Ритейл по новым правилам: что изменилось в законе о торговле

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Летом 2016 года Президентом РФ были внесены поправки в законодательство о торговле, призванные ограничить «аппетиты» торговых сетей и снизить издержки поставщиков и производителей. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 273-ФЗ меняет практику взимания сетями бонусов и создает более или менее сносные условия для ведения бизнеса. Специально для БУХ.1С закон проанализировал эксперт по налогообложению Игорь Кармазин.

Шпаргалка по статье от редакции БУХ.1С для тех, у кого нет времени

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 273-ФЗ внесены поправки в законодательство о торговле, призванные ограничить «аппетиты» торговых сетей и снизить издержки поставщиков и производителей. Торговая сеть может брать с поставщиков вознаграждение за приобретение у поставщика определенного количества продовольственных товаров. Вознаграждение за приобретение товаров теперь включает и бонус за их продвижение на рынке. Общая величина бонуса не может превышать 5% от стоимости приобретаемых товаров. Закон поясняет, что услуги по продвижению товаров – это реклама товаров в буклетах, СМИ и т.д., осуществление их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовка отчетности, содержащей информацию об этих товарах. Установлены точные сроки оплаты товаров с учетом срока их годности. Установлен запрет на навязывание поставщикам невыгодных условий сделок.

Отношения торговых сетей и их поставщиков нельзя назвать в полной мере взаимовыгодными. Скорее, речь может идти о диктате продавцов над производителями и поставщиками, а не о равноправном партнерстве. Пользуясь заведомо более выигрышным положением на рынке, сети беспрепятственно навязывают свою ценовую и ассортиментную политику, особенно не считаясь с интересами контрагентов.

Под видом добровольных платежей поставщики вынуждены оплачивать из собственного кармана всевозможные премии, бонусы и прочие поборы за никому не нужные услуги, якобы оказываемые торговцами в пользу поставщиков. Например, услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке и размещению товаров на стеллажах и другие.

В итоге на полках оказывается товар не самых добросовестных и честных производителей, а тех, кто предложит магазину наибольший бонус. Чем выше размер вознаграждения – тем выше шанс продать свой товар. Главный, кто страдает от произвола сетей – это отечественный товаропроизводитель. Именно он часто остается не у дел, поскольку не только не может найти выходы на точки сбыта, но даже если и найдет - не может работать на тех драконовских условиях, которые они предлагают.

Дабы разрешить вышеописанную ситуацию, летом 2016 года Президентом РФ были внесены поправки в законодательство о торговле, призванные ограничить “аппетиты” торговых сетей и снизить издержки поставщиков и производителей. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 273-ФЗ меняет практику взимания сетями бонусов и создает для поставщиков более или менее сносные условия для ведения бизнеса. Особенностью закона является то, что он старается не ущемить интересы ни той, ни другой стороны. Магазины продолжат взимать свои бонусы, а поставщики продолжат их уплачивать. Правда, в меньшем размере. Получается, что и волки сыты, и овцы целы.

Что изменилось

Закон устанавливает, что торговая сеть может брать с поставщиков вознаграждение, но с рядом ограничений. Название этого узаконенного бонуса – вознаграждение за приобретение у поставщика определенного количества продовольственных товаров.

Точный размер бонуса подлежит обязательному согласованию сторонами договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров. Причем совокупный размер всевозможных бонусов законодатель ограничил.

Кстати, вознаграждение за приобретение товаров теперь включает в себя и бонус за их продвижение на рынке. Общая величина бонуса не может превышать 5% от стоимости приобретаемых товаров (часть 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности»). Сюда же относится оплата всех логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке продовольствия, приданию ему товарного вида и других подобных услуг. Не учитывается только сумма НДС и акциза. Напомним, по ранее действующим правилам, максимальный размер ретро-бонуса (за приобретение определенного количества товаров) составлял 10% от цены продукции. Причем величина других бонусов вообще не была регламентирована. Таким образом, поборы с поставщиков уменьшились даже не в два раза, а более.

В целях недопущения злоупотреблений со стороны сетей поправки дополняют закон о торговле нормой, раскрывающей содержание услуг по продвижению товаров(пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ). Под ними понимаются реклама товаров в буклетах, СМИ и т.д., осуществление их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовка отчетности, содержащей информацию об этих товарах. Такие услуги включаются в общий пятипроцентный бонус и не оплачиваются сверх данной суммы.

Все прочие выплаты торговым сетям, как бы они не назывались, и на каком бы основании не взимались, теперь прямо запрещаются. Конкретно закон запрещает торговым сетям:

взимать плату за право поставок продовольственных товаров в магазины;

устанавливать себе вознаграждение за изменение ассортимента продовольственных товаров;

взимать плату в счет погашения расходов, не связанных с исполнением договора поставки товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;

возмещать за счет поставщиков расходы в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары (кроме случаев, когда утрата и повреждение произошли по вине самого поставщика).

