Маркировка еды, таблеток и носков: чиновники залепят КИЗами все

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Добрый день, уважаемые коллеги. 26 марта 2015 года Распоряжением №511-Р Дмитрий Анатольевич Медведев сформировал комиссию в составе 30 человек, и председателем этой комиссии он назначил министра промышленности и торговли РФ господина Мантурова Дениса Валентиновича. В результате деятельности этой замечательной комиссии 5 декабря 2016 года вышло еще одно Распоряжение Правительства РФ №2592-Р. И это Распоряжение коснется каждого бизнесмена РФ. Рано или поздно это Распоряжение наведет порядок теми методами, которые здесь указаны. Поэтому я очень рекомендую, господа бизнесмены, распространить эту статью максимально широко.

Теперь к делу. Этим Распоряжением Правительства РФ №2592-Р от 5.12.2016 г., подписанным Дмитрием Анатольевичем Медведевым, утвержден документ. Этот документ называется «Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2020 года и плановый период до 2025 года». А теперь внимание, коллеги, документ невероятно толстый: 23 страницы. Конечно, я его проштудировал и не раз. Конечно, мной сделано огромное количество пометок, и я сейчас постараюсь сделать какой-то обзор данного документа, чтобы принести вам пользу.

Чиновники решили лепить КИЗы на все, что только возможно

Данный документ разработан на основе Указа Президента РФ от 23 января 2015 года №31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Данным документом поручено в течение, по-моему, полугода, разработать конкретные меры по предотвращению незаконного оборота различного рода промышленной продукции в нашей стране. А теперь сделаем обзор этого документа. Кстати, эксперимент, проведенный в 2016 году, когда на меховые изделия стали лепить кизы, по словам Дмитрия Анатольевича Медведева, дал ошеломительный результат. По словам главы правительства, как оказалось, у нас 2/3 меховых изделий находились в нелегальной области, и теперь они легализованы. Соответственно, на основе успешного опыта 2016 года собираются лепить кизы на все, что только возможно.

Цитирую: «Сложившаяся ситуация в сфере незаконного оборота промышленной продукции в РФ обусловлена наличием ряда таких факторов внутренних и внешних, как низкая эффективность осуществления контрольной и надзорной функций правоохранительных органов, низкой эффективностью функционирования судебной системы», – наше правительство это признает, – «…наличие высоких коррупционных рисков», – и это наше правительство тоже признает, – «…структуры импорта, низкий уровень предпринимательской этики», – т.е. бизнесмены тоже в этом виноваты, – «…и низкий уровень дохода основной массы населения». Все вышеперечисленное является причиной нелегального оборота продукции.

Но я хочу отметить, коллеги, по-моему, правительство упустило здесь главный элемент. Да, конечно же, можно говорить о низком уровне этики бизнесменов. Конечно, бесконечно долго можно говорить о том, что в России засилье коррупции. И на 2017 год власти в очередной раз признают (а наше правительство 17 лет находится у власти), что у нас высокие коррупционные риски. Спрашивается, что они делали 17 лет? Безусловно, все это верно. Но ключевым моментом, почему бизнесмены по-прежнему производят нелегальную продукцию, является не то, что не хватает уголовных статей в УК РФ, а ключевым моментом является несоздание системы, в соответствии с которой бизнесмен хотел бы работать легально. Эта система просто отсутствует. А в этом документе предлагается ужесточить Уголовный кодекс.

Дальше, коллеги: «Учитывая, что незаконный оборот промышленной продукции является частью теневого сегмента экономики, однозначно (точно) оценить его объемы не представляется возможным». Что ж, мне очень жаль, что правительство не может оценить размеры теневого сектора. Я могу оценить размеры теневого сектора. А вот правительство не может, либо скрывает эти данные. Не знаю, почему…

А я, общаясь с бизнесменами, представляю, какой у нас теневой сектор, как в части касающейся добычи полезных ископаемых, так и в части, касающейся производства алкоголя. Неужели все аналитические управления, работающие на администрацию президента, и все спецслужбы не в состоянии оценить теневой сектор? Не верю. По всей видимости, просто эти данные решили не публиковать. Какие же отрасли в части, касающейся незаконного оборота промышленной продукции, правительство выделяет прежде всего? Где же у нас больше всего незаконного оборота продукции?

