Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года
Покупка юрадресов как обычная практика
Россия – страна «прописанных». Граждане должны прописаться - зарегистрировать место своего проживания. Предприятия в момент своего «рождения» должны в документах указать юридический адрес, по которому находится офис компании, рабочее место руководителя, где хранятся бухгалтерские документы.
Это требование Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ до сегодняшнего дня активно игнорировалось большинством предпринимателей.
При госрегистрации часто покупался юридический адрес. Оформлялся договор аренды между собственником нежилого помещения и юридическим лицом. При этом реальный офис мог находиться в другом помещении или его вообще могло и не быть.
Ни для кого не секрет, что за последние 20 лет в РФ зарегистрированы сотни тысяч фирм – пустышек, у которых нет имущества, которые ничего не производят, не торгуют товаром, вообще не ведут хозяйственной деятельности. Их роль – использование в незаконном обналичивании средств, уклонении от уплаты налогов, мошеннических схемах. Эти предприятия регистрировались на подставных лиц и с использованием купленных юридических адресов, на которых размещались сотни таких фирм-однодневок.
Не всегда для однодневок
Справедливости ради нужно отметить, что по этим же адресам числились и совершенно нормальные компании, ведущие легальную хозяйственную деятельность, уплачивающие налоги. Осмелюсь предположить, что офисы более 90% компаний в Москве и крупных промышленных городах до последнего времени не находились по заявленным юридическим адресам. Почему, зачем им это нужно?
Ответ достаточно прост. В момент регистрации бизнес маленький, в офисе работает 1-2 человека. Через год - сотрудников 10, еще через два - 50. Компания вынуждена менять офис, она ищет удобный вариант в пределах всего города, а не на территории, закрепленной за ИФНС. Если следовать требованиям закона, при каждой смене офиса нужно менять юридический адрес, а это стоит денег и занимает время.
С 2003 года в КоАП РФ внесена статья 14.25, в соответствии с которой налоговая служба имеет право оштрафовать руководителя компании за представление в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, но сил (а может быть, политической воли) у налоговиков не хватало для того, чтобы заставить все предприятия привести свои документы в соответствие закону.
И поскольку контролирующие органы не обращали внимания на несоответствие адресов, предприниматели не хотели тратить свои ресурсы на решение этой задачи.
Банки – новая налоговая полиция
В 2015 году некоторые функции налогового контроля были вынуждены взять на себя банки. "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов…. " (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) обязало их при открытии счета проверять достоверность представленной информации, в том числе местонахождение органов управления юридических лиц. Для этого служба безопасности банка выезжает в офис компании для беседы с руководителем.
При этом банк до 2017 года не настаивал на том, чтобы адрес офиса совпадал с юридическим адресом, и в анкете юрлица указывались два адреса: реальный и юридический.
Законодательство меняется
Однако весной 2017 г. жизнь предпринимателей усложнилась.
Уровень налогового администрирования позволил начать реальную борьбу с уклонением предприятий от уплаты налогов, а требование нахождения юрлиц по «прописке» является одним из важных элементов этой борьбы.
Для этого была создана нормативная база: Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ были внесены изменения в ст. 9 закона № 129-ФЗ, выпущен приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@, определяющий условия и способы проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ.
Списки компаний-арендаторов
Затем налоговики обязали всех собственников нежилых помещений подавать в инспекцию списки компаний-арендаторов.
Кроме того, с 2016 г. система автоматического контроля НДС позволяет ФНС анализировать книгу продаж арендодателей и самостоятельно формировать базу данных юридических лиц, арендующих помещение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
Уведомления из налоговой
За последние полгода почти все предприятия г. Москвы, не арендующие офис по юридическому адресу, получили от ИФНС № 46 письма – уведомления (как наши клиенты говорят, «письма счастья») о необходимости предоставления достоверных сведений.
Письма рассылаются на домашние адреса всех участников компаний и их директоров. Ссылаясь на п. 4.2 ст. 9, п.6 ст. 11 закона 129-ФЗ, в случае неисполнения этого требования налоговый орган угрожает компании внесением в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице.
