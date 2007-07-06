Сайт компании. ТОП-5 «Зачем?» директора компании к техническому специалисту

Технические специалисты в компаниях малого и среднего бизнеса зачастую выполняют все задачи, связанные с IT: закупают технику, устанавливают и настраивают софт, решают проблемы пользователей с компьютерами, работают над сайтом компании. Для них ситуации из сериала IT Crowd (в русском переводе «Компьютерщики») — не комедия, а правда жизни. Таким сотрудникам приходится отстаивать свою позицию и объяснять вещи, которые им кажутся очевидными. В этой статье мы рассмотрим основные нюансы, связанные с корпоративными сайтами, которые чаще всего бывают непонятны директорам компаний и главам отделов, и постараемся дать подробные ответы на самые распространённые вопросы. Надеемся, что знакомство с этим текстом облегчит дальнейшие коммуникации между руководством и ИТ-специалистами.

«Зачем регистрировать веб-адрес компании сразу в нескольких доменных зонах?» И действительно, зачем это делать, если один домен уже есть? На первый взгляд оплата нового домена может показаться необоснованной тратой, но в реальности это не так. Представьте ситуацию: вы владелец магазина с названием Mycompany, который продаёт товары на территории России для русскоязычной аудитории. Понятно, что в первую очередь вы зарегистрируете домен MYCOMPANY.RU. A спустя некоторое время вы вышли на международный рынок, и вам уже понадобился домен в зоне .COM, но MYCOMPANY.COM оказался занят. «Как так получилось?» — спросите вы. Такое может произойти из-за определённой категории пользователей, регистрирующих доменные имена, содержащие названия торговых марок. Они приобретают такие веб-адресы с целью дальнейшей перепродажи. Вы, конечно, можете отстоять своё право на домен в суде, и, если у вашей компании есть зарегистрированная торговая марка, шансы на успех действительно высоки. Но в любом случае вы должны помнить, что такие процессы достаточно затратны и занимают много времени. Поэтому, если вы предприниматель или только создаёте новый бизнес, постарайтесь зарегистрировать веб-адреса с названием вашей торговой марки или компании в наиболее популярных зонах: .RU, .РФ и .COM.

«Зачем переходить на более дорогой хостинг?» Ответ на этот вопрос зависит от текущей нагрузки на ваш сайт. Если у вас небольшой проект, заказывать самый дорогой тариф хостинга не имеет смысла — вы не станете использовать его на все 100%. Тем не менее, если вы планируете дальнейшее развитие ресурса, резкий приток пользователей или размещение большого объема «тяжёлого» контента — видео и фото в высоком разрешении, ПО, то стоит задуматься о приобретении более дорогого и производительного тарифа. Помните, что несоответствие нагрузки проекта производительности выбранного тарифа (например, высокозагруженный проект и самый низкий тариф) грозит бизнесу репутационными убытками. Представьте себя на месте посетителей вашего ресурса: что бы вы сделали, если бы сайт медленно загружался, зависал при каждом клике или вовсе временами был недоступен? Правильно, вы бы, скорее всего, закрыли вкладку в браузере и стали искать другой сайт с аналогичной услугой. Экономия — это, безусловно, хорошо, но не в том случае, когда она сказывается на качестве бизнеса и тем более — отпугивает потенциальных клиентов.

«Зачем нам антивирус для сайта?» Ещё одно распространённое заблуждение, которому подвержены интернет-предприниматели: «Мы не Space-Х, а я не Илон Маск, зачем кому-то меня хакать?!» Сегодня взлому подвержены не только сайты крупнейших международных компаний, но и небольшие ресурсы. Одна из основных целей взлома — это хищение данных владельцев сайта или данных компании (промышленный шпионаж). К большому сожалению, не все представители бизнеса придерживаются правил добросовестной конкуренции. Вторая распространённая цель — использование ресурсов сайта для подключения к ботнету и дальнейшей рассылки спама или распространения вредоносного программного обеспечения. Справиться с такими проблемами поможет антивирус для сайта. Среди владельцев сайтов и администраторов популярностью пользуются следующие решения: Virusdie, Maldet, ClamAV и AI-Bolit. Наиболее интересен из этого списка антивирус Virusdie, так как он может не только обнаружить на сайте заражённые вредоносные файлы, но и вылечить их. Также мы рекомендуем регулярно обновлять используемое ПО и CMS, создавать для управления вашим сайтом более сложные пароли и следить за тем, чтобы вы пользовались самой последней версией PHP. Благодаря этим простым действиям, а также регулярным проверкам антивирусом, вы сохраните контроль над вашим сайтом и минимизируете риск взлома.

«Зачем нам SSL-сертификат? Обходились же раньше и без него!» Если не вдаваться в технические детали, то основная цель SSL-сертификатов — шифрование данных, чтобы в процессе передачи они не попали в руки злоумышленников. Например, вы владелец интернет-магазина и пользователи могут оплачивать покупки товаров не только наличными, но и банковской картой. Когда клиент приобретает на вашем сайте какой-либо продукт, он предоставляет через вас свои личные данные в платёжную систему, в том числе и о своей карте. SSL-шифрование, в свою очередь, защищает эту информацию от попадания в чужие руки. В случае интернет-магазинов, для которых доверие пользователей — один из основополагающих принципов ведения бизнеса, такой инструмент, как SSL-сертификат, обязателен. SSL-сертификат также подтверждает, что ваш сайт принадлежит именно вам или вашей компании, и пользователи могут приобретать товары и оставлять свои личные данные без боязни, что ими воспользуются злоумышленники. Так, при использовании SSL-сертификата уровня Extended Validation владелец сайта отображается в левой части поисковой строки браузер, рядом с изображением зелёного замочка. Также здесь будут находиться данные о том, какой именно центр выдал SSL-сертификат. Кроме того, сегодня SSL — это необходимость для хорошего SEO-продвижения: в топ выдачи поисковой системы Google попадают только сайты, на которых используется защищённое соединение.