Клерк.Ру
 

Опыт экстремального менеджмента

10.02.17 15:20
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Лекарство от скуки

Экстремальное – не бывает скучным. Вот, например, вождение. Для кого-то оно – утомительная обязанность. Ну, что это – ездить с работы на работу. Или на дачу. А для кого-нибудь другого вождение – это адреналин, это ветер в лицо, это крутые повороты. Разве это скучно? Категорически нет! Это – экстремальное вождение.

Или экстремальный спорт. Если вы катаетесь на велосипеде по парку – кому это интересно, кроме вас? Да и вам самим, догадываюсь, не очень. Но если вы, на крутом велике, пойдете в горы, а на вершине сядете в седло – это будет интересно всем. Кто-то (такие всегда есть) будет терпеливо ждать – когда же вы свернете себе шею. А кто-то будет вами любоваться и думать: «Ай, молодец! Ай, смельчак!» Но никому не будет скучно – ни тому, кто ждет, ни тому, кто любуется. И ни вам, конечно.

Несколько лет своей жизни я посвятил экстремальному менеджменту. Он, как несложно догадаться – вовсе не является скучным перекладыванием бумажек и снотворным составлением отчетов.

Раньше я увлекался автогонками. Пользовался уважением гонщиков, организовывал гонки и приглашал на них звезд. Я знаю, что такое адреналин.

А теперь управляю государственными подведомственными предприятиями. И на самом деле это – тоже адреналин. И инстинкт выживания.

А еще экстрим – это всегда движение. Если ты за рулем – ты едешь из пункта А в пункт Б. Если на велосипеде – то с вершины к подножию. Если ты серфер, то наоборот – на гребень волны.

Также и экстремальный менеджмент. Это – движение – из пункта А в пункт Б, от результатов чудовищных – к результатам неплохим, потом к хорошим, к отличным – и дальше, дальше!

Испытано на себе

Теоретиком может быть каждый.

Когда вы сидите на уютном диване и смотрите, как гонщик совершает неправильный (как вам кажется) поворот, вы можете от возмущения даже вскочить с дивана и закричать: «Ну, что ты делаешь!»

Но гонщику, согласитесь, виднее. Вы ведь, на диване, не знаете, какие факторы он учитывает, какие чувства испытывает. Где-то с дивана видно больше.

А вот попробуйте быть практиком. Быть практиком означает, прежде всего, ответственность, означает предвидение последствий.

Быть практиком без ошибок – невозможно. Наверное, избежать их – никому не по силам. А еще по силам – учиться на чужих промахах и оплошностях.

Меня зовут Василий Овчинников. В систему государственного управления я пришел из общественной работы и бизнеса. И мне досталось одно из самых сложных учреждений столицы – с проблемами, неразберихой и судами. До меня за какие-то полтора года на посту руководителя сменилось четыре директора. Один – пустился в бега, еще один, кажется, сошел с ума.

И я тоже не должен был усидеть долго. Я бы и не усидел, не будь у меня опыта общественной работы и прекрасной команды.

Сейчас это учреждение носит очень гордое и, по-моему, невероятно удачное название «Мосгортур». Это название о многом вам скажет, если вы работаете в туристическом бизнесе. Или если у вас есть дети, и вы отправляете их на отдых.

Инструкция по выживанию

Опыт у каждого индивидуальный. Зависит от разных факторов. Холерик никогда не набьет шишек там, где сангвиник. И наоборот.  Также совершенно разные промахи допускают экстраверт и интроверт.

Но даже и так есть, конечно, общие правила, общая линия, которую правильна для вас, даже если вы - ипохондрик редчайшей разновидности.

И еще наш мир все время меняется. Все мы играем в игру, правила которой год от года становятся другими. Мудрость бумажного документооборота совершенно не актуальна во все более  ускоряющемся  мире высоких технологий. И есть множество вузов, где вас научат работать по-старому. А ведь это не вчерашний, и даже не позавчерашний день.

Молодых руководителей много. И каждый набивает шишки, каждый, геймерским языком выражаясь, приобретает свои баллы опыта.

В книге «Манифест правильного чиновника» я попытался рассказать о собственной науке выживания в условиях экстремального менеджмента. Вы узнаете о том, как выполнять невыполнимые задачи, притом в федеральном масштабе, как выстроить взаимоотношения с контролирующими органами. Я расскажу вам о своих правилах создания команды и о том, как сдержать непобедимый потребительский экстремизм.

Работа бизнес-менеджера отличается от работы его коллеги в государственном предприятии. Порою сильно. И в бизнесе, и на госслужбе есть свои недостатки и преимущества. В конце концов, государственные менеджеры – уже давно не безликая бюрократия. Это инициативные профессионалы, «дружащие» с высокими технологиями.

***

Прочитать больше вы можете в книге Василия Овчинникова «Манифест правильного чиновника». В продаже во всех книжных и интернет-магазинах страны.

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