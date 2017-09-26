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Смена адреса или регистрация новой компании: лайфхак от юриста, чтобы избежать отказа налоговой

26.09.17 08:35
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Противостояние между органами ФНС и юридическими лицами накаляется. Давно начатая государством борьба с неблагонадежными фирмами продолжается. Правила игры ужесточаются.

Наступили времена, когда представители малого бизнеса должны оправдываться перед органами ФНС буквально по любому поводу. Если ты добросовестный предприниматель — докажи, что не наоборот.

Более того, в последнее время складывается судебная практика не в пользу юридических лиц. Это дает понять, что судьи поддерживают налоговиков и послабления со стороны государства не будет.

Итак. Если вы планируете зарегистрировать новую фирму или же сменить место нахождения уже существующей, эти практические советы для вас. Они составлены с учетом судебной практики и действующего законодательства.

Лайфхак подготовлен как профилактические меры с целью предотвращения возможных отказов при регистрации изменений или нового юридического лица, что поможет сэкономит вам время и деньги.

Определяемся с адресом для офиса

Для того чтобы указанный адрес в дальнейшем не признали недостоверными сведениями, вам необходимо его проверить на «массовость». То есть, чтобы адрес в ЕГРЮЛ не был обозначен как адрес большого количества других компаний, с которыми налоговики связаться не могут (представители по этому адресу не бывают, а корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.).

Для проверки предполагаемого адреса на «массовость» вы можете воспользоваться специальном сервисом ФНС.

Адресом компании также не может быть помещение, которое в действительности не существует или находившийся по этому адресу объект неделимости разрушен. Или же адрес является условным почтовым адресом, присвоенным объекту незавершенного строительства. При заключении договора аренды изучите внимательно документы на объект недвижимости, который может оказаться неоформленным надлежащим образом.

Сюда же можно отнести технические помещения, а также здания в которых отсутствуют офисные помещения, не имеется инфраструктуры для размещения и ведения деятельности организации. Если вам предлагают юридический адрес в таком помещении, имейте ввиду, что с налоговой будут проблемы.

Помимо этого, не подойдет адрес, по которому размещены органы государственной власти, воинские части и т.п. как объекты, которые заведомо не могут быть свободно использованы для связи с юридическим лицом.

Также в регистрирующем органе может быть заявление собственника соответствующего объекта недвижимости о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости. В этом случае, уточняйте статус лица, сдающего вам офисное помещение, изучайте документы, удостоверяющие его личность и право распоряжения нежилым помещением.

Местом нахождения юридического лица можно указать место жительства руководителя либо участника общества, владеющего более 50 % доли в уставном капитале. Налоговики выезжают по указанному адресу с проверкой. И, при всем абсурде, желают видеть на месте не только руководителя, но и табличку с названием организации.

Когда налоговики проверяют адреса на достоверность

По 3 статьи 51 ГК РФ до государственной регистрации юрлица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями в устав, налоговики проводят проверку данных.

Основания для проверки можно найти в приказе ФНС от 11 февраля 2016 г. N ММВ-7-14/72@. 

Если при проверке станет понятно, что в помещении никакая деятельность не ведется, помещение пустует, вывески, указатели, рекламные щиты отсутствуют, должностных лиц или законных представителей организации на месте нет, то налоговики это зафиксируют. И еще опросят работников соседних организаций и свидетелей.

Все это в итоге означает для налоговиков, что юрлицо создается без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а значит имеются все основания для внесения записи в ЕГРЮЛ о предоставлении недостоверных сведений.

В этом случае, налоговая приостановит действия по регистрации и вам будет предложено представить документы, подтверждающие достоверность сведений об адресе компании. Просто договора аренды будет не достаточно.

Необходимо запастись дополнительными доказательствами: документы, подтверждающие оплату арендных платежей, коммунальных услуг, услуг интернет-провайдеров и других обслуживающих организаций. Также не лишним будет представить документы, указывающие на фактическое нахождение и пользование занимаемым помещением, а также иные, подтверждающие реальную деятельность компании.

В случае же вашего несогласия с актом обследования помещения, шансов на признание его несоответствующим законодательству очень мало. Как указывают суды (дело N А65-19470/2016), акт обследования правового значения не имеет, поскольку данный акт на заявителя никаких обязанностей не возлагает, правовых последствий не влечет.

Сам по себе факт осмотра территории, указанной самим заявителем при подаче заявления в регистрирующий орган и помещений, не нарушает его права и законные интересы, в связи с чем суды пришли к выводу, что акт обследования соответствуют требованиям законодательства, регулирующие спорные правоотношения, что не может свидетельствовать о допущенных регистрирующим органом существенных нарушениях норм права, повлиявших на исход дела.

Виртуальный офис пока не для России

Обзавестись полноценным офисом, секретарём и другими обязательными атрибутами бизнеса на начальном этапе может не каждый предприниматель. Но если потребность в этом существует, то здесь на помощь может придти такое понятие как виртуальный офис. Виртуальный офис — это место работы сотрудников компании, которое существует только в киберпространстве. Персонал фирмы может находиться в разных уголках планеты, но благодаря техническим устройствам и технологиям (компьютер, телефон, интернет, видеоконференция) работать совместно, взаимодействуя как в классическом офисе.

За рубежом такие офисы существуют давно. В Великобритании данное понятие даже получило закрепление на законодательном уровне. У нас в России подобное на практике существует, однако, с учетом требований ФНС к адресу места нахождения компании, такие современные возможности не получат развития в нашей стране.

Если в этом вопросе в ближайшее время ничего не изменится, это будет огромным шагом назад для экономики нашей страны.

Стань экспертом
Жанна Митченко

руководитель Юридического центра «Бизнес-Маркет», г. Ставрополь

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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