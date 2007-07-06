Клерк.Ру
 

Куда привели попытки государства помочь бизнесу в налогах

03.07.17 08:59
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Навеяло несколькими последними консультациями бизнесменов по вопросу оптимизации налогообложения и реструктуризации бизнеса.

Вот все говорят, что фискальная функция государства гипертрофируется, законодательство, практика работы ФНС и судебная практика ужесточается, но… как всегда, в России бывают исключения. И это удивительные исключения, которые не поддаются логическому объяснению, только если не знать специфики нашего государства.

Система «Платон»

Пример - это система «Платон», платежи в которую уменьшают транспортный налог. Фактически, перевозчики могут больше не платить транспортный налог, он заменен платежами в коммерческую систему. Именно так: не транспортный налог уменьшает платежи в систему «Платон», а наоборот - коммерческий проект в приоритете!

При этом транспортный налог – местный, а платежи в систему «Платон» идут (должны идти) на поддержку федеральных дорог.

Налог на прибыль

Плюс к этому, с 2017 года налог на прибыль также распределен в пользу федерального центра (3% из 20%, ранее 2%).

Государству выгоднее перераспределять деньги, оно это любит. Так, Счетная палата в 2016 году выявила на 87% нарушений в расходовании бюджета больше по сравнению с 2015 годом, в цифрах это 965,8 млрд. рублей. Это то, что «перераспределилось».

НДС

Похожая ситуация с перераспределением денег касается и НДС: большинство налогоплательщиков на ОСН мучаются с уплатой налога, возмещать его из бюджета отучили.

Получается, что государство выступает оператором сбора НДС, забирая налог у обычных налогоплательщиков и передавая его «национальным достояниям» в счет возмещения экспортного НДС. Можно было бы напрямую всем платить налог нефтяникам, сэкономив на промежуточном звене в виде ФНС.

Выбор способа налоговой оптимизации

При выборе степени и агрессивности налоговой оптимизации важен психологический аспект – на что идут налоги. Государству, видимо, кажется, что, перераспределяя деньги от одного бизнеса к другому, оно перекладывает деньги из кармана в карман, при это как будто от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но это не так – почти все бизнесмены, у которых есть деньги, пытаются вывести их из страны, причем законодательство КИК их не останавливает. Бизнес не верит в возможность сохранности активов в стране.

Почти каждая консультация по оптимизации налогов и реструктуризации бизнеса заканчивается пожеланием бизнеса иметь хотя бы запасной аэродром за границей. Может казаться, что бизнес можно доить бесконечно, монополизировать его, перераспределять ресурсы, оставляя только ларечников и «системообразующих», удаляя сложноконтролируемый малый и средний бизнес, который постоянно что-то ищет, оптимизирует и не только налоги. Но это не так. В стране стало слишком много чиновников и правоохранителей, не дающих добавленную стоимость, но при этом мечтающих эту добавленную стоимость забрать у тех, у кого она есть.

Именно поэтому тот, кто начнет изменения в своем бизнесе сегодня (включая как минимум менее рискованные способы налоговой оптимизации), может тактически проиграть. Но стратегически выиграет. Если, конечно, не появятся новые комиссары и всех тотально не раскулачат.

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Иван Кузнецов

бизнес-тренер, комплаенс по налоговой оптимизации

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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2 мнения
Клерк
Sigma_21
, Пенза
бизнес можно доить бесконечно, монополизировать его, перераспределять ресурсы, оставляя только ларечников и «системообразующих»

 Коробит пренебрежительное словечко "ларечники". Я так понимаю, автор сюда относит и всех, кто работает на себя - сам, семьей, или имея несколько помощников. А ведь таких - большинство, вся Россия, если не брать Москву и Питер. И по ним долбят с не меньшей силой: повышение МРОТ, введение онлайнкасс, беспрерывные ужесточения налоговых и административных функций. И, если кто-то забыл, то основная их функция как раз не фискальная, а социальная. Вспомните эксперимент с увеличением фиксированных платежей в ПФР "всего-то" на 18 тысяч в год - сколько миллионов тогда таких ИП закрылось и сколько в результате государство потеряло? Но нет, оно опять лупит по ним, вешая на и без того слабую шею неподъемную гирьку в виде онлайн-ККТ. Как бы не доигралось...

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