За что возьмутся немедленно?

Я цитирую: «В краткосрочной перспективе Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции определены следующие приоритетные для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции отрасли промышленности». Какие же отрасли промышленности, по мнению нашего правительства, являются наиболее теневыми? На первое место у нас попала пищевая промышленность. На второе место – легкая промышленность. На третье место – фармацевтическая промышленность. На четвертом месте – медицинская промышленность, затем идет автомобильная промышленность, затем авиационная промышленность. На седьмом месте у нас сельскохозяйственное машиностроение, и тут речь идет о том, что комбайны в Россию ввозятся в разобранном виде, и из-за этого образуется теневой сектор.

Вместе с тем, коллеги, в среднесрочной перспективе Госкомиссией определены следующие приоритетные направления наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Обратите внимание, тут речь идет о среднесрочной перспективе. Сначала я писал не о среднесрочной перспективе, перечислял список отраслей, где вопрос стоит крайне остро. То есть, по всей видимости, перечисленными отраслями займутся в первую очередь. Ну, а в среднесрочной перспективе уже займутся:

Первое – топливной промышленностью;

Второе – химической промышленностью;

Третье – электронной промышленностью;

Четвертое – кабельно-проводниковой промышленностью (так и написано);

Пятое – производство строительных материалов. Незаконный оборот чаще всего затрагивает сухие смеси, цементы и иные материалы кроме сборных железобетонных конструкций;

Шестое – индустрия детских товаров;

Седьмое – машиностроение. В машиностроении, прежде всего, будут заниматься производством и поставкой оборудования и компонентов для опасных производственных объектов.

Таким образом немедленно возьмутся за такие отрасли, как: пищевка, легкая промышленность, фармацевтическая, медицинская, автомобильная, авиационная.

Проблемы

Дальше, коллеги. Какие же проблемы в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции обозначило наше правительство? Проблем тут обозначено много, я лишь на некоторых остановлюсь и акцентирую на этом внимание. Например, проблема №5. Знаете, это прямо оговорка по Фрейду: «…наличие пробелов в законодательстве РФ, регулирующем незаконный оборот промышленной продукции». Вдумайтесь в написанное. К основным проблемам в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции отнесено наличие пробелов в законодательстве РФ, регулирующем незаконный оборот промышленной продукции. Сколько я не вчитывался в это, но потом я, наконец-то, понял, о чем идет речь. А речь идет о законодательстве для создания системы учета и контроля мониторинга объемов незаконного производства. Вот, о чем идет речь. А так – действительно оговорка по Фрейду.

Вот еще одна замечательная оговорка: «Незаконный оборот промышленной продукции децентрализован и в настоящее время представляет собой нарушения, которые отражены в рамках отдельных положений УК РФ и КоАП РФ». Т.е. незаконный оборот промышленной продукции децентрализован. Господи, ну как же пишут коряво… Речь идет о том, что они хотят сосредоточить все наказания в каком-то одном документе. А написано настолько коряво, что складывается ощущение, что нам необходимо срочно централизовать незаконный оборот промышленной продукции.

На какие основные моменты я бы обратил ваше внимание? Ну, естественно, собираются улучшить координацию органов государственной власти в целях борьбы с незаконным оборотом этой продукции. Потому что на сегодняшний день, как написано в разделе 4, присутствует «низкий уровень координации органов государственной власти как при осуществлении контроля и надзора, так и при формировании государственной политики в этой сфере», а также присутствуют «недостатки технического и кадрового обеспечения органов». Ну опять же, вопрос в воздух: «А что вы делали 17 лет и почему до сих пор не в состоянии скоординировать работу этих органов?» «Низкая эффективность применяемых санкций при постепенном росте количества возбуждаемых дел». Ну, сколько можно путем наказания решать эти проблемы? «Отсутствие федерального централизованного учета в сфере незаконного оборота промышленной продукции». «Низкий уровень развития форм общественного контроля» и так далее.

