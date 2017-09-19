Клерк.Ру
 
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В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка

19.09.17 07:18
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Владимир Туров о недавнем Федеральном законе № 199-ФЗ. Не надо рисковать: при сдаче активов для производственного и коммерческого использования, нужно стать ИП.

Добрый день, друзья.

О чем я предупреждал много лет

Много-много раз на протяжении последних 10 лет, проводя семинары, я говорил следующую вещь. Например, вы являетесь учредителем вашей компании, и одновременно с этим на вас, как на физическом лице, зарегистрированы какие-то активы (например, башенные краны, автомобили, бульдозеры, или цеха, или какая-то собственность, недвижимость в виде офисных помещений). Вы, как физик, сдаете эти помещения на абсолютно законных основаниях в аренду своей компании, и ваша компания вам, как обычному физическому лицу, платит арендную плату, и удерживает с вас налог на доходы физических лиц. Вы думаете, что у вас все прекрасно.

Я последние 10 лет, как мантру повторял, что в этом случае налоговики имеют полное законное право доначислить вам, как физическому лицу, налог на добавленную стоимость, посчитав вас индивидуальным предпринимателем.

В этих случаях я ссылался на решения Верховного Суда, на статью 2 ГК РФстатью 23 ГК РФ, на соответствующие письма ФНС России.

Также я ссылался на определение слова «индивидуальный предприниматель», которое дано в статье 11 НК РФ, где черным по белому написано примерно следующее: если физическое лицо, занимаясь предпринимательской деятельностью, не зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя, то налоговики имеют право все равно посчитать этого парня индивидуальным предпринимателем для целей Налогового кодекса.

Так как у этого парня-физика нет на руках бумажки, которая называется «Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения», то налоговики посчитают его ИП на «классике» и доначислят соответствующие налоги. Отрицательной судебной практики полно.

Тем не менее, повторяя это на протяжении 10 лет, я ссылался на нормы, недостаточно четко прописанные. Если внимательно почитать ст.2 ГК РФ и ст.23 ГК РФ, то из этих статей прямо не следует соответствующих выводов. Я подобные выводы делал на основе совокупности всех данных.

Вмешалось государство

Наконец-то государство решило эту ситуацию исправить. Владимир Владимирович Путин подписал №199-ФЗ от 26 июля 2017 года, который вносит изменения в статью 2 ГК РФ и в статью 23 ГК РФ.

Итак, в статью 2 ГК РФ внесли следующие изменения: «1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 2 слова «лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». Теперь в статью 2 добавили строчку, что лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны быть зарегистрированы индивидуальными предпринимателями.

Статью 23 ГК РФ изложили в следующей редакции: «2) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: «1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Под такую деятельность попадает чистка ногтей, уборка квартир. Под такую деятельность, когда не надо регистрироваться, попадает уход за детьми.

Если вы работаете нянькой, за детишками ухаживаете, в этом случае вам, как няньке, не надо регистрировать себя индивидуальным предпринимателем.

Во всех остальных ситуациях, в том числе, в случае сдачи активов для производственного, коммерческого использования вы обязаны стать индивидуальным предпринимателем.

Это правило, коллеги, пока что не относится, если вы сдаете свою личную квартиру в аренду: она у вас одна, только ее вы в аренду сдаете. Либо свой личный автомобиль: там используются иные нормы.

В части, касающейся всего остального имущества, которое мы могли бы отнести к имуществу коммерческого использования, вы обязаны стать ИП-шником, иначе вам доначислят НДС, посчитав вас ИП на классической системе налогообложения.

Также, коллеги, речь идет не только о сдаче имущества в аренду. На самом деле, речь идет об извлечении любого предпринимательского дохода, когда вы, будучи физиком, действуете на свой страх и риск и извлекаете доход два раза в год и более.

Уважаемые коллеги, я опять, наверное, не добавил вам радости, но государство и наш президент наводят порядок так, как они умеют.

То, что мы рассмотрели, – это массовая ошибка, допускаемая бизнесменами. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, высказывайтесь. Обязательно отправьте эту статью своим знакомым бизнесменам: вы невероятно им поможете хотя бы тем, что не допустите, чтобы они не попали на ровном месте под раздачу.

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Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва)

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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