Клерк.Ру
 

Клиенты Пенсионного фонда оценивают его работу на 4,85 балла из 5

20.12.16 14:29
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По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», в 2016 году доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления ПФР услуг, составила 97,28%. В течение года среднее значение оценки, выставленной качеству работы ПФР, составило 4,85 по пятибалльной шкале, сообщается на сайте фонда.

«Ваш контроль» – это независимая система мониторинга качества государственных услуг, которая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу госорганов. Через эту систему оценивают ключевые услуги, которые предоставляются в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах. Люди оценивают скорость работы, профессионализм, вежливость, уровень комфорта в помещениях, то есть практически всё.

Оценки качеству услуг Пенсионного фонда можно выставлять как через портал «Ваш контроль», так и с помощью СМС-сообщений, сайтов органов власти, портала госуслуг, инфоматов в ПФР и МФЦ.

На сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», через который граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Тольятти
я бы им 2 из 5 поставила. Где этот сайт-специально найду и зарегистрируюсь, т.к. работа ПФ никуда не годится, ФНС по сравнению  и то лучше
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Аноним
, Челябинск
ПФР  это одни бездельники, кто оценивал работу сами сотрудники что ли? Сидят там деньги получают непонятно за что, даже расчет начисленной пенсии толком объяснить не могут 
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