для уменьшения суммы задолженности необходимо четкое юридическое обоснование сумм, которые ФНС России признает неправомерно начисленными.

В связи с возникающей положительной тенденцией при рассмотрении дел, касающихся мировых соглашений с налоговым органом, было подготовлено постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.14 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее — Постановление № 50). В данном постановлении суд посвятил отдельный пункт (п. 27) рассматриваемому вопросу и обратил внимание на возможность уменьшения доначислений по налоговым спорам.

В частности, указывалось, что арбитражным судам при рассмотрении налоговых споров необходимо иметь в виду, что само по себе заключение соглашения об их урегулировании, предусмотренного ст. 190 АПК РФ, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Однако исходя из публично-правовой природы налоговых споров предметом названного соглашения не может являться изменение налоговых последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие последствия определены законом. Например, предметом такого соглашения не могут выступать вопросы о снижении применимой налоговой ставки, изменении правил исчисления пеней, об освобождении налогоплательщика от уплаты налогов за определенные налоговые периоды или по определенным операциям.

Следовательно, законодатель разъясняет, что невозможно прийти к какой-либо сумме, удовлетворяющей все стороны арбитражного процесса и утвердить эту сумму в мировом соглашении. Также в Постановлении № 50 разъяснены более подробно действия налогового органа и налогоплательщика в случае, если есть достаточные основания для снижения сумм доначислений.

В соответствии с положениями ст. 70, 190 АПК РФ при рассмотрении налоговых споров допустимо заключение соглашений об их урегулировании, в которых сторонами могут быть признаны обстоятельства, от которых зависит возникновение соответствующих налоговых последствий (например, признание налоговым органом не учтенных в ходе мероприятий налогового контроля сумм расходов и налоговых вычетов, влияющих на действительный размер налоговой обязанности, признание наличия смягчающих обстоятельств, приводящих к уменьшению размера налоговых санкций, и др.), которые содержат правовую квалификацию деятельности лица, участвующего в деле, влекущую изменение размера его налоговой обязанности (например, признание экономически обоснованного и (или) документально подтвержденного размера произведенных расходов, нормальной величины потерь товаров, приемлемости используемых налогоплательщиком способов налоговой оптимизации его деятельности и др.). В таком случае в соглашении об урегулировании спора могут содержаться условия о скорректированном размере налоговой обязанности.

Все перечисленное призвано уравнять возможности налоговой инспекции и налогоплательщиков при разрешении споров в условиях ужесточившейся политики проведения выездных налоговых проверок. Это своего рода инструмент, предоставленный законодателем, для оптимизации налогообложения, однако им довольно сложно воспользоваться, не понимая принципов ведения процесса переговоров с налоговым органом и выстраивания тактики поведения в судебных заседаниях. При разработке положений мирового соглашения необходимо учитывать, что суды при принятии решений будут руководствоваться интересами представителей государства, таким образом условия мирового соглашения и правовая позиция при его заключении должны несомненно содержать очевидную выгоду для бюджета.

Как показывает практика, ситуации, в которых оказываются предприниматели, не всегда ограничиваются применением какого-то одного из перечисленных способов реструктуризации задолженности, необходим тщательный анализ в целом и применение комплекса мер. Следует отметить, что самостоятельная попытка применения указанных способов может привести к негативному результату.