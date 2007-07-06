Клерк.Ру
 

Сайт компании. ТОП-5 «Зачем?» директора компании к техническому специалисту

04.07.17 08:16
2

Технические специалисты в компаниях малого и среднего бизнеса зачастую выполняют все задачи, связанные с IT: закупают технику, устанавливают и настраивают софт, решают проблемы пользователей с компьютерами, работают над сайтом компании. Для них ситуации из сериала IT Crowd (в русском переводе «Компьютерщики») — не комедия, а правда жизни. Таким сотрудникам приходится отстаивать свою позицию и объяснять вещи, которые им кажутся очевидными.

В этой статье мы рассмотрим основные нюансы, связанные с корпоративными сайтами, которые чаще всего бывают непонятны директорам компаний и главам отделов, и постараемся дать подробные ответы на самые распространённые вопросы. Надеемся, что знакомство с этим текстом облегчит дальнейшие коммуникации между руководством и ИТ-специалистами.

«Зачем регистрировать веб-адрес компании сразу в нескольких доменных зонах?»

И действительно, зачем это делать, если один домен уже есть? На первый взгляд оплата нового домена может показаться необоснованной тратой, но в реальности это не так. Представьте ситуацию: вы владелец магазина с названием Mycompany, который продаёт товары на территории России для русскоязычной аудитории. Понятно, что в первую очередь вы зарегистрируете домен MYCOMPANY.RU. A спустя некоторое время вы вышли на международный рынок, и вам уже понадобился домен в зоне .COM, но MYCOMPANY.COM оказался занят.

«Как так получилось?» — спросите вы. Такое может произойти из-за определённой категории пользователей, регистрирующих доменные имена, содержащие названия торговых марок. Они приобретают такие веб-адресы с целью дальнейшей перепродажи. Вы, конечно, можете отстоять своё право на домен в суде, и, если у вашей компании есть зарегистрированная торговая марка, шансы на успех действительно высоки. Но в любом случае вы должны помнить, что такие процессы достаточно затратны и занимают много времени. 

Поэтому, если вы предприниматель или только создаёте новый бизнес, постарайтесь зарегистрировать веб-адреса с названием вашей торговой марки или компании в наиболее популярных зонах: .RU, .РФ и .COM.

«Зачем переходить на более дорогой хостинг?»

Ответ на этот вопрос зависит от текущей нагрузки на ваш сайт. Если у вас небольшой проект, заказывать самый дорогой тариф хостинга не имеет смысла — вы не станете использовать его на все 100%. Тем не менее, если вы планируете дальнейшее развитие ресурса, резкий приток пользователей или размещение большого объема «тяжёлого» контента — видео и фото в высоком разрешении, ПО, то стоит задуматься о приобретении более дорогого и производительного тарифа.

Помните, что несоответствие нагрузки проекта производительности выбранного тарифа (например, высокозагруженный проект и самый низкий тариф) грозит бизнесу репутационными убытками.

Представьте себя на месте посетителей вашего ресурса: что бы вы сделали, если бы сайт медленно загружался, зависал при каждом клике или вовсе временами был недоступен? Правильно, вы бы, скорее всего, закрыли вкладку в браузере и стали искать другой сайт с аналогичной услугой. Экономия — это, безусловно, хорошо, но не в том случае, когда она сказывается на качестве бизнеса и тем более — отпугивает потенциальных клиентов. 

«Зачем нам антивирус для сайта?»

Ещё одно распространённое заблуждение, которому подвержены интернет-предприниматели: «Мы не Space-Х, а я не Илон Маск, зачем кому-то меня хакать?!» Сегодня взлому подвержены не только сайты крупнейших международных компаний, но и небольшие ресурсы.

Одна из основных целей взлома — это хищение данных владельцев сайта или данных компании (промышленный шпионаж). К большому сожалению, не все представители бизнеса придерживаются правил добросовестной конкуренции. Вторая распространённая цель — использование ресурсов сайта для подключения к ботнету и дальнейшей рассылки спама или распространения вредоносного программного обеспечения.

Справиться с такими проблемами поможет антивирус для сайта. Среди владельцев сайтов и администраторов популярностью пользуются следующие решения: Virusdie, Maldet, ClamAV и AI-Bolit. Наиболее интересен из этого списка антивирус Virusdie, так как он может не только обнаружить на сайте заражённые вредоносные файлы, но и вылечить их.

Также мы рекомендуем регулярно обновлять используемое ПО и CMS, создавать для управления вашим сайтом более сложные пароли и следить за тем, чтобы вы пользовались самой последней версией PHP. Благодаря этим простым действиям, а также регулярным проверкам антивирусом, вы сохраните контроль над вашим сайтом и минимизируете риск взлома. 