Чем грозит внесение в черный список
Какие последствия наступают при внесении компании в черный список для самого предприятия и его участника/руководителя:
- Юридическое лицо с такой записью приобретает плохую репутацию — становится непривлекательным партнером с точки зрения принципа должной осмотрительности выбора контрагентов для других налогоплательщиков, банков, при участии в закупках, а наличие с ними отношений – поводом для претензий со стороны налоговых органов при камеральных и выездных налоговых проверках.
- Руководитель может быть привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 14.25 КоАП (штраф от 5 до 10 тысяч рублей).
- Регистрирующим органом может быть предъявлен иск о ликвидации юридического лица, как действующего с грубыми нарушениями закона.
- После вступления в силу изменений в законе № 129-ФЗ г., а именно с 01.09.2017 г юридическое лицо, по которому в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения, через 6 месяцев может быть исключено из ЕГРЮЛ по решению ФНС (без суда).
- Руководитель, участник ООО, владеющий долей не менее 50% в течение 3 лет с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, не смогут стать участником или руководителем другого предприятия (п.1 ст. 23 Закона 129-ФЗ).
Как видим, довольно неприятные последствия. Что касается фирм, созданных исключительно для организации уклонения от уплаты налогов, то так им и надо, «авгиевы конюшни» ЕГРЮЛ давно требовали очистки. Но ведь это ужесточение правил ведения бизнеса касается и совершенно нормально работающих компаний.
Сейчас многие бизнесмены поставлены перед выбором: изменить юридический адрес, привести его в соответствие с реальным, что требует постановки на учет в другую инспекцию ФНС, или снять в аренду помещение, находящееся по юридическому адресу.
Интересно, что закон 129-ФЗ и приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ определяют только порядок внесения записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Каким образом аннулировать эту запись – неизвестно, такая процедура нормативными документами не предусмотрена.
С учетом кризисных явлений в экономике и катастрофическим обнулением доходности малого бизнеса, такие действия налоговой службы могут привести к закрытию ряда компаний.
Ну, не знаю. Никто из моих знакомых-владельцев ООО (а у большинства, наверно, адрес не по адресу , таких писем не получал. У меня самого "замороженное" ООО (деятельность не ведётся, счёт закрыт, документация сдаётся регулярно), "писем счастья" пока не было. Я как-то разговаривал в налоговой с инспектором на эту тему. Она сказала – не заморачивайся пока, если начнём закрывать, то придётся закрыть большинство хороших честных компаний, что никому не выгодно (это было год назад в Москве). Как сейчас обстоит дело, не знаю. Если получу такое письмо, то буду думать. Как я понимаю, в моей ситуации (ООО не работает) "обелять" юр.адрес никакого смысла не имеет (слишком дорого), только если на свой домашний (пока можно на адрес гендира), тогда стоить будет 2-3 тыщи за нотариуса + пошлина, и никакой аренды...
PS: Хорошая идея "Клерку": сделайте, пжл, пошаговую инструкцию по изменению юр.адреса ООО в теперяшних условиях. Только не забудьте разные варианты описать. Если дела пойдут так, как описано в статье, то бооольшой популярностью такая статья будет пользоваться у читатетей...
PPS: Вы, наверно, спросите, зачем мне это неработающее ООО? Отвечаю:
1. оно когда-то работало;
2. кризис когда-то закончится;
3. открыть новое ООО значительно сложнее и намного дороже, чем "активировать" старое;
4. старое ООО, с большим (уже) стажем (хоть, и не работавшее несколько лет), по-любому лучше свежезарегистрированного;
4. не хочется получить дисквалификацию на 3 года;
5. думаю (и это отчасти подкрепляется словами инспектора налоговой), что через некоторое время будут усложнены требования по регистрации ООО. Например, могут увеличить размер уставного капитала (он не менялся много лет), либо ввести какие-то новые ограничения или требования к ООО или учредителям.