Совершение магазинами действий по незаконному взиманию платы и возмещению расходов за счет поставщиков повлечет наложение административного штрафа. Должностные лица (менеджеры, ответственные за заключение и исполнение сделок) будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Сами магазины понесут ответственность в виде штрафа в размере от одного 1 до 5 миллионов рублей.

Не получится теперь и уйти от ответственности на том основании, что нарушающий субъект, якобы, не относится к торговой сети. Ранее такая возможность существовала, например, когда владельцами магазина являлись сразу несколько организаций. Теперь для ее исключения статья 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ конкретизирует и расширяет понятие торговой сети.

Под ней сейчас понимается совокупность двух и более торговых объектов, принадлежащих хозяйствующему субъекту или нескольким субъектам, которые образуют одну группу лиц. Также к сетям отнесены объекты, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

Другим ограничением для ритейлеров явилось ограничение сроков оплаты поставленных товаров. Закон устанавливает точные сроки оплаты с учетом срока годности продовольствия. Это сделано с целью пресечения широко практикуемой сейчас возможности беспроцентного кредитования сетей. Например, когда товар отгружается на склады в начале года, а оплачивается только в середине. Или по мере реализации, полной или частичной.

В соответствии с новыми правилами продтовары, на которые срок годности установлен менее чем 10 дней, подлежат оплате в срок не позднее, чем 8 рабочих дней. Продукция со сроком годности от 10 до 30 дней включительно подлежит оплате в срок не позднее 25 календарных дней. Для продовольствия со сроком годности свыше 30 дней и алкогольной продукции крайний срок оплаты - 40 календарных дней.

Эти сроки исчисляются со дня доставки товаров в торговую сеть. Не позднее трех рабочих дней после этого поставщик обязан будет передать документы, относящиеся к поставкам, а торговая сеть обязана их принять.

Также торговым сетям запретили заключать для осуществления торговой деятельности договоры, по которым товар передается для реализации третьему лицу без перехода к нему права собственности на этот товар. В данной сфере запрещаются следующие виды договоров:

договор комиссии,

договор поручения

агентский договор.

Нарушение этого запрета грозит штрафом. Штраф накладывается на должностных лиц в размере от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 4,5 млн рублей.

Одновременно устанавливается запрет на навязывание поставщикам невыгодных условий сделок. Например, под непосредственный запрет попали следующие условия заключаемых сделок:

условия о невозможности заключения договоров поставки товаров с другими оптовиками;

об ответственности за неисполнение обязательства о поставках товаров на более выгодных условиях, по сравнению с другими покупателями;

о возврате непроданных товаров;

о дискриминационном снижении поставщиками стоимости продовольственных товаров;

о предоставлении сведений о заключаемых договорах поставки с другими хозяйствующими субъектами;

все прочие условия, прямо не относящиеся к предмету договоров.

В том случае, если подобные условия все же были включены в текст договора, они признаются недействующими в соответствующей части с момента совершения сделки.

Поправки увеличили срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о госрегулировании торговой деятельности. Срок увеличен до 1 года. За это время, как полагают законодатели, сети и их поставщиков вполне реально привлечь к ответственности за нарушение антимонопольных правил. Напомним, ранее срок давности по таким нарушениям составлял 2 месяца.

Дополнительной гарантией соблюдения прав поставщиков является расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы России. До этого на нее возлагался лишь контроль за соблюдением требований и запретов антимонопольного законодательства. Теперь же служба станет проводить проверки по фактам навязывания поставщикам продовольствия кабальных условий сделок. Подтверждение в ходе проверки подобного факта будет являться основанием для привлечения торговой сети к ответственности в виде штрафа. Также в обязанности ФАС вменяется создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей.

Чего ожидать ритейлерам, их поставщикам и потребителям

Закон заработал с 15 июля 2016 года. С этого времени все вновь заключаемые ритейлерами со своими поставщиками договоры должны соответствовать новым требованиям. Одновременно сохраняют свою силу условия договоров поставки, которые были заключены до вступления закона в силу. Но если стороны до 1 января 2017 года не приведут их в соответствие с новым законодательством, то такие договоры будут признаваться утратившими силу.

Как полагают законодатели, реализация этих поправок на практике сыграет на руку не только отечественным производителям, которые смогут вложить сэкономленные на бонусах средства в развитие бизнеса, но и конечным потребителям. В теории снижение издержек на поборы сетевиков вполне естественным образом может привести к снижению стоимости продовольствия.

Однако, скептики полагают иначе. Закон предлагает меры по защите только поставщиков и производителей. О потребителях он ничего не говорит. Никаких действенных препятствий для повышения розничных цен новые правила не содержат. И если поставщики действительно смогут отстоять свое право на уменьшенные бонусы в суде, или, скажем, в антимонопольной службе, то покупатели никаких преимуществ по сравнению с прежним порядком не получают. Напротив, велика вероятность того, что выпадающие доходы сетей теперь будут компенсированы как раз за счет конечных потребителей.

Источник: http://www.buh.ru