Равняемся на Нигерию

Ну и дальше, коллеги, приводятся примеры… И спасибо правительству, которое признало, что нас опережает Федеративная Республика Нигерия. Я посмотрел, как работают органы власти в Нигерии, здесь об этом написано – совершенно уникальные правильные меры. Но нас не только Нигерия опережает, нас опережает Бразилия, Вьетнам. В части, касающейся количества незаконной продукции, мы находимся на уровне Индии и Китая. И приводятся на самом деле хорошие примеры, если мы говорим о Нигерии, ужасные примеры из Италии, примеры из Малайзии, более-менее хорошие примеры по Венгрии. И вот на основании всех этих примеров правительство решило сформировать концепцию, и она в ближайшие полгода будет принята. В ближайшие полгода конкретные меры будут разработаны и начнут реализовываться.

И что, коллеги? Если сказать двумя фразами, то опять цель всей этой концепции: ужесточить, наказать, ввести КИЗы на всю эту продукцию, которые будут лепиться везде, где только можно. Цитирую: «…разработать и внедрить на территории Российской Федерации системы маркировки товаров контрольными идентификационными знаками, позволяющей потребителям проводить проверку законности промышленной продукции, в том числе посредством мобильной связи».

И опять ужесточение, ужесточение и еще раз ужесточение. И только где-то в одном месте написано, что правительство все-таки собирается создавать бизнесменам условия для того, чтобы бизнесмены могли спокойно работать. Спокойно выводить свою продукцию на российский рынок и прочее. И это очень хорошо, что, хотя бы, несколько строчек на этот счет в этом документе имеется.

Хорошие моменты

Есть еще кое-какие хорошие вещи, я их хочу отметить, коллеги. В некоторых местах я даже пометил себе: «Отлично». Вот, например: «Совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот отдельных видов промышленной продукции в части устранения технических барьеров для реализации промышленной продукции и снижения издержек добросовестных участников рынка». Прекрасно. Во всех остальных местах у меня тут написано: УК, УК, КОАП, УК и т.д.

Вот хороший момент: правительство будет развивать механизм защиты интеллектуальной собственности, включая расширение возможности эффективного контроля использования товарных знаков, дизайна. Наименования мест происхождения товара от других видов интеллектуальной собственности.

Вот еще один хороший момент: «Формирование и реализация мер по сокращению незаконного оборота промышленной продукции с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И вот хорошая норма: «Введение контрольных показателей эффективности деятельности органов власти…» Будут введены контрольные показатели, показывающие, насколько органы власти эффективно работают, насколько эффективно они пресекают и наказывают за нарушения в сфере оборота промышленной продукции, и как применяются наказания за такие нарушения.

Три совета бизнесменам

Итак, ребята, в короткой статье невозможно проанализировать 23 страницы текста. Подводя итог, я хочу сказать следующее.

Первое. Если кто-то из бизнесменов по-прежнему балуется производством какой-то неучтенной продукции, просто совет: у вас есть примерно полгода-год научиться работать «в белую». Потом, когда все будет маркироваться соответствующими КИЗами, продать эту продукцию будет просто невозможно.

Второй совет относится к тем бизнесменам, которые ввозят нелегально или не очень легально, или под каким-то другим «соусом» продукцию из-за границы. В этом документе указывается, что много контрафактной продукции ввозится с территорий стран, входящих в наш ЕАЭС. В этой области тоже будет наведен порядок. Уже создана система, и я о ней как-то упоминал, которая с 2018 года российским налоговикам позволит контролировать прохождение всех товаров на территории всего нашего Евразийского экономического пространства, я имею в виду Таможенный союз, в который входит Россия, Беларусь, Киргизия, Армения, Казахстан. Поэтому, коллеги, ну, годик есть. А так, производите вы продукцию или импортируете ее, готовьтесь к тому, что вам придется лепить КИЗы. Эта единая система тотального контроля заработает в полной мере, не говоря уже о том, что тут указаны уже системы, которые функционируют.

