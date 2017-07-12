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Для чиновников-взяточников появится онлайн доска позора

12.07.17 09:12

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений».

В чем суть нововведений?

Законом предусмотрено создание реестра лиц, которые были уволены в связи с утратой к ним доверия со стороны работодателей из-за совершения коррупционных правонарушений. Соответствующие поправки внесены в Закон «О противодействии коррупции».

Кроме того, в целый ряд законодательных актов (ТК РФ, федеральные законы: «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации» и др.) внесены поправки, предписывающие работодателям включать в новый реестр сведения об увольнении тех работников, которые дискредитировали себя указанными проступками. 

Что это за реестр?

Названный реестр будет содержать сведения о применении к лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также к работникам соответствующих органов и организаций взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений (ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» в редакции Закона № 132-ФЗ).

Для чего был принят Закон?

Размещение такого реестра позволит при отборе кандидатов на замещение должностей государственной и муниципальной службы, государственных, муниципальных и иных должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований антикоррупционного законодательства.

По замыслу авторов нового Закона увольнение в связи с утратой доверия должно негативно отразиться на нарушителе и иметь правовые последствия при его дальнейшем трудоустройстве. С другой стороны, организациям, в том числе коммерческим, будет проще ориентироваться при трудоустройстве таких лиц. Благодаря наличию реестра бывшие коррупционеры не смогут скрыть негативные факты своей биографии.

В каких случаях могут уволить за утрату доверия?

Госслужащие подлежат освобождению от должности в связи с утратой доверия в случае непринятия ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, непредставления ими или предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, осуществления ими предпринимательской деятельности и т.д. (п. 1 ст. 13.1, ст. 13.2 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

Как будут вести реестр?

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в информационной системе определит Правительство РФ (п. 3 ст. 8 Закона № 132-ФЗ).

Где разместят доску позора

Согласно ст. 8 Закона № 132-ФЗ реестр должен быть размещен в государственной информационной системе в области государственной службы в Интернете. По сути, должна появиться онлайн-версия «доски позора».

Когда Закон № 132-ФЗ вступает в силу?

Документ начнёт действовать с 1 января 2018 года.

 

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