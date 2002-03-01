Хочу начать свое дело по франшизе. На что обратить внимание?

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Что случилось? В период экономического спада растет спрос на франшизы. Это объясняется тем, что многие предприниматели предпочитают не экспериментировать с новыми проектами, а использовать обкатанные технологии продвижения и построения бизнеса. Но следует отметить, что более половины франшиз по сути напоминают финансовые пирамиды, представляя из себя весьма “сыроватые” бизнес-планы в красивой обертке. Вместе с партнером выпуска - проектом Голос Города, мы разбираем, на что обратить внимание при выборе франшизы, чтобы потом жить долго, счастливо и богато

Что такое франшиза? В бизнес-литературе и “википедиях” много различных определений, но если говорить простыми словами, суть такова: вы платите какой-то компании за то, что будете вести бизнес, основанный на ее наработках, с применением проверенных стратегий роста и продвижения и использованием ее же товарного знака. И зачастую на правах эксклюзивности на конкретной территории. Владелец бизнеса при этом называется франчайзером, а вы, соответственно, франчайзи.

Сколько придется заплатить за франшизу? Франшиза франшизе рознь, но как правило, вложения на первоначальном этапе включают в себя следующее: ваши первоначальные вложения на запуск (аренда помещения, оборудование, затраты на персонал и тд.);

паушальный взнос (одноразовый платеж, который по сути является платой за вступление во франчайзинговую сеть);

роялти (ежемесячные отчисления, которые могут быть фиксированными либо составлять процент от выручки или маржи). К примеру, в рейтинге франшиз за 2016 год, которые составлял журнал Forbes, в топ-25 нижний порог составляет около 200 000 руб., верхний - 20 млн.

А можно ли взять кредит на открытие франшизы? Ранее у Сбербанка существовала программа Бизнес-Старт, по которой выдавались кредит на покупку аккредитованных им франшиз, но в настоящее время на сайте банка информация об этой программе отсутствует. Так что используйте формулу 3F (friends, family and fools) либо попытайтесь взять стандартный потребительский кредит на неотложные нужды или ремонт квартиры

Хорошо, я решил открыть франшизу, куда мне идти? Куда, куда, конечно же в Google. В России есть несколько крупных сайтов-агрегаторов франшиз, которые включают в себя не только описание готовых продуктов, но и дают различные советы и рекомендации начинающим франчайзи. Особо отметим ресурс, принадлежащий Российской ассоциации франчайзинга - это НКО, ставящая целью развитие рынка франчайзинга в России. Из крупных о франчайзинге в России можно отметить еще такие: http://franshiza.ru/, https://franshizas.ru/, http://topfranchise.ru/catalog/, http://www.buybrand.ru/franshises/, http://www.profranshizu.ru/franshiza https://www.beboss.ru/franchise http://myfranch.ru/ А для любителей гаджетов есть приложения в AppStore и GooglePlay от http://franch.biz/

Я выбрал себе несколько вариантов. На что стоит обратить внимание? Прежде всего следует исходить из своих приоритетов, финансовых возможностей. Однозначно стоит выбрать то направление, к которому вы предрасположены, ибо если вы обожаете заниматься сочинительством и всяким творчеством навряд ли вам понравится производить и продавать бетонную крошку или покрытие для спортивных площадок. Но самое пристальное внимание следует уделить бизнесу франчайзера и тем бумагам, которые в случае вашего согласия, вам предстоит подписать. Обращаем внимание, что в нашем законодательстве термина “договор франчайзинга” легально не существует. Подобные отношения определяются нормами главы 54 Гражданского кодекса РФ (в ней идет речь о договоре коммерческой концессии). Именно его, а не всякие договоры возмездного оказания услуг, поставки и тп. следует заключать с франчайзером. И помните, такой договор обязательно регистрируется в Роспатенте.

А если я не совсем хорошо разбираюсь в законодательстве и Гражданском кодексе? В таком случае, если у вас есть знакомый юрист, привлеките его к делу, если такого нет, не скупитесь, заплатите за консультации. Особое внимание следует уделить следующим пунктам: насколько простирается ваша эксклюзивность на определенной территории, иначе говоря, может ли кто-то еще в вашем городе приобрести такую же франшизу;

каково вознаграждение франчайзера, меняется ли оно со временем или его могут позже изменить в одностороннем порядке;

каковы условия расторжения (ну всякое бывает), не загоняют ли они вас в кабалу или рамки (допустим запрет несколько лет заниматься схожим видом деятельности) И не стесняйтесь задавать франчайзеру побольше вопросов

8. А какие вопросы лучше всего задать франчайзеру? Можно, конечно, использовать опросник Марселя Пруста, но он мало вам поможет, только если вы не Владимир Познер, поэтому мы подготовили для вас небольшую шпаргалку, которую можно скачать по этой ссылке Помимо вопросов франчайзеру, неплохо пообщаться с действующими франчайзи и если получится (а при желании все возможно) найти и пообщаться с бывшими, те наверняка более откровенно расскажут обо всех подводных камнях бизнеса. И помните, что на рынке предложений огромное количество компаний, которые называют не иначе как фабрики франшиз. Они умеют завернуть бизнес-план в красивую презентацию, подкрепленную непроверенными цифрами в excel-вском файле и продают ее как супер-прибыльную франшизу

А может для спокойствия лучше выбрать крупную и известную франшизу, с головным офисом в Москве? Для спокойствия, возможно и стоит так поступить, но следует учесть, что крупные и известные франшизы требуют достаточно больших инвестиций, которые окупятся только в городах-миллионниках, где может находиться ваш конкурент(-ты). Что касается “прописки” в Москве, это необязательный момент. Ведь талантами полнится земля русская, и не все предприниматели стремятся ехать в столицу. Вот, например, основатель ДодоПиццы, родом из Сыктывкара, (лишь в марте 2017 года в связи со стремительным ростом головной офис перемещается в Москву), а партнеры, запустившие проект Голос Города, проживают в зеленом и солнечном Краснодаре.

Стоит ли обращать внимание на франчайзеров-новичков? В этом случае присутствует риск, что бизнес-модель не прошла проверки временем, а бренд не обладает достаточной силой. Но ведь не всегда дело в силе бренда, многое зависит от вида бизнеса, насколько он интересен конечному потребителю. Вспомнить хотя бы, как выстрелили в первый год появления на российском рынке квесты в комнатах Поэтому при рассмотрении молодого франчайзингового проекта смотрите на его уникальность, оригинальность Плюс начинающие франчайзеры относятся к первым франчайзи с особым трепетом и готовы предоставить достаточно щадящие и привлекательные условия для запуска. Да и ограничивают в действиях не так, как маститые франчайзеры с толстенными сводами правил и регламентов

Какие ниши в франчайзинговом бизнесе самые конкурентные? Традиционно это сфера общественного питания, в последнее время фиксируется рост на медицинские услуги. Покупая франшизу в таких нишах, следует быть готовым к высокому уровню конкуренции. Поэтому имеет смысл обратить внимание на менее нишевые, но от этого не менее интересные проекты.

Почему из тысячи франшиз партнером этого выпуска стал Голос Города? Во-первых, потому что головной офис Голоса Города, как и Клерк.Ру находится в цветущем Краснодаре Во-вторых, команда Клерка лично знает одного из основателей проекта Илью Фейгенова, который является одним из известных на юге России креативным бизнесменом и продюсером В-третьих, спектакль-променад насколько необычен и увлекателен, что команда проекта организует 1 апреля спецпоказ для “десанта” клерков в Краснодаре