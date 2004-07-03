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9 шагов по переводу гендиректора в управляющего ИП

28.06.17 08:05

Иван Васильевич работает генеральным директором в ООО «Купи-продай». Компания среднестатистическая: на ОСНО, задолбал НДС, грешит связями с обнальными конторами, зарплата у сотрудников серенькая. Владельцы Витя и Маша уверены в Ване, ведь он уже на протяжении 8 лет успешно руководит компанией. Опытный управленец, способный разрулить любые ситуации, сгладить острые углы, мотивировать сотрудников и кнутом, и пряником. В общем парень – хоть куда.

Настал день под названием «Так больше нельзя, нужно что-то менять». Нет, Боже упаси, с эффективным Иваном никто и не думал прощаться. Где еще отыскать такого проверенного и знающего сотрудника? Нужно найти законные способы получения налички и избавиться от вредной привычки бегать к обнальщикам. Для этого идеально подходит управляющий ИП. Но как перевоплотить гендиректора в «новое обличие»?

Шаг №1: подготовить управляющего ИП

В одночасье сделать из генерального директора управляющего ИП не получится. Поспешишь – налоговиков насмешишь. Перед тем, как Ваня приступит к руководству компанией в новом амплуа, ему нужно заблаговременно стать ИП, как минимум месяца за 3. При этом будущий управленец должен соответствовать всем признакам самостоятельного и добросовестного лица:

  • Желательно иметь какие-то активы и имущество (компьютер, например);
  • Оказывать услуги еще какой-либо организации;
  • Нести какие-то расходы (например, мобильная связь).

Если вдруг Иван через пару-тройку лет надумает свернуть полномочия управляющего ИП, снимать с себя статус индивидуального предпринимателя сразу же после расторжения договора нежелательно. Зачем подставлять и себя, и владельцев, которым служил верой и правдой долгие годы?

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Именно эти аргументы указаны в Решении Семнадцатого ААС от 05.03.2012г. №17АП-1015/2012-АК:

  • Директор зарегистрировал ИП за 7 дней до решения участника ввести управляющего и прекратил свою деятельность в качестве ИП сразу же после расторжения с ним договора;
  • Несение расходов по аренде кабинета, по эксплуатации автомобиля, на содержание водителя управляющего осуществлялось за счет управляемой компании.

Шаг №2: внести изменения в Устав

Витя и Маша решили утвердить «переходные» моменты документально. Как и положено, на собрании учредителей. Протоколом собрания внесены изменения в Устав. Теперь единоличным исполнительным органом общества может являться как генеральный директор, так и управляющий ИП.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Постановление ФАС Московского округа от 23 июля 2009 г. №КА-А41/6105-09 по делу №А41-20225/08 указывает, что ФЗ «Об ООО» не ограничивает объем полномочий директора, передаваемых управляющей компании, и можно передать как все полномочия, так и их часть.

Шаг №3: обосновать перестановку

Ваня благополучно готовит документы для похода в налоговую. Ивану открылись новые горизонты: ему предложили проводить тренинги по эффективному управлению, а одна компания пригласила его навести порядок в бардаке, который остался от предыдущего «горе-управленца». В общем, время летит незаметно. Работы полным-полно.

А нужно столько всего успеть… Для начала найти объективные причины, которые устроят налоговиков, почему Ивана уволят с должности гендиректора, а потом пригласят его управлять компанией в соответствии с ГК РФ? Сказать налоговикам в лоб: «Так выгоднее и удобнее» или «Я просто захотел стать Управляющим» – означает выписать себе приговор с доначислениями. Более логичным, например, будет аргумент: «Ответственность управляющего ИП перед компанией гораздо выше, нежели у генерального директора». Именно такую деловую цель и выбрали для Ивана.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.01.2011г. №А53-22275/2009. Компания обосновала привлечение контрагента, оказывающего управленческие услуги, сокращением части менеджеров, которые ранее эти функции выполняли.

Постановление ФАС Поволжского округа от 11.02.2010г. №А65-11398/2008. Налогоплательщик защитил расходы на управление тем, что результатом оказания таких услуг стала модернизация компании и увеличение стоимости основных средств.

Шаг №4: определиться с размером вознаграждения, зоной ответственности и обязанностями

Владельцам компании и Ване нужно договориться о размере вознаграждения, расширить круг обязанностей. Ведь, если функции один в один совпадут, то налоговики не упустят шанса копать глубже. Ну, а ежемесячное миллионное обогащение такого руководителя станет 100% попаданием в «необоснованную налоговую выгоду».

По итогам совещания пришли к общему знаменателю:

  • Вознаграждение Ваня будет получать в виде 5% от дохода компании;
  • Отвечать он будет еще и за ведение налоговой отчетности;
  • Управляющий ИП будет оказывать услуги по управлению финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе полностью примет на себя осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Судебная практика показывает, что сходство полномочий директора и управляющего налоговая не может обосновать (например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2007г. №А56-39310/2006Постановление ФАСВосточно-Сибирского округа от 25.04.2006г. №А19-18184/05-40-Ф02-1722/06-С1). Поэтому можно не переживать по поводу совпадения обязанностей генерального директора и управляющего ИП.

