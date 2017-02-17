Давление на бизнес: как смягчили административную и уголовную ответственность предпринимателей

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В середине лета 2016 в России было принят ряд законов, призванных снизить давление на бизнес, а заодно и смягчить административную и уголовную ответственность предпринимателей. Проанализировал изменения специально для БУХ.1С эксперт по налогообложению Игорь Кармазин.

Шпаргалка по статье от редакции БУХ.1С для тех, у кого нет времени

В КоАП РФ введена статья 4.1.1, которая штрафы для субъектов малого и среднего бизнеса заменяет предупреждением. Внесены поправки в статью 76.1 УК РФ, согласно которым лицо, впервые совершившее преступление в сфере экономической деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб. Снижен размер денежного возмещения, перечисляемого в федеральный бюджет в целях освобождения от уголовной ответственности (ранее в бюджет перечислялась пятикратная сумма дохода, полученного в результате совершения преступления, а теперь – лишь двукратная). Увеличена пороговая сумма ущерба, являющегося основанием для отнесения экономических преступлений к преступлениям, совершенным в крупном или особо крупном размере. Теперь порог крупного ущерба составляет 2,25 млн рублей (ранее - 1,5 млн рублей), а особо крупным ущербом будет считаться сумма в 9 млн рублей (ранее - 6 млн рублей). Увеличена пороговая сумма неуплаченного налога и сбора, которая является основанием для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, с 100 до 900 тысяч рублей. Ужесточена ответственность за совершение мошеннических действий и подкуп.

Административная ответственность

Начнем с административных штрафов. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 316-ФЗ решает проблему штрафов для малого и среднего бизнеса кардинальным образом.

Закон ввел в КоАП РФ статью 4.1.1, предусматривающую отмену штрафов для предпринимателей. В соответствии с этой статьей новые преференции станут применяться по отношению к субъектам малого и среднего бизнеса.

Напомним, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р под малыми предприятиями понимается бизнес с размером годовой выручки в 800 млн рублей. Под средним бизнесом – предприятия с выручкой в 2 млрд рублей. Теперь к ним вместо штрафов будет применяться исключительно такое наказание, как предупреждение.

Одновременно закон устанавливает перечень административных правонарушений, за совершение которых предупреждение выноситься не будет. Нельзя отделаться предупреждением за:

злоупотребление доминирующим положением;

манипулирование ценами на оптовом и розничном рынках;

координацию экономической деятельности;

недобросовестную конкуренцию;

невыполнение в срок законного предписания контролирующего органа;

подделку документов.

Все эти деяния по-прежнему будут наказываться штрафами.

Статьи КоАП РФ могут предусматривать наряду со штрафами и предупреждениями и дополнительные виды наказания. Например, административное приостановление деятельности или дисквалификацию. В связи с этим закон устанавливает, что при замене административного наказания в виде штрафа на предупреждение дополнительное наказание применяться не будет.

Небольшая оговорка. Наказания рублем смогут избежать не все предприниматели. Штраф будет заменяться предупреждением только в случае, если правонарушение было совершено впервые, не нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде, культурным объектам и не причинило имущественный ущерб.

Закон вступил в действие с 5 июля 2016 года.

Уголовная ответственность

Другой «летний» закон касается смягчения уголовной ответственности предпринимателей. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ (уже вступил в силу с 15 июля) специально принимался в целях формирования условий для создания благоприятного делового климата в стране и исключения возможностей для давления на бизнес с помощью уголовного преследования. Закон предусматривает возможность освобождения бизнесменов от уголовной ответственности по целому ряду экономических преступлений.

В этих целях вносятся поправки в статью 76.1 УК РФ. В соответствии с ней лицо, впервые совершившее преступление в сфере экономической деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение.

Данная норма теперь применяется в отношении следующих составов:

внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, проект земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ);

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии (ст. 171 УК РФ);

производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством (ст. 171.1 УК РФ);

осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (ст. 172 УК РФ);

получение предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений (ст. 176 УК РФ);

злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг (ст. 177 УК РФ);

ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) (ст. 178 УЦК РФ);

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений (ст. 180 УК РФ);

незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ);

нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ) и некоторых других.

