80 законов безопасного дробления бизнеса

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Касается всех, кто подходит под описание «схемы дробления бизнеса». Посмотрите на бизнес глазами налоговиков: «Да это схема! У ООО «Теремок» 5 человек в штате, а сплошь и рядом на эту контору пашут упрощенцы и ЕНВД-шники… Дураку понятно, что не хотят платить НДС… Быстренько докажем взаимозависимость, объединим и разорим этого бизнесмена. Из-за таких, как он мы не доедаем и не досыпаем. А вот и доказательства:

Ха! Да тут семейный бизнес! Мама, папа, брат, жена, сестра, любовница…

А персонал-то… понабирали по объявлению работничков: два слова связать не могут. Нам это на руку, раз путаются в показаниях, значит точно схема. Туда-сюда-обратно переводят, да по совместительству распределяют;

Ну что, найдем еще совпадения? Сидят всей кучей в одном офисе, на одинаковых стульях, за одинаковыми столами, продают одинаковые карандаши;

А давай глубже копнем: один из ИП-шников – лучший друг учредителя ООО «Теремок», их дети ходят в один детский сад, две недели назад их бабушки отдыхали в одном санатории, их дома находятся на одной улице. Ведь никто не отменял понятие лиц «иным образом зависимыми», прописанного в п. 2 ст. 45 НК РФ… Да и в п.2 ст.20 НК РФ тоже самое написано…»

Думаете это вымысел? Если вы считаете первые двести слов страшилкой-бредом, тогда закройте эту статью. Но описанное выше – шаблон с малюсенькой долей преувеличения, и на это есть неопровержимые доказательства, подкрепленные судебной практикой. Это лишь часть признаков, которые для налоговиков являются сигналом «схемы дробления».

Для тех бизнесменов, кто знает, что это не шутки, что ж, давайте учиться не допускать «негласных» ошибок, на которых нет прямого запрета в законодательстве.

Итак, как правильно дробить бизнес, исходя из свежей судебной практики?

Запланировать изменения и сформулировать четкие деловые цели

А ваша цель оправдает сэкономленные на налогах средства? Сотрудники фискальной службы потирают руки в предвкушении наказания, когда видят несколько компаний, похожих друг на друга. Ведь для них единственная цель этой шайки из ООО и ИП – налоговая выгода. Не переплачивать – здоровое желание любого человека.

Но только не в вопросах налогообложения. Об этом напоминают и суды: в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. №53 написано, что «судам необходимо учитывать, что налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели». Поэтому, выгода пусть останется в голове… А мы находим веские конкретные цели, которые совпадают с реальными фактами и планами на будущее.

И пашем-пашем-пашем: на увеличение прибыли новой компании, стимулируем сотрудников, расширяем сферу деятельности, захватываем новую нишу, создаем конкурентоспособную обстановку….

Например, в Постановлении АС Северо-Западного округа от 04.02.2015г. по делу №А26-1734/2014 налогоплательщик обосновал дробление бизнеса планом развития компании. Каждая организация была создана для выполнения определенных функций. Общества не копировали работу друг друга: опт, розница и производство.

В Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 14.08.2017 г. по делу №А53-16075/2016 цели бизнесмена не удовлетворили проверяющих. Собственник указал, что компании «открывались в разное время для оптимизации хозяйственной и коммерческой деятельности, с целью определения логистических направлений транспортных потоков по доставке грузов для каждого общества отдельно: длинные расстояния, короткие расстояния, открытые платформы, инертные грузы, крупногабаритные грузы, доставка пищевых продуктов, строительных материалов, агрегатов, оборудования, быстро портящегося товара».

Но налоговики решили, что «деловой» целью налогоплательщика было желание «не слететь» с ЕНВД. Поэтому по мере увеличения транспортных средств появлялись новые юрлица.

Кроме того, «схему дробления» помогли раскрыть… свои же сотрудники, которые сказали, «что осуществляют свои трудовые функции во всех организациях, вне зависимости от того, с какими организациями заключены трудовые договоры».

Не регистрировать фирмы в один короткий промежуток времени

В вопросах оптимизации налогов спешка ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, с чувством, толком, расстановкой проводим реорганизацию компании (или создаем новые). Иногда, именно значительные временные промежутки являются доказательством «честной игры».

Например, в Постановлении АС Центрального округа от 14.08.2017 г. по делу №А62-5949/2016 доказательства независимого бизнеса всех компаний помогли налогоплательщику отбиться от обвинений в «схеме дробления». Несмотря на общего главбуха, супружеские отношения и странные цены в договорах аренды. Плюс ко всему организации и ИП были созданы не одновременно, а с разницей от двух до десяти лет.

«Суды пришли к обоснованному выводу о том, что инспекцией не доказаны направленность действий общества и ООО «…», индивидуальных предпринимателей путем дробления бизнеса на получение необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения подлежащих уплате в бюджет налогов, а взаимозависимость не свидетельствует о недобросовестности действий общества и указанных лиц, осуществляющих самостоятельно предпринимательскую деятельность».

