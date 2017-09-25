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Взыскание долга с ООО: пять эффективных способов

25.09.17 11:06
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Как заставить платить ООО и привлечь руководство (участников) ООО к уголовной и личной имущественной ответственности.

Должника нужно «знать в лицо»

Должник должнику рознь: один не платит долги, потому что не может, другой – потому что не хочет. Первая категория включает как компании с временными трудностями, так и фирмы с хроническими финансовыми проблемами. Вторая категория объединяет просто «скупых» контрагентов и откровенных мошенников.

Поэтому, чтобы знать, в какой момент переходить от пассивного ожидания к активным действиям по возврату долга, и какие меры предпринимать в отношении конкретного должника-ООО, нужно получить о контрагенте максимум информации.

Оценить риск мошенничества со стороны должника и наличие/отсутствие у компании возможностей для выполнения долговых обязательств позволит анализ репутации и финансовых ресурсов ООО.

Кредитору следует по крупицам собрать информацию о должнике. Запросить у контрагента напрямую и/или найти в открытых источниках.

Рассчитать платежеспособность и ликвидность, главные показатели финансового состояния организации, можно на основе данных из бухгалтерского баланса, который можно получить на сайте Росстата: www.gmcgks.ru.

«Темное прошлое и настоящее» ООО, связанное с судебными тяжбами, раскрыть так же легко: на сайтах Росправосудия https://rospravosudie.com/ и Арбитражного суда www.arbitr.ru, в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Информацию о незакрытых долгах – на  сайте приставов http://fssprus.ru/iss/ip.

Главное, что нужно знать для доступа к информации на перечисленных ресурсах, – это ИНН  и ОГРН должника.

Информация из открытых источников позволяет составить общую картину

Но самая важная информация о должнике – его расчётных счетах, остатке денежных средств на текущую дату, наличии имущества, доступна исключительно через специалистов, профессионально занимающихся взысканием долгов ООО.

На основе полученных данных, нужно оценить перспективы взыскания и выбрать оптимальный путь взыскания задолженности.

Далее вы узнаете 5 эффективных способов взыскания долга с ООО. В том числе – как получить свои деньги назад за счет личных средств генерального директора, бухгалтера и учредителей.

Способ первый: «PR-воздействие»

Если ООО дорожит репутацией, является участником тендеров, не признано банкротом и имеет реальную (или потенциальную) возможность погасить долг, можно простимулировать должника с помощью PR-воздействия.

Для этого нужно найти уязвимые точки должника и предупредить руководство ООО о намерении привлечь к конфликту СМИ. Проинформировать деловую среду и общественность о недобросовестности компании. К примеру, разослать пресс-релизы и письма клиентам и партнерам должника, провести пресс-конференцию, дать интервью в местные печатные издания и т.д.

Имидж нарабатывается годами, но теряется в одно мгновение. Поэтому должник зачастую находит деньги, и проблема решается.

Способ второй: «Переговоры»

ООО может «добровольно» вернуть долг после грамотно проведенных переговоров.

Кредитор предлагает должнику выгодное для обеих сторон решение, основанное на компромиссе (например, бартер или возврат долга в натуре), предлагает свою помощь в поиске клиентов, расширении рынка сбыта и т.д. Или, наоборот, занимает жесткую позицию, выражает готовность использовать в его адрес меры правового воздействия.

Случается, что должник-ООО со связями во властных кругах угрожает кредитору и воздействует на него через влиятельных лиц. В этом случае кредитору следует привлечь авторитетного переговорщика в лице квалифицированного антикризисного специалиста.

Успех в переговорах напрямую зависит и от лица, которое общается с должником.

Профессиональный медиатор со свежим взглядом на ситуацию, богатым арсеналом правовых и психологических приемов влияния сможет переломить ход переговоров в пользу кредитора и добиться денег от ООО.

Способ третий: «Досудебная претензия»

Досудебная претензия о срочном погашении долга,  направленная в адрес ООО, говорит о серьезных намерениях кредитора.

Если ООО проигнорирует досудебную претензию, далее последует «крайняя мера» – обращение в арбитражный суд.

Поэтому, опасаясь судебных разбирательств, должник зачастую реагирует на претензию и перечисляет на счет кредитора часть задолженности.

Способ четвертый: «Судебное взыскание долга с ООО»

Взыскание задолженности ООО через суд позволяет получить с должника не только сумму основного долга, но и пени, неустойку, компенсацию убытков и судебных расходов, в том числе, затрат на представителя.

Кредитору следует правильно составить иск к ООО о взыскании долга и заявить в нем о необходимости принятия обеспечительных мер.

Решение суда является официальным подтверждением наличия долга и необходимым документом для начала исполнительного производства (принудительного взыскания задолженности).

Важно: исковое заявление о взыскании долга ООО должно соответствовать требованиям закона и содержать подробное описание сложившихся обстоятельств, подтвержденное доказательствами.

Способ пятый и самый эффективный: «Банкротство»

Если у ООО недостаточно активов для расчетов с кредиторами, банкротство с последующей субсидиарной ответственностью – это единственный способ вернуть долг за счет личного имущества руководства и собственников ООО.

Генеральный директор, учредители ООО, главный бухгалтер и другие лица, принимающие обязательные для компании решения,  могут привлекаться и к уголовной ответственности за:

  • фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);
  • преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);
  • неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
Привлечение к субсидиарной и уголовной ответственности требует мощной доказательной базы.

Стань экспертом
Сергей Стороженко

арбитражный управляющий, генеральный директор юридической компании «Стороженко и партнеры»

Специально для Клерк.Ру

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