Другим нововведением является снижение размера денежного возмещения, перечисляемого в федеральный бюджет в целях освобождения от уголовной ответственности. Возмещение теперь равняется двукратной сумме причиненного ущерба. Ранее в бюджет перечислялась пятикратная сумма дохода, полученного в результате совершения преступления.

Кроме того, увеличивается пороговая сумма ущерба, являющегося основанием для отнесения экономических преступлений к преступлениям, совершенным в крупном или особо крупном размере. Пороговые значения необходимы для квалификации и подразделения преступлений на тяжкие или особо тяжкие. Теперь порог крупного ущерба составляет 2,25 млн рублей (в предыдущей редакции - 1,5 млн рублей). Особо крупным ущербом будет считаться сумма в 9 млн рублей (ранее особо крупным считался уже ущерб в 6 млн рублей). Данная поправка обусловлена тем, что с момента принятия предыдущей редакции УК РФ деньги заметно обесценились и наказывать за 1,5 млн рублей как за тяжкое преступление, по мнению законодателей, сейчас необоснованно.

Также увеличивается пороговая сумма неуплаченного налога и сбора, которая является основанием для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. В соответствии с новой редакцией статьи 198 УК РФ предприниматели будут нести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов в сумме более 900 000 рублей. Раньше ответственность наступала при неуплате налога в размере более 100 000 рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд.

Неуплата налога наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до одного года. Если размер неуплаченного налога превысит 4,5 млн рублей, то предпринимателя могут посадить на срок до трех лет.

Организации понесут уголовную ответственность за неуплату налогов в размере более 5 млн рублей (ранее было – более 2 млн рублей). Неуплата наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. Неуплата компанией в бюджет более 15 млн рублей грозит штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до шести лет с дисквалификацией до трех лет.

Позаботились законодатели и о бизнесе подозреваемых/обвиняемых в экономических преступлениях. С момента заключения под стражу они смогут без каких бы то ни было ограничений встречаться с нотариусами для оформления доверенности на право представления их интересов в сфере бизнеса. При этом “разбазарить” украденное не получится. Законом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества и денег, на которые может быть наложен арест.

Ответственность за мошенничество и взятки

На фоне смягчения ответственности по целому ряду экономических составов новая редакция УК РФ ужесточает ответственность бизнесменов за совершение мошеннических действий и подкуп. Так, статья 159 УК РФ дополняется пунктом 5 - данная норма предусматривает ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Это деяние повлечет штраф в размере до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок пять лет. При этом отвечать придется уже за мошенничество, причинившее ущерб в размере от 10 тысяч рублей.

За такое же деяние, совершенное в крупном размере, лицо понесет наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет. Особо крупный размер ущерба в результате мошенничества повлечет для бизнесмена лишение свободы на срок до 10 лет. Крупным размером здесь признается стоимость имущества, превышающая 3 млн рублей. Особо крупным размером - стоимость имущества, превышающая 12 млн рублей.

Действие данной нормы распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Также новая редакция УК РФ ужесточает ответственность за мошенничество, совершенное в различных сферах (страховании, кредитовании, получении денежных выплат и т.д.). Наказание здесь ужесточается путем увеличения срока лишения свободы с пяти до шести лет.

Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ (вступил в силу 15 июля 2016 года) ужесточают и ответственность бизнесменов за подкуп. В частности, в УК РФ появилась статья 204.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за мелкий коммерческий подкуп. Под ним понимается подкуп на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей. Это деяние наказывается штрафом в размере до 150 000 рублей, либо ограничением свободы на срок до одного года.

Статья 291.2 УК РФ вводит уголовное наказание за мелкое взяточничество. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до одного года.

Также вводится ответственность за посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). Под ним понимается непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению заинтересованного лица. Посредничество теперь наказывается штрафом в размере до 400 000 рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Источник: http://www.buh.ru