Соответствовать критериям самостоятельности и добросовестности

Отсутствие самостоятельности – главная придирка налоговиков, наряду с взаимозависимостью. В ваших компаниях не должно быть ничего общего, ни единого совпадения. Каждая компания должна быть уникальна, и быть не такая, как все. Самостоятельность заключается в:

Разный штат сотрудников (никаких совместительств, переводов, массовых увольнений в одной компании и трудоустройств в другую). Судебная практика показывает, что налоговиков настораживает даже один-единственный на всех бухгалтер, который оказывает услуги по ведению и сдаче отчетности;

Разные сферы деятельности;

Разные юридические и фактические адреса, номера телефонов, IP-адреса, сайты;

Наличие имущества и активов (хотя бы малость);

Отдельные расчетные счета, открытые, желательно, в разных банках;

Самостоятельная оплата электроэнергии, аренды, услуг охраны, телефонии, интернет, почтовые расходы, зарплату сотрудникам;

Каждая из компаний должна сама себя обеспечивать необходимыми товарно-материальными ценностями;

Самостоятельно принимать финансовые и управленческие решения. Избегать подконтрольности.

Например, вкомпании, по всей видимости, не знали про самостоятельность.

Один на всех руководитель, нет активов, работали на одной территории, персонал работал во благо «и ваших, и наших». Плюс ко всему, низкие экономические показатели.

Соблюдать принципы разумности цен

Нереально низкая или заоблачно высокая цена вызовет подозрения у кого угодно. Тут и налоговиком быть не надо. Сразу начинаешь искать подвох: раз очень дешево – значит низкое качество, либо подделка, либо кидалово… А если, в 2-3-5 раз выше рыночной – не факт, что супер-пупер уникальный товар.

В работе группы компаний лучше придерживаться золотой середины и держать ценник, как у всех. Проводить мониторинг рынка, анализировать цены конкурентов, поставщиков, составлять отчеты и т.д. Чем больше бумажек – тем лучше.

В Постановлении АС Северо-Западного округа от 10.08.2017 г. по делу №А13-6550/2014 налоговики пришли к выводу, что две компании – единое целое, потому что налогоплательщик продавал товар контрагенту по заниженным ценам.

Стоимость товара не менялась на протяжении многих лет и не зависела от объемов поставок. К тому же, учредитель контрагента работал начальником отдела продаж у налогоплательщика.

Но проверяющие не отработали эту версию до конца. Налоговики не смогли доказать, каким образом взаимозависимость и подконтрольность контрагента повлияли на результаты сделок.

Не бояться взаимозависимости, если это единственный повод для доначислений

Если взаимозависимость является главным козырем налоговиков, то бояться нечего.

Во-первых, в соответствии с п.6 Постановления Пленума ВАС №53 от 12 октября 2006 г. сама по себе взаимозависимость не может являться основанием для доначислений.

Во-вторых, проверяющим сильно нужно попотеть, чтобы доказать, как тесные связи повлияли на результаты сделок (п.1 ст.20 НК РФ).

В-третьих, если взаимозависимость, основанная родственных связях учредителей, директоров, без наличия других солидных аргументов – не предлог для недоимок, пеней и штрафов. И вообще, семейный бизнес в нашей стране не запрещен на законодательном уровне.

Например, в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 19.07.2017 г. по делу №А03-16177/2015 налоговики пытались, в том числе, доказать «схему дробления бизнеса» семейными отношениями руководителей организаций. Но безрезультатно…

Суд указал, что «гражданское законодательство не ограничивает учредителей в количестве созданных ими обществ и не обязывает созданные такими учредителями общества осуществлять разные виды деятельности. Поскольку действующее законодательство не ограничивает право граждан за создание юридических лиц, решения учредителей и руководителей о создании юридических лиц и участии в них в качестве руководителей не может являться нарушением закона».

В Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 07.07.2017 г. по делу №А53-5300/2016 присутствовала взаимозависимость: ИП являлись учредители ООО, к тому же они были родственниками. Все бы ничего, но только на «схему дробления бизнеса» указывали следующие обстоятельства:

Торговля в одном помещении;

Одинаковый ассортимент продукции;

Единая рекламная концепция;

Одни и те же поставщики;

Единый штат сотрудников;

Единая кассовая система;

Бухгалтерский учет вел один сотрудник;

Один IP-адрес.

Суд кассационной инстанции отменил решение апелляции, которая посчитала, что данные признаки – «случайное стечение обстоятельств». Налогоплательщик проиграл.

Работать реально и извлекать прибыль

прописано, что предпринимательская деятельность ведется на свой риск и направлена на систематическое получение прибыли. Не каждый бизнесмен обладает экстрасенсорными способностями, чтобы заглянуть в будущее и предугадать эффективность своих начинаний. Как предпринимателю понять, обернется деятельность баснословной прибылью или полным фиаско? К гадалке сходить? Ведь даже именитый аналитик не в силе дать 100% точный прогноз. Налоговики цепляются, если видят среди группы компаний одну убыточную. Поэтому, хоть три копейки, но прибыль должна быть.

Например, в Определении КС РФ от 04.07.2017 г. №1440-О убыточность основной организации стала один из аргументов, доказывающих «схему дробления путем создания…».