Ну, например: «Создание и функционирование единой системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в РФ». Она уже создается, с 2017 года будет записана. И уже создана система ФГИС «Единый Реестр Проверок», создана государственная автоматизированная информационная система «Управление», администрируемая Минфином. Системы, которые уже работают, можно полчаса перечислять…

Третий совет. Этим документом подготовлен ряд мер, в соответствии с которыми будет развернута пропаганда, направленная на то, чтобы граждане «стучали». Если гражданин видит какой-то контрафакт, ну пусть это не покупает, в конце концов, или пусть укажет на это производителю. Зачем же втихаря стучать-то на этого человека? Это не работает. Тем не менее, коллеги, в рамках этой системы, в рамках этой концепции это предусмотрено. Предусмотрено также, что будет некая пропаганда в СМИ. Возможно, пойдут по пути иностранных государств. А у нас «все лучшее» берется от иностранных государств. Будут выплачивать гражданину, настучавшему на бизнесмена, до 50% премии от суммы взысканного штрафа. По крайней мере, про эти 50% написано в этом документе, и здесь приводится соответствующий пример одной из стран. Поэтому на это тоже обратите внимание.

Дальше. Если же говорить об этой концепции в целом, то безусловно, если все, что здесь описано, будет принято, это резко повысит доходную часть бюджета. Буквально в разы. При условии, конечно, что наши органы государственной власти сработают так, как сработали итальянцы или венгры или чиновники из Нигерии. Тогда это действительно пойдет на пользу экономике. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы комиссия во главе с господином Мантуровым все-таки обратила более пристальное внимание на создание внятных условий для работы российского бизнесмена. Потому что у нас по-прежнему к электросетям подключиться почти невозможно, газ – упаришься делать согласования и подключаться. По-прежнему, куда ни плюнь, везде барьеры, барьеры… Я боюсь, что в этом случае проблематика так решена и не будет.

«Золотой состав» комиссии

И последнее, коллеги. Я посмотрел состав комиссии. Просто интересно. Что делает в составе комиссии, например, заместитель руководителя Федеральной миграционной службы? Что делает в составе комиссии министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа? Что там делает министр спорта? Не понимаю. Некоторые фамилии у меня вызывают большие вопросы. Или, например, что делает в составе комиссии министр РФ по делам Крыма? Министр сельского хозяйства? Что они делают в составе этой комиссии? Но, уважаемые коллеги, я задаю этот вопрос не просто так. В составе комиссии нет ни одного представителя бизнеса, нет ни одного руководителя какой-то ассоциации бизнесменов, даже крупной, которая могла как-то повлиять на эту ситуацию.

У нас государство все время кричит, что оно заботится о микробизнесе и малом бизнесе. Покажите мне человека в составе этой комиссии, который мог бы от имени микробизнеса или макробизнеса высказать свою позицию? Сплошь одни чиновники. Сплошь. Включая директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Что он делает в составе этой комиссии? Я ничего не понимаю. 30 человек входит в комиссию, документы они сваяли, приняли… Дай Бог, чтобы результатом этого документа был подъем нашей промышленности, и тогда все у нас будет хорошо.+

Обратите, пожалуйста, внимание на этот документ. Это нудная бумага, это неинтересный текст, неинтересный статья… Но он имеет отношение к каждому бизнесмену в России, кто хоть что-то производит или что-то продает, потому что продать немаркированное КИЗами тоже будет невозможно. Ребята, подготовьтесь к этому.

Огромное спасибо, коллеги. Надеюсь, статья пошла вам на пользу.