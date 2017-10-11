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Как ИП и микропредприятиям снять с себя часть бумажной работы

11.10.17 13:23
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Благодаря новой форме типового трудового договора, действующей с 1 января 2017 г., микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям, имеющим наемных работников, стало немного легче жить — их избавили от части «бумажной» работы.

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 была утверждена новая форма типового трудового соглашения между работником и работодателем-микропредприятием. Ее разработка была обусловлена вступлением в силу с 1 января 2017 г. положений ст. 309.2 ТК РФ.

Микропредприятие — вид малого предприятия с численностью работников до 15 человек и объемом финансовых поступлений не более 120 млн. р. в год. Более подробно см. ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Статус микропредприятия не нужно декларировать или подтверждать. Он «возникает» автоматически на основе размера дохода, который определяется ФНС по декларации по УСН, ЕНВД, налогу на прибыль.

Что заменяет типовой трудовой договор

Новая статья ТК закрепила за двумя группами работодателей, индивидуальными предпринимателями и организациями-микропредприятиями, право отказаться от разработки таких (ранее обязательных) локальных нормативных актов, как:

  • правила трудового распорядка;
  • положение об оплате труда;
  • положение о премировании;
  • график сменности и другие нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Однако, при этом, все вопросы регулирования трудовых отношений и иных, с ними связанных, работодатель должен включить в трудовой договор. В ст. 309.2 ТК РФ особо оговорено, что этот договор должен быть составлен на основе типовой формы, утвержденной правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Таким образом, трудовые отношения микроорганизаций и наемных работников сегодня могут регулироваться в основном трудовыми договорами.

Из чего состоит типовой трудовой договор

Типовая форма трудового договора содержит 11 разделов.

Общие положения — оговариваются вид работы, должность, трудовые обязанности, срок, в который сотрудник должен приступить к работе, а также то, является ли этот договор срочным (в данном случае придется указать причину) либо бессрочным; наличие испытательного срока и другие существенные условия. Раздел содержит положения, регулирующие труд дистанционных и надомных работников — соответственно, если на предприятии таких нет, эти положения в договор можно не включать.

Права и обязанности работников — закрепляет, в том числе право работника на рабочее место, соответствующее государственным нормам охраны труда, своевременную выплату зарплаты, возмещение вреда, дополнительное профессиональное образование, защиту персональных данных.

Права и обязанности работодателя — оговаривает право работодателя требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и привлекать сотрудника к ответственности в установленных законом случаях, а также обязанность обеспечить безопасность и условия труда.

Оплата труда — устанавливается размер заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, оговариваются их сроки и условия. Отдельный пункт раздела посвящен индексации заработной платы.

Рабочее время и время отдых работника — подробно регламентируются такие моменты, как начало и окончание работы, время перерывов, параметры основного и дополнительного отпусков.

Охрана труда — содержит подробные сведения об условиях труда сотрудника на рабочем месте.

Договор также содержит такие разделы, как «Социальное страхование и иные гарантии», «Иные условия» (основания прекращения трудового соглашения), «Изменения условий трудового договора», «Ответственность сторон» (общая формулировка регламентирования ответственности — «в порядке и на условиях, определенным трудовым законодательством и локальными нормативными актами», «Заключительные положения».

В текст договора также включены согласие работника на обработку персональных данных.

Как оформить подписание типового трудового договора

Мы рекомендуем оформить переход на новую форму трудового договора подписанием дополнительного соглашения к трудовому договору с упоминанием в нем о новой редакции соглашения, поскольку оснований для прекращения ранее действующего трудового договора не возникает.

Отказ от локальных нормативных актов оформляется приказом руководителя организации или ИП.

Одновременно в приказе должно быть указано о заключении трудовых договоров с работниками по новой форме (либо это может быть оформлено отдельным приказом).

Штрафы

Ответственность за ненадлежащее оформление трудового договора предусмотрена ч.ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП РФ — штраф для ИП от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей; за повторное такое же нарушение — для предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей, организаций — от 100 до 200 тысяч рублей.

Если статус микропредприятия был компанией по каким-то причинам утрачен (напр., расширился штат, увеличилась прибыль), то, согласно ч. 2 ст. 309.1 ТК РФ, у нее есть 4 месяца на то, чтобы разработать и принять все регулирующие трудовые отношения локальные нормативные акты.

Загрузить форму типового трудового соглашения для микропредприятий и ИП можно с сайта Роструда.

Стань экспертом
Светлана Котова

генеральный директор группы компаний «ГНК»

Специально для Клерк.Ру

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