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Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ

30.06.17 09:47

Мы собрали самую важную информацию  с пресс-конференции, которая прошла по обсуждению Федерального закона № 54-ФЗ в Москве. 

Реальные проблемы интернет-магазинов по переходу на онлайн-кассы

Всероссийское исследование, проведенное «Левада-Центром», Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и компанией АТОЛ, показало, что не все онлайн-магазины понимают, как реализовать вовремя поправки в 54-ФЗ.

 

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С 1 июля 2017 г. предприятия, которые осуществляют расчеты с населением, должны будут применять контрольно-кассовую технику (ККТ) по новому порядку. Это коснется, в частности, онлайн-ритейлеров, принимающих к оплате банковские карты. Такие магазины будут обязаны в момент расчета, с помощью онлайн-кассы, формировать фискальный чек и отправлять его покупателю на e-mail или телефон, указанные в заказе. В отличие от офлайн-магазинов, для многих представителей онлайн-торговли применение кассы при расчетах за покупку электронными средства платежа – новая реальность. Часть интернет-магазинов ранее либо совсем не применяла кассы, либо применяла, но с нарушениями.

Упомянутое исследование проводилось с 15 по 22 июня 2017 г. В нем участвовали владельцы и ведущие менеджеры 600 компаний – малых, средних и крупных магазинов России, имеющих представительство только в Интернете.

Согласно проведенному опросу, только треть магазинов (28%), принимающих оплату в Интернете, технически готова сейчас выдавать покупателям чеки в момент расчета, в соответствии с обновленным 54-ФЗ1. Еще 13% интернет-ритейлеров находятся на стадии тестирования решения, которое обеспечивает данную возможность, и 16% – лишь выбрали подходящую разработку. Остальные 43% магазинов пока не приняли мер, достаточных для реализации поправок в 54-ФЗ. 

По утверждению 35% интернет-магазинов, осуществляющих расчеты в Сети, техническая модернизация для выполнения требований 54-ФЗ не вызывает у них особых сложностей.

Но почти половина опрошенных (47%) все-таки отметила затруднения в переходе на новый порядок работы. Среди главных барьеров были названы - отсутствие бюджета на переоснащение (35%), непонимание технических аспектов переоснащения (17%) и отсутствие технических решений (12%). 

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Параллельно выяснилось, что лишь 20% интернет-магазинов в курсе, какие функции выполняет оператор фискальных данных при передаче кассовых чеков. 27% респондентов имеют слабое представление об ОФД и его роли, 54% признались, что ничего не знают об этом. 

Но при этом многие представители интернет-ритейла положительно восприняли одно из нововведений 54-ФЗ – возможность администрировать кассы самостоятельно: регистрировать, перерегистрировать, снимать с учета. 64% онлайн-магазинов готовы осуществлять эти действия сами. И всего 36% предпочло бы заплатить за данные услуги частному лицу или аутсорсинговой компании.

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Примечательно также, что более половины интернет-магазинов (55%) уже обладают квалифицированной электронной подписью (КЭП). Она необходима для регистрации онлайн-кассы через личный кабинет налогоплательщика. Но 10% не знают, что это такое, а еще 35% – заявляют, что у них нет КЭП.

«Серых» игроков должно стать меньше?

«Мы считаем нововведения большим благом для рынка, поскольку понимаем, что «белые» игроки всегда находились в ущербном положении относительно «серых» и «черных», которые вообще не пробивали чеки при клиенте, – комментирует Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). – Своей первоочередной задачей АКИТ ставит «обеление» рынка. Именно поэтому мы в первую очередь были обеспокоены тем, что во многих интернет-магазинах пишут «за наличные дешевле», курьеры вместо кассовых чеков привозят странные бумажки, которые часто выписаны на уже ликвидированные компании или выбиты с несуществующих кассовых аппаратов. Теперь всё  это будет очевидно.

Чем прозрачнее рынок, тем проще работать на нем официальным «белым» игрокам. Прозрачность рынка обеспечивает равные правила работы интернет-магазинов, а также конкуренцию не только за счет цены, но и за счет предоставления качественного сервиса. Уход с рынка «серых» недобросовестных продавцов будет повышать доверие потребителей к российской интернет-торговле, и они смогут покупать те товары, которые им захочется, не боясь быть обманутыми. Уверенность в том, что человек работает с добросовестным продавцом, позволит не бояться вносить предоплату на сайте. Это повысит долю безналичных платежей и приведет к снижению стоимости эквайринга, что благотворно повлияет на цену товара».

Слайд. Осведомленность покупателей интернет-магазинов о продавце

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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