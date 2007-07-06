Как с 28 июня налоговики начали исключать недействующие юрлица из ЕГРЮЛ

Налоговые органы в некоторых случаях могут исключить недействующее юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) сами, не прибегая к помощи суда. Но для этого необходимо выполнение определенных условий, состав которых с 28 июня 2017 г. расширен.

Рассмотрим процедуру прекращения недействующего юрлица с учетом норм Федерального закона от 28.12.16 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Понятие юридического лица

Напомним, что согласно п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

При этом п. 2 ст. 48 ГК РФ установлено, что юридическое лицо должно быть зарегистрировано в ЕГРЮЛ в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

В силу ст. 50 ГК РФ все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации.

Исчерпывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций приведен в п. 2 ст. 50 ГК РФ, а некоммерческих — в п. 3 ст. 50 ГК РФ.

Правоспособность юридических лиц

В силу п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

На основании ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной. В первом случае решение о ликвидации компании принимают сами учредители (участники) или орган юридического лица, уполномоченный на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Принудительная ликвидация организации осуществляется по решению суда в случаях, поименованных в п. 3 ст. 61 ГК РФ. Например, налоговая инспекция может обратиться в суд с иском о ликвидации компании, если по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, фирма не находится, а направляемая ей корреспонденция возвращается в налоговые органы с пометкой о выбытии. Причем большинство судов соглашаются с требованием налоговых органов и принимают решение о ликвидации организации. Примером такого судебного решения может служить постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 6.07.16 г. по делу № А59-5119/2015.

При этом ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Понятие недействующего юридического лица

В некоторых случаях налоговые органы могут принять решение о прекращении компании самостоятельно без обращения в суд. Речь идет о процедуре прекращения недействующего юридического лица, которой посвящена ст. 64.2 ГК РФ. Причем этот механизм появился в гражданском праве сравнительно недавно, а именно с 1.09.14 г., благодаря вступлению в силу Федерального закона от 5.05.14 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее — Закон № 99-ФЗ).

Согласно ст. 64.2 ГК РФ принять решение о прекращении юридического лица налоговые органы могут, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность и не проводила операций хотя бы по одному из своих банковских счетов. В этом случае организация считается недействующим юрлицом и подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленном Федеральным законом от 8.08.01 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ). В силу п. 2 ст. 64.2 ГК РФ исключение организации из ЕГРЮЛ приравнивается к ее ликвидации. При этом п. 3 ст. 64.2 ГК РФ прямо предусмотрено, что исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в ст. 53.1 ГК РФ, которая, в частности, устанавливает ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юрлица и лиц, определяющих действия юрлица.

Таким образом, если юрлицо содержит признаки недействующего лица, то налоговые органы могут принять решение о его исключении из ЕГРЮЛ в порядке, установленном ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ.

Упрощенный порядок прекращения недействующего юридического лица

Упрощенная процедура прекращения недействующего юридического лица состоит в следующем. При одновременном выполнении условий для признания организации недействующей налоговая инспекция принимает решение об исключении ее из ЕГРЮЛ, которое в течение трех дней публикуется налоговыми органами в журнале «Вестник государственной регистрации».

Одновременно с решением о предстоящем исключении пуб­ликуются сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующей компании из Единого государственного реестра юридических лиц, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Подать такие заявления можно в течение трех месяцев.

Если в течение указанного срока такие заявления не получены, то организация исключается из ЕГРЮЛ.

При наличии заявлений от лиц, интересы которых могут быть нарушены, решение об исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ, не принимается и такая компания может быть ликвидирована только в общем порядке.

Изменения в процедуре прекращения недействующего юридического лица, вступающие в силу с 28.06.17 г.

Как видим, никаких исключительных случаев для упрощенной процедуры прекращения недействующего юридического лица сейчас ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ не предусматривает.

В то же время с 28.06.17 г. благодаря вступлению в силу Федерального закона от 28.12.16 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 488-ФЗ) ситуация изменится.

Во-первых, с указанной даты в ЕГРЮЛ будут включаться сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, а также о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве, на что указывает п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ, обновленный Законом № 488-ФЗ. Во-вторых, при наличии у налоговых органов таких сведений они не смогут принимать решение об исключении организации из ЕГРЮЛ, на что указывает обновленный п. 2 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ.

Заметим, что на практике налоговые органы и сейчас не принимают подобных решений в отношении организаций, признанных банкротами, руководствуясь постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 18.05.15 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис».

Проанализировав материалы данного дела, Конституционный суд Российской Федерации признал п. 2 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ не соответствующим ст. 35 (части 1 — 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования содержащееся в нем положение допускает исключение в административном порядке (по решению регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства.

Таким образом, Закон № 488-ФЗ фактически лишь закрепил мнение высших арбитров.

Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Заметим, что с указанной даты будет несколько скорректирован и механизм привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, на что указывает ст. 10 Федерального закона от 26.10.02 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон № 127-ФЗ).

В силу ст. 2 Закона № 127-ФЗ под контролирующим должника лицом понимается лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем три года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность в силу нахождения с должником в отношениях родства или свойства, должностного положения либо иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны: члены ликвидационной комиссии; лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия, могло совершать сделки от имени должника; лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью; руководитель должника).

Напомним, что согласно п. 4 ст. 10 Закона № 127-ФЗ, если должник признан банкротом вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Следует обратить внимание, что положения п. 4 ст. 10 Закона № 127-ФЗ применяются к заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности или заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности в виде возмещения убытков, поданным после 1.09.16 г. На это указывает п. 9 ст. 13 Федерального закона от 23.06.16 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Когда должник вследствие действий и (или) бездействия контролирующих лиц признается банкротом

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 Закона № 127-ФЗ;

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают на дату закрытия реестра требований кредиторов 50% общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности включенных в реестр требований кредиторов.

При этом положения п. 4 ст. 10 Закона № 127-ФЗ применяются в отношении:

лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника; лица, являвшегося единоличным исполнительным органом должника, в период совершения последним или его единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения.

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

Когда контролирующее лицо не несет субсидиарной ответственности

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и ра­зум­но в интересах должника.

В п. 1 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 6.07.16 г., отмечено, что при наличии доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством подконтрольной организации, контролирующее лицо несет бремя доказывания обоснованности и разумности своих действий и их совершения без цели причинения вреда кредиторам подконтрольной организации.

Субсидиарная ответственность контролирующего лица

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Размер ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица.

Новый порядок подачи заявлений при исключении юрлица из ЕГРЮЛ

До 28.06.2017 г. заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности можно было подать только в ходе конкурсного производства. Такое заявление в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, в ходе конкурсного производства представлялось конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсными кредиторами и уполномоченными органами, требования которых не были удовлетворены. Причем сделать это было необходимо в кратчайшие сроки не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

С 28.06.17 г. правила изменятся — сделать это можно будет как в ходе конкурсного производства, так и после завершения этой процедуры.

Как указано в обновленном п. 5 ст. 10 Закона № 127-ФЗ, заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пп. 2 и 4 ст. 10 Закона № 127-ФЗ, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

При этом с указанной даты такое заявление помимо указанных лиц может быть подано представителем работников должника, работником или бывшим работником должника.