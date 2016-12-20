Жители России в 2016 году сэкономили на отдыхе, развлечениях и продуктах

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Самыми распространенными практиками адаптации к кризисным экономическим условиям среди жителей России стали сокращение расходов на товары и услуги, а также выращивание овощей и фруктов на приусадебных участках, свидетельствуют данные исследования экспертно-аналитического центра РАНХиГС.

Более половины жителей России сократили свои расходы на проведение отпуска за границей (61,5%), на развлечения (57,5%) и на приобретение определенных продуктов (51,9%), передает RNS.

По данным исследования, на ноябрь 2016 года доля жителей России, которые стали выращивать больше овощей и фруктов, составила 34,6%, а в феврале 2016 года этот показатель был на уровне 23,8%.

Разовые и регулярные подработки нашли 14,9 и 7% опрошенных соответственно, в то время как 5,6% устроились на вторую работу. «К трудовым и к сельскохозяйственным адаптационным практикам в большей мере обращаются те, кто сильнее пострадал от кризиса», — сообщается в исследовании.