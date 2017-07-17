Какие сведения обо всех компаниях России налоговики обещают раскрыть 25 июля

Как-то незаметно пролетело время и вот мы подходим к 25 июля, к сроку, когда ФНС РФ обещала опубликовать на своем сайте основные сведения обо всех юридических лицах России.

Откуда нововведения

Напомню, что о необходимости реально помочь налогоплательщикам в их стремлении проявить «должную осмотрительность» при выборе контрагентов, впервые заговорил председатель Комитета ГосДумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который 22 октября 2015 г. внес в ГосДуму соответствующий проект закона (законопроект № 911054-6).

14 декабря 2015 г. проект успешно прошел у федеральных депутатов первое чтение, а уже 1 мая 2016 г. был подписан Президентом РФ, превратившись из идеи в Федеральный закон от 01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении изменений в ст.102 части первой НК РФ».

Во исполнение этого закона, 22 декабря ФНС РФ подготовила и приняла приказ № ММВ-7-14/729, которым были утверждены правила размещения на официальном интернет-ресурсе Федеральной налоговой службы (в т. ч. сроки и периоды) ряда сведений о компаниях.

В силу поправок в ст. 102 НК РФ, внесенных Федеральным законом № 134-ФЗ, эти положения больше не составляют налоговую тайну, хотя до недавнего времени не были доступны для общественности.

Что можно будет узнать у налоговиков

Так, начиная с 25 июля текущего года, на сайте налоговой службы можно будет получить следующую информацию в отношении конкретной организации (подп. 1.1 ст. 102 НК РФ):

суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу);

сведения о налоговых правонарушениях и о мерах ответственности за их совершение;

данные о специальных налоговых режимах, применяемые налогоплательщиками, а также их участие в КГН;

среднесписочная численность работников организации за предшествующий год;

уплаченные организацией в предшествующем году суммы налогов и сборов по каждому налогу и сбору (без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза), а также суммы налогов, уплаченных налоговым агентом и суммы страховых взносов;

суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за предшествующий год.

Информация о суммах недоимок и налоговых правонарушениях, используемом режиме налогообложения и членстве в КГН будет публиковаться на сайте 25 числа каждого месяца, о численности работников и данных бухгалтерской отчетности – ежегодно 25 июля, о суммах налогов, уплаченных за прошлый год – ежегодно 25 февраля.

Законодатель и налоговые органы считают, что снятие грифа «налоговой тайны» и публичное обнародование вышеприведенной информации даст возможность участникам рынка оценить налоговые и бизнес-риски, что позволит им более эффективно проявить «осмотрительность» и «осторожность».

Как в действительно будет работать новая система раскрытия данных, мы сможем убедиться уже 25 июля.