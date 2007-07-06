Примеры легального и нелегального получения собственником бизнеса наличных денег

Коллеги, предвижу гневные возгласы: «Опять про обналичку!», сразу скажу: да, про нее. Потому что знаю: эта тема для многих продолжает быть интересной.

Причины агрессивной оптимизации

Очень часто собственники бизнеса на вопрос о причинах агрессивной оптимизации отвечают коротко: «Нужен нал!». Вот так незатейливо. Но не так все просто, как может показаться на первый взгляд.

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, для чего именно нужны наличные, а потом работать с каждым фактором отдельно.

Стандартные потребности в наличке знакомы всем:

выплата бенефициарам бизнеса;

оплата контрагентам, не принимающим безнал;

выплата конвертных зарплат;

представительские расходы (или проще говоря, откаты);

и иные затраты, которые нельзя учесть в составе расходов по ст. 252 НК РФ.

Сразу оговорюсь, что рассматривать обналичивание исключительно как способ оптимизации НДС и налога не прибыль мы не будем. Во-первых, этот способ и так всем известен, а во-вторых, он вне закона и все менее перспективен.

Доход организации и личный доход бенефициара - разные вещи

Сколько бы коучинговые книги не говорили о необходимости больших целей в предпринимательстве, о смысле бизнеса в удовлетворении потребностей потребителей, о пирамиде Маслоу и т.д., бизнес без прибыли – дорогостоящее хобби.

Но доход организации и личный доход бенефициара - это не одно и то же (хотя многие об этом забывают). Мысль о миллионах на расчетном счете твоей компании может греть душу, но если ты не имеешь возможности компенсировать предпринимательские риски соответствующим вознаграждением, можно превратиться в подпольного миллионера Корейко, а это не самый лучший пример для подражания.

Сколько и для чего

Поэтому бенефициару бизнеса, конечно, нужны деньги! Но прежде чем решать эту задачу, необходимо понять, сколько и для чего. Причем, это не один из банальных коучинговых вопросов, «прокачивающих» твое сознание на предпринимательский лад, а очень конкретный вопрос для планирования (включая налоговое) и реструктуризации бизнеса. В решении этой задачи есть два вектора: получение легальных и недорогих источников наличных денежных средств с одной стороны и снижение необходимости в наличных – с другой.

Формат статьи не позволит раскрыть множество вариантов, но важен алгоритм поиска решений. Также важно понимать, что задача решается не одним «волшебным» способом, а комплексом индивидуальных, подходящих для конкретного бизнеса.

Примеры получения легальных средств

Пример получения легальных денежных средств собственником бизнеса:

получение статуса ИП-управляющего,

арендные платежи,

денежные средства за использование интеллектуальной собственности (товарные знаки, доменные имена, ноу-хау и т.д.),

вознаграждение за преподавательскую деятельность (почему бы собственнику не провести трехдневный семинар для сотрудников на тему: «Бережливое производство. Теория и практика применения в трубопрокатной промышленности», как пример, конечно),

В некоторых случаях можно использовать патенты (преподавание, аренда). В других - УСН 6% (лучше совмещать, чтобы в случае «вылета» с патента автоматически не перейти на ОСН со всеми вытекающими последствиями).

Деловая цель

На это все плохо посмотрят налоговики? Лица взаимозависимы? Возвращаемся к избитой теме: нужна деловая цель, а сами услуги и работы должны быть реально выполнены.

Если собственник хочет получить деньги за семинар – его нужно будет провести, зафиксировать как документально, так и в восторженных отзывах сотрудников (а какие еще могут быть отзывы!).

Если он стал ИП-управляющим, надо будет озаботиться фактически подтвержденным доказательством деловой цели.

Если идут платежи за доменное имя сайта, оно должно быть сразу куплено собственником (а не как обычно, когда права интеллектуальной собственности переходят от организации к собственнику, а потом предоставляются им той же организации в аренду).

Даже если придумывается легенда, в основе ее должна быть реальность, причем чем больше реальности, тем безопаснее схема.

Снижение необходимости в наличных

Другой вектор – снижение необходимости в наличных для бенефициара.

