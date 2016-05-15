Когда налоговую недоимку взыщут с директора

Налоговики стали активнее взыскивать налоги, неуплаченные предприятием, через привлечение руководителя к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства. Расскажем, что поможет защититься.

Когда руководителя компании могут привлечь к ответственности

Если имущества должника не хватает для погашения всех требований кредиторов, включая налоговые органы, руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам своего предприятия. С таким заявлением могут обратиться арбитражный управляющий по собственной инициативе или по инициативе собрания кредиторов либо сами конкурсные кредиторы. Основания для привлечения к ответственности делятся на две группы:

Несвоевременное обращение руководителя в суд с заявлением должника о признании банкротом при наличии у предприятия признаков неплатежеспособности. В этом случае руководитель отвечает по тем обязательствам, которые возникли после истечения установленного срока на обращение;

Совершение руководителем неправомерных действий в преддверии банкротства либо после возбуждения дела о банкротстве в суде. Таким действиями признаются совершение сделок по выводу имущества должника, ненадлежащее ведение бухгалтерского учета и (или) отчетности, в результате чего бухгалтерские документы отсутствуют либо не содержат сведений об имуществе и обязательствах должника, и иные подобные действия. К слову, заключение сделок без должной степени осмотрительности, что привело к доначислению налогов и взысканию налоговых санкций, также признается виновными действиями руководителя, дающими право налоговым органам привлекать к ответственности.

По общему правилу заявление о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности рассматривается арбитражным судом в рамках дела о банкротстве. Но уже созданы прецеденты взыскания с директора налоговой недоимки в районном суде без возбуждения дела о банкротстве предприятия. Приведем пример. В декабре 2015 г. Бабушкинский районный суд г. Москвы взыскал с директора и единственного учредителя ООО убытки в виде неуплаченных налогов и штрафных санкций, начисленных обществу по результатам налоговой проверки. Московский городской суд определением от 20.06.2016 № 33-23791/2016 решение Бабушкинского районного суда оставил без изменения.

Позиция судов

Не имея возможности исполнить налоговые обязательства, общество обязано было самостоятельно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Однако руководитель эту обязанность не исполнил, в связи с чем с соответствующим заявлением в суд обратилась налоговая инспекция. Суд вернул заявление на том основании, что ИФНС не представила доказательств, обосновывающих вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. Таким образом, дело о банкротстве не было возбуждено по причине недостаточности имущества должника даже для покрытия расходов на процедуру.

Ответчик, являясь единственным учредителем и руководителем общества, допустил нарушение требований закона, выразившееся в неподаче заявления о признании должника банкротом в связи с наличием признаков неплатежеспособности, повлекшее причинение ущерба федеральному бюджету. Отсутствие денежных средств, по мнению суда, не является основанием для неисполнения требований закона об уплате налогов, в связи с чем суд пришел к выводу, что между нарушением закона и наступившими последствиями имеется причинно-следственная связь при наличии вины ответчика, выразившейся в уклонении от уплаты законно установленных налогов.

Обосновывая правомерность рассмотрения требования налогового органа не в рамках дела о банкротстве, суд указал, что исходя из характера возникающих правоотношений и их субъектного состава, указанные требования налогового органа в случае, если ко времени рассмотрения дела судом производство по делу о банкротстве в отношении должника не возбуждалось либо было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции.

Какие доказательства используют налоговики

Инспекция доказала наличие оснований для привлечения к ответственности руководителя по долгам предприятия следующими обстоятельствами:

наличием задолженности по уплате налогов по результату выездной налоговой проверки;

неисполнением директором общества обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве на основании ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

возвращением арбитражным судом заявления кредитора о признании общества банкротом в связи с отсутствием доказательств обнаружения имущества должника, достаточного для финансирования процедуры банкротства.

В качестве правового основания для удовлетворения требований суд сослался на ст. 1064 ГК РФ (вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда) и ст. 9, 10 Закона о банкротстве.

К счастью указанная практика пока не получила широкого распространения, хотя, безусловно, будет взята на вооружение налоговыми органами. Тот же Мосгорсуд в определении от 14.07.2016 № 33-15872/2016 по другому делу отменил решение суда первой инстанции и пришел к выводу, что сам по себе факт наличия у должника задолженности по обязательствам не свидетельствует о банкротстве должника и не может подменять собой решение арбитража.

Вместе с тем, данное дело характеризовалось несколько иными обстоятельствами. Общество оспаривало решение налогового органа и в конечном итоге погасило задолженность перед бюджетом. Отказывая налоговому органу суд указал, что привлечение к субсидиарной ответственности руководителя организации-должника возможно только в случае, если банкротство должника установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда, при условии, что оно возникло вследствие недобросовестных, неразумных, противоречащих интересам организации действий ее руководителя, то есть по его вине. При отсутствии доказанной причинно-следственной связи между действиями (бездействием) руководителя и последствиями в виде наступления или усугубления неплатежеспособности юридического лица в удовлетворении требований налогового органа должно быть отказано.