«Зачем нам SSL-сертификат? Обходились же раньше и без него!»

Если не вдаваться в технические детали, то основная цель SSL-сертификатов — шифрование данных, чтобы в процессе передачи они не попали в руки злоумышленников.

Например, вы владелец интернет-магазина и пользователи могут оплачивать покупки товаров не только наличными, но и банковской картой. Когда клиент приобретает на вашем сайте какой-либо продукт, он предоставляет через вас свои личные данные в платёжную систему, в том числе и о своей карте. SSL-шифрование, в свою очередь, защищает эту информацию от попадания в чужие руки. В случае интернет-магазинов, для которых доверие пользователей — один из основополагающих принципов ведения бизнеса, такой инструмент, как SSL-сертификат, обязателен.

SSL-сертификат также подтверждает, что ваш сайт принадлежит именно вам или вашей компании, и пользователи могут приобретать товары и оставлять свои личные данные без боязни, что ими воспользуются злоумышленники. Так, при использовании SSL-сертификата уровня Extended Validation владелец сайта отображается в левой части поисковой строки браузер, рядом с изображением зелёного замочка. Также здесь будут находиться данные о том, какой именно центр выдал SSL-сертификат.

Кроме того, сегодня SSL — это необходимость для хорошего SEO-продвижения: в топ выдачи поисковой системы Google попадают только сайты, на которых используется защищённое соединение.

«Зачем нам покупать платную тему для WordPress, если есть бесплатные?»

Здесь можно сказать и про другие CMS, но мы выбрали WordPress как наиболее популярную систему для управления контентом в мире и Рунете.

рап

По данным аналитического ресурса StatOnline.ru

Приобретение платных или премиум-тем — хорошая возможность получить оригинальный сайт без затрат на работу дизайнера или дизайнерского агентства. Использование премиум-темы позволяет выделить ресурс среди огромной массы других. К тому же, благодаря широким возможностям системы WordPress, вы всегда сможете дополнительно настроить ваш интернет-магазин или блог конкретно под ваши нужды.

Второе преимущество — поддержка. Разработчики платных тем регулярно выпускают обновления и поддерживают связь со своими клиентами. Благодаря этому практически невозможна ситуация, когда вы наконец-то всё настроили, а создатель темы взял и решил просто забросить своё творение.

Эти пять вопросов — малая часть из того, с чем бизнесу приходится сталкиваться каждый день. Надеемся, что статья оказалась полезной и хотя бы немного облегчила жизнь IT-специалистам и их руководителям.

Пишите в комментариях, какие пункты оказались полезны, а также о чём вам ещё было бы интересно узнать. Мы обязательно напишем об этом в следующих статьях.

Стань экспертом
Тарас Антюхов

директор по продуктам REG.RU

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Аватар
Аноним
, Самара

Прописные истины, которые должен знать каждый в наше время! И подача материала отличная, статья легко читается. Спасибо!

Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

»
календарь налогоплательщика
2
Мнения72
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сайт компании. ТОП-5 «Зачем?» директора компании к техническому специалисту»
14:36
Аноним прокомментировал материал «Новый реквизит в счете-фактуре с 2017 года. Как это отразится на плательщиках НДС?»
14:30
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
14:27
Аноним прокомментировал материал ««Липовая» справка о доходах»
14:18
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
14:17
Аноним прокомментировал материал «Совмещение режимов налогообложения: УСН и ЕНВД. Особенности применения в ПП «1С:Бухгалтерия предприятия 8»»
14:15
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
14:12
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
14:04
Аноним прокомментировал материал «4 ФСС РФ Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплат»
13:59
Клерк
hub прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
13:57
Клерк
hub прокомментировал материал «Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей»
13:49
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей»
13:45
Клерк
hub прокомментировал материал «Все самые важные материалы про онлайн-кассы»
13:45
Клерк
Константин_50 прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
13:42
Клерк
lislis прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
13:41
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
13:40
Аноним прокомментировал материал «4 ФСС РФ Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплат»
13:40
Клерк
hub прокомментировал материал «Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей»
13:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
13:18
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
13:13
Аноним прокомментировал материал «Водителям из Киргизии могут разрешить использовать в России иностранные права»
13:06
Клерк
Евгения_Копосова прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
13:00
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:57
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:38
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:29
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:26
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:25
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:20
Аноним прокомментировал материал «На Сахалине малоимущим выдают продуктовые наборы»
12:15
Клерк
zzpp прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
12:10
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
12:05
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Расходы по соцстрахованию до 2017 года можно зачесть при исчислении взносов в 2017 году»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года»
11:47
Аноним прокомментировал материал «Сайт компании. ТОП-5 «Зачем?» директора компании к техническому специалисту»
11:45
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
11:39
еще
 