Шаг №5: разработать форму договора Управления и акта оказанных услуг

Переговорили, а теперь нужно составить договор. Юрист Катя привела «хотелки» сторон в документальный вид. Главное, не забыть, что Ваня теперь свободный персонаж и работает в соответствии с ГК РФ, и не настряпать пунктов из трудового договора. Полномочия Вани в соответствии с договором Управления будут следующими:

  • представляет интересы Общества перед всеми государственными и муниципальными органами, в судах общей юрисдикции, мировых судах и арбитражных судах;
  • обеспечивает подготовку всех документов и их государственную регистрацию, связанных с изменением устава Общества, в том числе в связи с изменениями в действующем законодательстве; 
  • обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников (учредителю) Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также предложения по распределению прибыли; 
  • информирует Общее собрание (учредителя) о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества и финансово-экономических показателях; 
  • осуществляет строгий контроль над рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов и над деятельностью отделов и структурных подразделений Общества; 
  • обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами; 
  • обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование труда работников; 
  • разрабатывает и обеспечивает исполнение в Обществе предусмотренных действующим законодательством внутренних документов Общества;
  • организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской, статистической и другой предусмотренной действующим законодательством отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, органы государственной статистики, другие государственные и муниципальные органы и внебюджетные фонды; 
  • обеспечивает уплату Обществом налогов и иных обязательных платежей в сроки, порядке и размерах, определяемых действующим законодательством. 

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Достаточно просто обозначить, что управляющий ИП оказывает услуги по управлению, не конкретизируя его полномочия.

Невозможно предусмотреть все вопросы, которые приходится решать в деятельности управляемой компании, не относящиеся к компетенции общего собрания и совета директоров. Именно поэтому документы могут содержать лишь примерный перечень услуг управляющей компании (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.05.2014г. № А81-2271/2013).

Единственное, стоит опасаться переквалификации договора с управляющим в трудовой договор и не включать условия, для него характерные.

По Постановлению Четырнадцатого ААС от 01.08.2012 г. ПФР признал договор управления трудовым договор, в котором прямо предусмотрены трудовые гарантии и нормативы (отпуск, рабочая неделя и др.), а также иные положения, характерные исключительно для трудовых отношений (например, командировки и др.)

Шаг №6: определиться с формой отчетности

В незаменимости и эффективности Ивана бизнесмены не сомневаются, однако нужно убедить налоговиков в целесообразности внештатного управленца. Что он делает, насколько полезен компании? Каких высот при его правлении достигает ООО «Купи-продай»? Насколько желаемое совпадает с реальностью? Отчетов может быть сколько угодно… Чем подробнее они составлены, тем меньше вопросов возникнет у проверяющих. Поразмыслив, решили, что Ваня будет делать следующие отчеты:

  • Еженедельный отчет по общему доходу компании;
  • Ежеквартальный отчет по выполнению стратегического плана;
  • Ежемесячный отчет о дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Ежемесячный отчет о привлеченных средствах.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Отчеты по результатам деятельности управляющего необходимы для доказательства реальности сделки, а значит – оправдания расходов компании на него. В судебных решениях, отчеты всегда подлежат пристальному изучению. Так, в Решении ФАС Поволжского округа от 11.02.2010г. №А65-11398/2008, отмечено, что «в отчетах, приложенных к актам выполненных работ, изложен объем работ проделанный исполнительным органом – управляющим, акты и отчеты подписаны должностными лицами».

Шаг №7: провести собрание учредителей и подписать договор

Прошло 3 месяца… Настал важный момент увольнения Ивана по ТК РФ и подписания с ним договора гражданско-правового характера. Провели собрание учредителей и оформили все бумаги. Осталось лишь сходить в налоговую.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Если в Уставе предусмотрена возможность передачи функций единоличного исполнительного органа управляющему, то заполняете сразу форму 14001 стр. 1 раздел 2 листа «К» и раздел 3 листа «М» и лист «Р», заверяете ее у нотариуса и производите все регистрационные действия в ИФНС, заявителем будет выступать управляющий.

Если в Уставе про Управляющего ничего не сказано, то вначале нужно будет внести изменения в Устав и провести регистрацию по форме 13001, заполнив стр. 1 и листы «М», с оплатой госпошлины.

Шаг №8: зарегистрировать в ИФНС

Ваня пошел в налоговую. Протоколом собрания предусмотрено, что управляющий ИП самостоятельно производит все регистрационные действия.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Если в Уставе предусмотрена возможность передачи функций единоличного исполнительного органа управляющему, то заполняете сразу форму 14001 стр. 1 раздел 2 листа «К» и раздел 3 листа «М» и лист «Р», заверяете ее у нотариуса и производите все регистрационные действия в ИФНС, заявителем будет выступать управляющий.

Если в Уставе про управляющего ничего не сказано, то вначале нужно будет внести изменения в Устав и провести регистрацию по форме 13001, заполнив стр. 1 и листы «М», с оплатой госпошлины.

Шаг №9: внести изменения в банковскую карту организации

После регистрации в ИФНС, Ване предстоял поход в банк: необходимо внести изменения в банковскую карту организации.

Ольга Никитина, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

После получения листа записи в ЕГРЮЛ, необходимо уведомить банк о прекращении полномочий директора и назначении управляющего.

Для этого в банк, где открыт расчетный счет компании, нужно представить следующие документы:

Кроме того, если расчетный счет подключен к системе интернет-банкинга, надо сгенерировать новый электронный ключ.

  • протокол или решение о передаче полномочий ЕИО управляющему;
  • договор с управляющим;
  • лист записи ЕГРЮЛ;
  • карточку с образцами подписи управляющего.

Теперь Иван Васильевич может спокойно управлять компанией в качестве ИП-шника.

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Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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