Здесь тоже необходимо детализировать потребности, что ему нужно: RANGE ROVER 5.0 AT Autobiography за 12 млн. – может будет лучше зарегистрировать на юридическое лицо, но не операционное, а выступающее в качестве хранителя активов, чем обналичить эти деньги через помойку. А можно выплатить в качестве дивидендов, занизив стоимость, а можно передать через простое товарищество и т.д.

Недвижимость в Испании? Можно попробовать возить сумкой по 10 тысяч долларов или обратиться к «специальным» людям, надеясь, что деньги отдадут, а можно регистрировать КИК. Потери на налогах будут и это факт, но это плата за спокойствие: всегда можно объяснить происхождение денег и в России и за рубежом.

Следующая «статья» расходов наличных - это платежи контрагентам, которые не принимают безналичные средства. Вопрос этот сходен с дилеммой НДС: кто-то должен взять на себя расходы и это либо ты, либо твой контрагент. Здесь необходимо решать вопрос с каждым подрядчиком отдельно.

Тщательный анализ и обоснование

Должны быть проанализированы все статьи общехозяйственных наличных расходов организации «из кассы» и переведены в безнал (почта, такси, заказ билетов, канцелярии, печатей, воды и т.д.).

Даже если эти расходы незначительны, важно показать команде жесткую позицию: если были потрачены наличные при возможности оплаты безналом, эти расходы ложатся на их инициатора.

Конвертные зарплаты являются существенной расходной частью наличных денежных средств. Только в зависимости от специфики бизнеса могут применяться инструменты оптимизации в виде использования ИП, производственных кооперативов, ученических договоров и т.д.

Как показывает судебная практика, одним из ключевых доказательств налоговиков, подтверждающих необоснованную налоговую выгоду налогоплательщика, являются свидетельские показания сотрудников, которые сообщают, что «руководство их собрало и было сказано, что теперь все они должны быть ИП или стать членами кооператива». А в работе при этом ничего не меняется. Посмотрите эти судебные дела:

постановление № А45-18777/2014 от 14.07.2016 Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа (попытка реализовать агентскую схему в продажах);

постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 октября 2016 года по делу №А58-547/2016 (попытка заменить всех штатных сотрудников на ИП) и многие другие.

Поэтому широко рекламируемые производственные кооперативы – действительно интересная и рабочая схема оптимизации зарплатных налогов, но только при условии деловой цели, когда такая организационно-правовая форма органична для специфики бизнеса и создается не только для оптимизации налогов.

Аналогично и с ученическими договорами. Неправильно принимать на работу людей по ученическим договорам без реальной программы их обучения. Именно из-за формального использования достаточно многочисленных способов оптимизации зарплатных налогов, они превращаются в схемы по получению необоснованной налоговой выгоды.

Самая сложная ситуация с необходимостью нести наличные расходы на «представительские» функции. Сразу оставим за скобками замечания о вреде коррупции, о том, что бизнес сам провоцирует взятки и т.д. Об этом пусть говорят по телевизору, а реальность такова, что «не подмажешь – не поедешь».

Борьба с бизнесом обнальщиков

Откатчики не стремятся к повышению уровня сервиса в виде возможности безнальных перечислений, предпочитая наличные. Но получить наличные денежные средства на такие расходы законным путем нельзя. В рамках статьи могу порекомендовать только одно: по возможности используйте свою подконтрольную инфраструктуру, без использования «помоек».

Буквально в конце июня в Санкт-Петербурге суд прервал «карьеру» еще одного «подпольного банкира», обслуживавшего достаточно большой сегмент рынка (в приговоре суда 5 млрд руб.), причем не самыми «чернушными» способами. Вопросы возникли и у заказчиков. И это не единичное проявления активности правоохранителей – с негосударственными обнальщиками действительно борются.

Естественно, часть бизнеса, обслуживающая высокорискованные потребности рискованными способами, должна быть разграничена от основного бизнеса и его владельцами. Это именно тот случай, когда взаимозависимости действительно надо бояться.

Начало процесса снижения зависимости от налички должно начаться с анализа бизнеса, его структуры, бизнес-процессов, в которых оптимизация налогов и наличные средства являются только составными частями. Ведь, как правильно говорят модные коучи, - настоящий бизнес должен ставить перед собой большие цели.